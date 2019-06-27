Загрузка... В сейме Литвы не хватило голосов для государственного признания неоязычников 🔊 Воспроизвести



В сейме Литвы в четверг не хватило голосов для государственного признания религиозного общества древних балтов Romuva.



За признание Romuva проголосовало 40 членов сейма, против был 31, 15 парламентариев воздержались.



За государственное признание общества Romuva голосовали "аграрии", против голосовали и воздержались представители консерваторов и Избирательной акции поляков Литвы - Союза христианских семей. Голоса представителей других фракций распределились по обеим сторонам.



Теперь Romuva сможет повторно обратиться за государственным признанием через десять лет.



Высказывавшиеся за признание Romuva парламентарии призывали коллег не бояться инакомыслящих, те, кто был против, призывали не путать мировоззрение и религию. В сейме Литвы в четверг не хватило голосов для государственного признания религиозного общества древних балтов Romuva.За признание Romuva проголосовало 40 членов сейма, против был 31, 15 парламентариев воздержались.За государственное признание общества Romuva голосовали "аграрии", против голосовали и воздержались представители консерваторов и Избирательной акции поляков Литвы - Союза христианских семей. Голоса представителей других фракций распределились по обеим сторонам.Теперь Romuva сможет повторно обратиться за государственным признанием через десять лет.Высказывавшиеся за признание Romuva парламентарии призывали коллег не бояться инакомыслящих, те, кто был против, призывали не путать мировоззрение и религию. Государственное признание дает сейм, получив положительное заключение Министерства юстиции.



Минюст оценил, что Romuva, как религиозная община, пестующая этническую культуру, является важной частью культурной и религиозной жизни Литвы.



Согласно этому заключению, общество Romuva, которое придает большое значение исследованиям литовского язычества и восстановлению древних обрядов, следут относить к реконструкционистскому язычеству.



Государственное признание позволило бы Romuva получить право на льготу налога на землю, его жрецы подлежали бы обязательному социальному страхованию, браки признавались бы как заключенные в ведомстве гражданской метрикации.



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После того, как сейм Литвы в четверг не дал государственного признания религиозному обществу древних балтов Romuva, глава этого общества (жрица) Иния Тринкунене говорит, что таким образом нарушаются права человека.



"Жаль, что так получилось, так как мы соответствуем всем требованиям закона, которые предъявляются в связи с государственным признанием к религиозным общинам, и мы считаем, что сейм таким своим голосованием нарушает права человека. Это было бы признание веры наших предков, которая исповедуется до сих пор и зародилась на этой земле. Мы называем ее естественной верой. Я считаю, что дело чести и достоинства каждого литовца – поддержать эту веру. Мне жаль, что многие члены сейма этого не понимают", – сказала И. Тринкунене BNS.



Она сказала, что в обществе будет рассмотрен вопрос, что делать дальше. По словам И. Тринкунене, один из вариантов – обращение в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).



"Один вариант – обращение в ЕСПЧ. Это возможно, потому что все высказанные аргументы "против" лишены всяческого основания. Далее имело место сильное давление со стороны церкви, члены сейма накануне получили из архиепископства письмо, в котором содержится недостоверная информация", – сказала И. Тринкунене.



За государственное признание Romuva проголосовало 40 членов сейма, против был 31, 15 парламентариев воздержались. Это голосование в зале сейма было встречено аплодисментами части парламентариев.



Теперь Romuva сможет повторно обратиться за государственным признанием через десять лет. Загрузка... BNS Категории: общество, культура, история Ключевые слова: неоязычники, признание, сейм География: Литва — статья прочитана 71 раз Комментарии