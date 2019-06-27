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Премьер Эстонии: Правительство не поддержит выход из ПАСЕ



Правительство Эстонии не поддерживает идею выхода страны из Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), заявил премьер-министр Эстонии Юри Ратас. По его словам, Эстония должна найти партнеров среди единомышленников в ПАСЕ, пишет НГ-Балтия со ссылкой на Postimees.

«Правительство на данный момент не поддерживает идею о том, чтобы Эстония полностью ушла и прекратила диалог», — заявил Ратас.

При этом Ратас отметил, что решение ПАСЕ вернуть Россию в состав организации вызвало разочарование, так как причины, по которым были приостановлены полномочия России, не исчезли.

26 июня делегаты семи балтийских стран — в их числе Литва, Латвия и Эстония — выступили с совместным заявлением, в котором осудили резолюцию о возобновлении прав России в Парламентской ассамблее Совета Европы.
novayagazeta.ee
Категории: политика, в Европе
Ключевые слова: Россия, резолюция, ПАСЕ, приглашение
География: Эстония
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добавлена сегодня, 27 июня, 16:31

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