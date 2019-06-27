Премьер Эстонии: Правительство не поддержит выход из ПАСЕ 🔊 Воспроизвести



Правительство Эстонии не поддерживает идею выхода страны из Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), заявил премьер-министр Эстонии Юри Ратас. По его словам, Эстония должна найти партнеров среди единомышленников в ПАСЕ, пишет



«Правительство на данный момент не поддерживает идею о том, чтобы Эстония полностью ушла и прекратила диалог», — заявил Ратас.



При этом Ратас отметил, что решение ПАСЕ вернуть Россию в состав организации вызвало разочарование, так как причины, по которым были приостановлены полномочия России, не исчезли.



26 июня делегаты семи балтийских стран — в их числе Литва, Латвия и Эстония — выступили с совместным заявлением, в котором осудили резолюцию о возобновлении прав России в Парламентской ассамблее Совета Европы. Правительство Эстонии не поддерживает идею выхода страны из Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), заявил премьер-министр Эстонии Юри Ратас. По его словам, Эстония должна найти партнеров среди единомышленников в ПАСЕ, пишет НГ-Балтия со ссылкой на Postimees.«Правительство на данный момент не поддерживает идею о том, чтобы Эстония полностью ушла и прекратила диалог», — заявил Ратас.При этом Ратас отметил, что решение ПАСЕ вернуть Россию в состав организации вызвало разочарование, так как причины, по которым были приостановлены полномочия России, не исчезли.26 июня делегаты семи балтийских стран — в их числе Литва, Латвия и Эстония — выступили с совместным заявлением, в котором осудили резолюцию о возобновлении прав России в Парламентской ассамблее Совета Европы. novayagazeta.ee Категории: политика, в Европе Ключевые слова: Россия, резолюция, ПАСЕ, приглашение География: Эстония — статья прочитана 132 раза Комментарии