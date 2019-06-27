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Быть в Паланге - это уже «ТРАДИЦИЯ»





В Паланге открылась XIX международная летняя творческая школа - фольклорный лагерь «ТРАДИЦИЯ».

Сюда съехались дети и молодежь не только из разных регионов Литвы, но и зарубежья - России, Украины, Польши, Франции, Великобритании, Германии, Голландии, Норвегии.

Целую неделю будут проходить занятия по традиционному народному пению, хореографии, народному театру, декоративно-прикладному творчеству, а также круглые столы, викторины, концерты для жителей и гостей Паланги.

Семинары для педагогов и мастер-классы для детей и молодежи будут проводить известные фольклористы Андрей Котов, Елена Краснопевцева, Лука Мебония, Гиорги Логуа, Гиорги Шанава, Ксения Наумова, Данил Изотов, Кирилл Крылов, Татьяна Cопилка-Зачикевич, Мария Матейко, Ирена и Николай Захаровы и др. Это прекрасная возможность совершенствовать исполнительское мастерство, глубже познать языки и традиции, а для кого-то сделать первый шаг к их изучению.
Организаторы приглашают всех желающих на заключительный концерт школы «Традиция», который состоится 2 июля в Музее янтаря города Паланги.

Партнеры школы –Департамент национальных меньшинств при Правительстве Литовской Республики, Вильнюсское самоуправление, Центр неформального просвещения учащихся Литвы, Министерство культуры Российской Федерации, фонд «Русский мир».



Инф. «Обзора»
Категории: культура, в странах Балтии
Ключевые слова: фольклорный лагерь «ТРАДИЦИЯ»
География: Литва, Паланга
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добавлена сегодня, 27 июня, 17:20

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