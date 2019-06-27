Быть в Паланге - это уже «ТРАДИЦИЯ» 🔊 Воспроизвести







В Паланге открылась XIX международная летняя творческая школа - фольклорный лагерь «ТРАДИЦИЯ».



Сюда съехались дети и молодежь не только из разных регионов Литвы, но и зарубежья - России, Украины, Польши, Франции, Великобритании, Германии, Голландии, Норвегии.



Целую неделю будут проходить занятия по традиционному народному пению, хореографии, народному театру, декоративно-прикладному творчеству, а также круглые столы, викторины, концерты для жителей и гостей Паланги.



Семинары для педагогов и мастер-классы для детей и молодежи будут проводить известные фольклористы Андрей Котов, Елена Краснопевцева, Лука Мебония, Гиорги Логуа, Гиорги Шанава, Ксения Наумова, Данил Изотов, Кирилл Крылов, Татьяна Cопилка-Зачикевич, Мария Матейко, Ирена и Николай Захаровы и др. Это прекрасная возможность совершенствовать исполнительское мастерство, глубже познать языки и традиции, а для кого-то сделать первый шаг к их изучению. Сюда съехались дети и молодежь не только из разных регионов Литвы, но и зарубежья - России, Украины, Польши, Франции, Великобритании, Германии, Голландии, Норвегии.Целую неделю будут проходить занятия по традиционному народному пению, хореографии, народному театру, декоративно-прикладному творчеству, а также круглые столы, викторины, концерты для жителей и гостей Паланги.Семинары для педагогов и мастер-классы для детей и молодежи будут проводить известные фольклористы Андрей Котов, Елена Краснопевцева, Лука Мебония, Гиорги Логуа, Гиорги Шанава, Ксения Наумова, Данил Изотов, Кирилл Крылов, Татьяна Cопилка-Зачикевич, Мария Матейко, Ирена и Николай Захаровы и др. Это прекрасная возможность совершенствовать исполнительское мастерство, глубже познать языки и традиции, а для кого-то сделать первый шаг к их изучению.



Партнеры школы –Департамент национальных меньшинств при Правительстве Литовской Республики, Вильнюсское самоуправление, Центр неформального просвещения учащихся Литвы, Министерство культуры Российской Федерации, фонд «Русский мир».







Организаторы приглашают всех желающих на заключительный концерт школы «Традиция», который состоится 2 июля в Музее янтаря города Паланги.Партнеры школы –Департамент национальных меньшинств при Правительстве Литовской Республики, Вильнюсское самоуправление, Центр неформального просвещения учащихся Литвы, Министерство культуры Российской Федерации, фонд «Русский мир». Инф. «Обзора» Категории: культура, в странах Балтии Ключевые слова: фольклорный лагерь «ТРАДИЦИЯ» География: Литва, Паланга — статья прочитана 104 раза Комментарии