Загрузка... В Париже случайно нашли почти копию сгоревших часов Нотр-Дама 🔊 Воспроизвести Сгоревшие часы собора Парижской богоматери Captura de vídeo



Почти идентичные часы были обнаружены всего в нескольких километрах от пострадавшего при пожаре собора Парижской Богоматери, на чердаке церкви Святой Троицы. Теперь мастера надеются, что сгоревшие часы можно будет восстановить, сообщает



Часы, обнаруженные на церковном чердаке среди заброшенных статуй, скульптур и старой мебели, были сделаны в той же мастерской и в том же году, что и часы собора Парижской богоматери: в 1867 году в мастерской Collin.



«Это невероятная удача. Как если бы мы нашли то же самое издание сгоревшей книги. Это бесценно», — говорит в комментарии AFP часовщик Жан-Батист Вио. По его словам, теперь мастера смогут полностью восстановить часы по образцу найденных в церкви Святой Троицы.



Собор Парижской Богоматери загорелся 15 апреля. С огнем боролись более 400 пожарных, которым с трудом удалось спасти здание от полного разрушения. Для восстановления памятника Национальное собрание Франции приняло специальный законопроект, контролирующий расход средств на реставрацию. По данным на середину апреля, на восстановление собора уже пообещали 850 миллионов евро. Почти идентичные часы были обнаружены всего в нескольких километрах от пострадавшего при пожаре собора Парижской Богоматери, на чердаке церкви Святой Троицы. Теперь мастера надеются, что сгоревшие часы можно будет восстановить, сообщает RFI со ссылкой на AFP.Часы, обнаруженные на церковном чердаке среди заброшенных статуй, скульптур и старой мебели, были сделаны в той же мастерской и в том же году, что и часы собора Парижской богоматери: в 1867 году в мастерской Collin.«Это невероятная удача. Как если бы мы нашли то же самое издание сгоревшей книги. Это бесценно», — говорит в комментарии AFP часовщик Жан-Батист Вио. По его словам, теперь мастера смогут полностью восстановить часы по образцу найденных в церкви Святой Троицы.Собор Парижской Богоматери загорелся 15 апреля. С огнем боролись более 400 пожарных, которым с трудом удалось спасти здание от полного разрушения. Для восстановления памятника Национальное собрание Франции приняло специальный законопроект, контролирующий расход средств на реставрацию. По данным на середину апреля, на восстановление собора уже пообещали 850 миллионов евро. Загрузка... ru.rfi.fr Категории: культура, чп и криминал, история Ключевые слова: восстановление, пожар, Собор Парижской Богоматери — статья прочитана 127 раз Комментарии