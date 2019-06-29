|
Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
|
Ваш город: Не выбран
Загрузка...
В Анапе началась кампания по изъятию животных у пляжных фотографов
Первый рейд межведомственной комиссии по пресечению деятельности фотографов, использующих животных, прошел в Анапе, сообщила пресс-служба мэрии города-курорта. У нелегальных фотографов изъяты две обезьяны и попугай, сообщает КОММЕРСАНТ.
В комиссию по защите животных вошли специалисты мэрии, сотрудники полиции, Росприроднадзора и ветеринарной службы. Глава города-курорта Юрий Поляков, комментируя ситуацию, отметил, что животные выглядят измученно, они находятся целый день на жаре, в толпе людей, при громкой музыке. «Это не может не вызвать сочувствие! – заявил мэр. – В рамках права, с учетом многочисленных обращений и жалоб отдыхающих и жителей города мы будем и дальше активно противодействовать этой проблеме». Изъятые в первый день кампании животные и птица будут помещены в зоопарк, где им обеспечат нормальные условия для жизни, уточнили в мэрии.
Загрузка...
kommersant.ru
Категории: общество, чп и криминал
География: Россия
Комментарии
|
Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
|