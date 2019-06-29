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Франция запретила всем детям до 15 лет пользоваться телефонами в школе
Учителя жалуются, что дети стали непослушны и все уроки просиживают в телефонах? Во Франции нашли выход.
Всем французским детям до 15 лет запретили пользоваться телефонами в школе, пишет LIFTER со ссылкой на Business Insider. Даже во время обеда.
Правительство страны обеспокоено тем, что дети становятся слишком зависимыми от своих телефонов.
Закон приняли в июле, после обещания президента Франции Эммануеля Макрона.
Под запрет попали не только телефоны, а и планшеты, умные часы. Школы могут сами выбирать, будут ли они применять запрет.
Согласно новому закону, ученики должны выключать свои телефоны в течение дня или ставить их в шкафчики.
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lifter.com.ua
Категории: общество, технологии, в Европе, образование
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