Загрузка... Франция запретила всем детям до 15 лет пользоваться телефонами в школе 🔊 Воспроизвести



Учителя жалуются, что дети стали непослушны и все уроки просиживают в телефонах? Во Франции нашли выход.



Всем французским детям до 15 лет запретили пользоваться телефонами в школе, пишет



Правительство страны обеспокоено тем, что дети становятся слишком зависимыми от своих телефонов.



Закон приняли в июле, после обещания президента Франции Эммануеля Макрона.



Под запрет попали не только телефоны, а и планшеты, умные часы. Школы могут сами выбирать, будут ли они применять запрет.



Согласно новому закону, ученики должны выключать свои телефоны в течение дня или ставить их в шкафчики. Учителя жалуются, что дети стали непослушны и все уроки просиживают в телефонах? Во Франции нашли выход.Всем французским детям до 15 лет запретили пользоваться телефонами в школе, пишет LIFTER со ссылкой на Business Insider. Даже во время обеда.Правительство страны обеспокоено тем, что дети становятся слишком зависимыми от своих телефонов.Закон приняли в июле, после обещания президента Франции Эммануеля Макрона.Под запрет попали не только телефоны, а и планшеты, умные часы. Школы могут сами выбирать, будут ли они применять запрет.Согласно новому закону, ученики должны выключать свои телефоны в течение дня или ставить их в шкафчики. Загрузка... lifter.com.ua Категории: общество, технологии, в Европе, образование Ключевые слова: школы, запрет, Франция, гаджеты — статья прочитана 89 раз Комментарии