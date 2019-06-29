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Россиянка перевела 1, 6 млн рублей жениху-бельгийцу, обещавшему ей чемодан евро

Фото © Shutterstock


Спустя некоторое время знакомая женщины, не дождавшись посылки с миллионами, обратилась в полицию, рассказал ЛАЙФ.

Жительница Иркутской области перевела 1,6 миллиона рублей мошеннику, с которым познакомилась в Сети. Неизвестный представился гражданином Бельгии, обещал жениться и написал, что направил 55-летней возлюбленной чемодан с несколькими миллионами евро.

Мошенник сообщил, что на границе что-то пошло не так, и попросил женщину перевести "налог" на ввозимые в Россию денежные средства.
— Женщина взяла деньги в долг, получила кредиты в банке и перевела один миллион шестьсот тысяч рублей на указанный интернет-другом иностранный счёт, — рассказали в межмуниципальном отделе МВД России "Усольский".

Спустя некоторое время знакомая женщины, не дождавшись прибытия чемодана с миллионами, обратилась в полицию. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Правоохранители в очередной раз напомнили россиянам о необходимости соблюдения простых мер предосторожности при знакомствах в Сети во избежание финансовых потерь.

Ранее Лайф рассказывал, как жительница Нижнего Новгорода перевела мошенникам два миллиона рублей за "выигрыш умершего мужа".
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life.ru
Категории: общество, чп и криминал
Ключевые слова: мошенничество, деньги, соцсети, знакомства
География: Россия
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добавлена сегодня, 29 июня, 17:00

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