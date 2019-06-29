Загрузка... Россиянка перевела 1, 6 млн рублей жениху-бельгийцу, обещавшему ей чемодан евро 🔊 Воспроизвести Фото © Shutterstock



Спустя некоторое время знакомая женщины, не дождавшись посылки с миллионами, обратилась в полицию, рассказал



Жительница Иркутской области перевела 1,6 миллиона рублей мошеннику, с которым познакомилась в Сети. Неизвестный представился гражданином Бельгии, обещал жениться и написал, что направил 55-летней возлюбленной чемодан с несколькими миллионами евро.



Мошенник сообщил, что на границе что-то пошло не так, и попросил женщину перевести "налог" на ввозимые в Россию денежные средства. Спустя некоторое время знакомая женщины, не дождавшись посылки с миллионами, обратилась в полицию, рассказал ЛАЙФ Жительница Иркутской области перевела 1,6 миллиона рублей мошеннику, с которым познакомилась в Сети. Неизвестный представился гражданином Бельгии, обещал жениться и написал, что направил 55-летней возлюбленной чемодан с несколькими миллионами евро.Мошенник сообщил, что на границе что-то пошло не так, и попросил женщину перевести "налог" на ввозимые в Россию денежные средства. — Женщина взяла деньги в долг, получила кредиты в банке и перевела один миллион шестьсот тысяч рублей на указанный интернет-другом иностранный счёт, — рассказали в межмуниципальном отделе МВД России "Усольский".



Спустя некоторое время знакомая женщины, не дождавшись прибытия чемодана с миллионами, обратилась в полицию. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о мошенничестве.



Правоохранители в очередной раз напомнили россиянам о необходимости соблюдения простых мер предосторожности при знакомствах в Сети во избежание финансовых потерь.



Ранее Лайф рассказывал, как жительница Нижнего Новгорода перевела мошенникам два миллиона рублей за "выигрыш умершего мужа". Загрузка... life.ru Категории: общество, чп и криминал Ключевые слова: мошенничество, деньги, соцсети, знакомства География: Россия — статья прочитана 88 раз Комментарии