В США запретили электронные сигареты. Пока только в одном городе



Сан-Франциско стал первым городом в США, где вводится запрет на продажу электронных сигарет. Запрет будет действовать до тех пор, пока не будут проведены исследования влияния электронных сигарет на здоровье населения, сообщает



Запрет распространяется на устройства, не получившие сертификат о безопасности американского Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA). На данный момент такого сертификата нет ни у одной компании, производящей электронные сигареты.



В Сан-Франциско базируется один из самых крупных производителей электронных сигарет в США - компания Juul Labs. В компании утверждают, что подобный запрет лишь подтолкнет потребителей к возвращению к традиционным сигаретам, а также приведет к появлению черного рынка электронных сигарет.



У мэра Сан-Франциско Лондон Брид есть 10 дней на то, чтобы подписать поддержанный городским советом законопроект, однако она уже дала понять, что поддерживает введение запрета на продажу электронных сигарет.



"Мы должны принять меры, чтобы защитить здоровье молодежи Сан-Франциско и уберечь будущие поколения горожан от этого пагубного пристрастия", - заявила Лондон Брид.



Закон вступит в силу через семь месяцев после его подписания. Не исключено, что противники этого закона попробуют оспорить его в суде.



Активисты, выступающие за отказ от использования электронных сигарет, говорят, что производители ведут рекламную кампанию, рассчитанную на популяризацию своей продукции среди молодежи.



Также активисты настаивают на проведении масштабного исследования влияния электронных сигарет на здоровье.



Они полагают, что электронные сигареты могут подтолкнуть вообще не куривших раньше людей к переходу на обычные сигареты.



В частности, активисты считают, что Juul нечестным образом способствует популяризации электронных сигарет среди несовершеннолетних, используя добавки с определенными вкусами, особенно популярными среди тинейджеров.



"В прошлом году число подростков, использующих электронные сигареты, выросло на 78%. Это эпидемия",- говорится в заявлении некоммерческой организации Campaign for Tobacco-Free Kids.



Прокурор Сан-Франциско Деннис Эррера приветствовал решение городских властей о введении запрета на продажу электронных сигарет. Позицию FDA по регулированию рынка электронных сигарет он назвал бегством от ответственности.



По данным центров по контролю и профилактике заболеваний в США, число американских тинейджеров, использующих никотиносодержащую продукцию, выросло на 36% за прошлый год.



Согласно федеральному закону США, продажа табачной продукции разрешена лицам не моложе 18 лет. В Калифорнии и еще нескольких штатах США возрастная граница составляет 21 год.



GETTY IMAGES Image caption Компания Juul заявила, что запрет приведет к процветанию черного рынка электронных сигарет



Компания Juul ранее заявляла, что выступает за сокращение использования электронных сигарет среди молодежи.



При этом производитель электронных сигарет подчеркивал, что такие шаги должны быть комплексными и рассчитанными на то, чтобы защитить молодежь от перехода на обычные сигареты.



"Полный запрет подтолкнет бывших взрослых курильщиков, перешедших на электронные сигареты, к возвращению к обычным сигаретам", - заявил пресс-секретарь Juul Тэд Куан.



Компания считает, что можно было бы обойтись без полного запрета на продажу электронных сигарет, сделав обязательным, например, сканирование удостоверения личности при продаже сигарет.



"Мы уже приняли довольно жесткие меры для того, чтобы не допустить попадания нашей продукции в руки несовершеннолетних, и продолжаем предпринимать шаги в этом направлении", - отметил представитель компании.



При этом он отметил, что традиционную табачную промышленность никто не трогает, даже несмотря на то, что ежегодно в Калифорнии около 40 тыс. человек умирает от болезней, связанных с курением табака.



На долю Juul приходится 70% рынка электронных сигарет в США. 35% Juul принадлежит производителю сигарет Marlboro - компании Altria Group.



Ранее компания Juul отказалась от использования в своей продукции таких популярных у молодежи вкусов как манго и огурец и ограничила доступ пользователей к своим страницам в социальных сетях.



Запрет затронет как обычные магазины, так и онлайн-ритейлеров, которые не смогут доставлять электронные сигареты своим клиентам по адресам в Сан-Франциско.