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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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В горах Швейцарии кошка помогла заплутавшему путнику найти дорогу домой
Одна кошка решила доказать, что её сородичи могут работать спасателями ничуть не хуже собак.
Некий мужчина утверждает, что он безнадёжно заблудился во время пешей горной прогулки и оказался, в конце концов, в заброшенном городе. «Я сверился с картой и выяснил, что единственный официальный спуск пролегает через тропу, которая в данный момент закрыта», – вспоминает мужчина. Вдруг из ниоткуда появилась кошка и своим видом пригласила человека идти за ней. Она уверенно направилась в сторону долины и по пути постоянно оглядывался назад, чтобы убедиться, что турист идёт следом.
Спустя время незадачливый путник решил поделиться своей историей. И получил интересную реакцию – другие люди заявляли, что тоже встречали ту же самую кошку в округе. И у многих даже были фото-доказательства. Похоже, швейцарский гид относится к своим обязанностям очень серьёзно!
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bezkota.ru
Категории: общество, чп и криминал, дом и быт
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