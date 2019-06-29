Загрузка... В горах Швейцарии кошка помогла заплутавшему путнику найти дорогу домой 🔊 Воспроизвести



Одна кошка решила доказать, что её сородичи могут работать спасателями ничуть не хуже собак.



Некий мужчина утверждает, что он безнадёжно заблудился во время пешей горной прогулки и оказался, в конце концов, в заброшенном городе. «Я сверился с картой и выяснил, что единственный официальный спуск пролегает через тропу, которая в данный момент закрыта», – вспоминает мужчина. Вдруг из ниоткуда появилась кошка и своим видом пригласила человека идти за ней. Она уверенно направилась в сторону долины и по пути постоянно оглядывался назад, чтобы убедиться, что турист идёт следом.



Спустя время незадачливый путник решил поделиться своей историей. И получил интересную реакцию – другие люди заявляли, что тоже встречали ту же самую кошку в округе. И у многих даже были фото-доказательства. Похоже, швейцарский гид относится к своим обязанностям очень серьёзно!



Одна кошка решила доказать, что её сородичи могут работать спасателями ничуть не хуже собак.Некий мужчина утверждает, что он безнадёжно заблудился во время пешей горной прогулки и оказался, в конце концов, в заброшенном городе. «Я сверился с картой и выяснил, что единственный официальный спуск пролегает через тропу, которая в данный момент закрыта», – вспоминает мужчина. Вдруг из ниоткуда появилась кошка и своим видом пригласила человека идти за ней. Она уверенно направилась в сторону долины и по пути постоянно оглядывался назад, чтобы убедиться, что турист идёт следом.Спустя время незадачливый путник решил поделиться своей историей. И получил интересную реакцию – другие люди заявляли, что тоже встречали ту же самую кошку в округе. И у многих даже были фото-доказательства. Похоже, швейцарский гид относится к своим обязанностям очень серьёзно! Загрузка... bezkota.ru Категории: общество, чп и криминал, дом и быт Ключевые слова: кошка, горы, проводник — статья прочитана 121 раз Комментарии