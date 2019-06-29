Загрузка... В Крыму найдена гигантская ископаемая птица 🔊 Воспроизвести ©КРО РГО



При строительстве трассы «Таврида» в крымской пещере обнаружены кости гигантской ископаемой птицы весом до 450 кг, сообщает



Как сообщает Палеонтологический институт имени Борисяка РАН, речь идёт о вымершей гигантской нелетающей птице Pachystruthio dmanisensis.



«По расчётам, масса тела крымского пернатого гиганта приближалась к 450 кг, в то время как самая крупная из современных птиц — африканский страус — весит не более 150 кг», — говорится в сообщении.



В высоту птица могла достигать 3,5 метра. Возраст находки оценивается приблизительно в 1,5—1,8 млн лет. Предполагается, что птица могла хорошо бегать, что связано с проживанием совместно с крупными хищниками — саблезубыми кошками, гигантскими гиенами, кости которых также нашли в пещере. При строительстве трассы «Таврида» в крымской пещере обнаружены кости гигантской ископаемой птицы весом до 450 кг, сообщает RT Как сообщает Палеонтологический институт имени Борисяка РАН, речь идёт о вымершей гигантской нелетающей птице Pachystruthio dmanisensis.«По расчётам, масса тела крымского пернатого гиганта приближалась к 450 кг, в то время как самая крупная из современных птиц — африканский страус — весит не более 150 кг», — говорится в сообщении.В высоту птица могла достигать 3,5 метра. Возраст находки оценивается приблизительно в 1,5—1,8 млн лет. Предполагается, что птица могла хорошо бегать, что связано с проживанием совместно с крупными хищниками — саблезубыми кошками, гигантскими гиенами, кости которых также нашли в пещере. По данным ученых, птица такого размера впервые обнаружена в Северном полушарии. Ранее считалось, что они существовали только на архипелагах вокруг Мадагаскара, в Новой Зеландии и в Австралии.



Как отметил главный автор исследования Никита Зеленков в беседе с немецким новостным агентством dpa, пока нет достаточного количества данных, чтобы можно было сказать, идет речь о страусе или другой птице. В опубликованном в «Журнале палеонтологии позвоночных» (Journal of Vertebrate Paleontology) исследовании ученые сконцентрировались на лучше всего сохранившемся фрагменте — бедренной кости. Исследователи пришли к выводу, что возраст кости составляет 1,8 миллиона лет. Судя по всему, эти гигантские птицы были широко распространены в Восточной Европе, говорит Зеленков. Возможно, они не умели летать, но зато были быстрыми, рассказывает ученый.



В обнаруженной лишь в прошлом году цепочке пещер палеонтологи также нашли останки крупных хищников. Среди них, согласно исследованию, были гигантские гепарды, гигантские гиены и саблезубые кошки, которые, по мнению исследователей, могли охотиться на мамонтов. Загрузка... russian.rt.com Категории: авто, в мире, образование Ключевые слова: Крым, птица, археологи, ископаемые — статья прочитана 113 раз Комментарии