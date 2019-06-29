Загрузка... Instagram-пара попросила у фолловеров $11 000 на путешествия, потому что «работать — не вариант» 🔊 Воспроизвести



Instagram-пара из Германии, ведущая популярный аккаунт Another Beautiful Day о своей жизни и путешествиях с примерно 47 000 подписчиков, обратилась к ним с просьбой собрать денег на поездку в Африку. С этой целью они запустили краудфанд-кампанию на 10 000 евро, сообщает



Супружеская пара — Елена Энгельхант и Каталин Онк — запостила обращение к подписчикам, в котором описывала свое «путешествие мечты» на велосипедах в Африку: «Мы могли бы рассказать вам о том, как идти за своей мечтой, как выходить из зоны комфорта, о том, как прекрасны путешествия. Но лучше мы вам покажем». Собранные деньги пара обещала потратить на снаряжение, билеты, еду, жилье и интернет. Instagram-пара из Германии, ведущая популярный аккаунт Another Beautiful Day о своей жизни и путешествиях с примерно 47 000 подписчиков, обратилась к ним с просьбой собрать денег на поездку в Африку. С этой целью они запустили краудфанд-кампанию на 10 000 евро, сообщает ain.ua Супружеская пара — Елена Энгельхант и Каталин Онк — запостила обращение к подписчикам, в котором описывала свое «путешествие мечты» на велосипедах в Африку: «Мы могли бы рассказать вам о том, как идти за своей мечтой, как выходить из зоны комфорта, о том, как прекрасны путешествия. Но лучше мы вам покажем». Собранные деньги пара обещала потратить на снаряжение, билеты, еду, жилье и интернет. Подписчики отреагировали не совсем так, как ожидали авторы аккаунта. Комментаторы оставляли к записи сообщения в стиле «Как не стыдно» и «Почему бы вам не пойти работать?». Масла в огонь подлила и информация о том, что сейчас путешествия пары спонсирует мать мужа, занятая на двух работах.



«Если они таки соберут денег на свое путешествие, я потеряю веру в человечество», — пишет один из комментаторов.



Обвинения подписчиков пара комментирует так: «Кто-то говорит там, что нужно пойти на работу, как всем вокруг, и прекратить выпрашивать деньги. Но когда у вас такое влияние на жизни других людей, как у нас, работа — это не вариант… Мы могли бы пойти в модели и быстро заработать, но не хотим рекламировать потребительский способ жизни. Нормальная работа на этом этапе была бы для нас пагубной».



Пока что их поддержало 27 человек, на общую сумму в 657 евро. Загрузка... ain.ua Категории: общество, дом и быт Ключевые слова: сбор средств, путешествия, соцсети — статья прочитана 143 раза Комментарии