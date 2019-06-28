Загрузка... Популярные авиакомпании закроют рейсы в Украину 🔊 Воспроизвести Фото: Pixabay



Две популярные авиакомпании прекратят рейсы в Украину. Об этом сообщает



Известно, что причиной послужила нерентабельность. Авиакомпания Nordica в конце октября 2019 года прекратит обслуживать некоторые прямые рейсы. Среди пяти отмененных рейсов есть направление: Таллинн - Киев.



Предварительно, авиакомпания переоформит бронирование или вернет деньги без применения штрафных санкций пассажиром, которые ранее приобрели билеты.



Также авиакомпания British Airways прекратит обслуживать прямой рейс Киева - Лондон. Согласно системе бронирования билетов, последний авиарейс Киев - Лондон авиакомпания выполнит 3 октября 2019 года. Две популярные авиакомпании прекратят рейсы в Украину. Об этом сообщает ПОДРОБНОСТИ со ссылкой на lowcostavia.com.ua.Известно, что причиной послужила нерентабельность. Авиакомпания Nordica в конце октября 2019 года прекратит обслуживать некоторые прямые рейсы. Среди пяти отмененных рейсов есть направление: Таллинн - Киев.Предварительно, авиакомпания переоформит бронирование или вернет деньги без применения штрафных санкций пассажиром, которые ранее приобрели билеты.Также авиакомпания British Airways прекратит обслуживать прямой рейс Киева - Лондон. Согласно системе бронирования билетов, последний авиарейс Киев - Лондон авиакомпания выполнит 3 октября 2019 года. "К сожалению мы прекращаем рейсы до Киева. У нас была длинная история полетов в Украину, которой можно гордиться, но рейс больше не являются экономически выгодными", - сообщили в пресс-службе British Airways.



Ранее сообщалось, что в Украине одну из авиакомпаний лишили права на перелеты.



В Украине авиакомпанию Yanair временно лишили права на перелеты из-за ненадлежащего уровня безопасности. Об этом сообщает Государственная авиационная служба.



Сообщается, что по результатам комплексной инспекционной проверки авиакомпании Yanair выявлено ряд замечаний (часть из которых критические) в организации деятельности перевозчика, которые могут негативно повлиять на безопасность полетов. Загрузка... podrobnosti.ua Категории: экономика, общество, в Европе Ключевые слова: рейсы, Авиакомпании, отмена, British Airways География: Украина — статья прочитана 201 раз Комментарии