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Популярные авиакомпании закроют рейсы в Украину

Фото: Pixabay


Две популярные авиакомпании прекратят рейсы в Украину. Об этом сообщает ПОДРОБНОСТИ со ссылкой на lowcostavia.com.ua.

Известно, что причиной послужила нерентабельность. Авиакомпания Nordica в конце октября 2019 года прекратит обслуживать некоторые прямые рейсы. Среди пяти отмененных рейсов есть направление: Таллинн - Киев.

Предварительно, авиакомпания переоформит бронирование или вернет деньги без применения штрафных санкций пассажиром, которые ранее приобрели билеты.

Также авиакомпания British Airways прекратит обслуживать прямой рейс Киева - Лондон. Согласно системе бронирования билетов, последний авиарейс Киев - Лондон авиакомпания выполнит 3 октября 2019 года.
"К сожалению мы прекращаем рейсы до Киева. У нас была длинная история полетов в Украину, которой можно гордиться, но рейс больше не являются экономически выгодными", - сообщили в пресс-службе British Airways.

Ранее сообщалось, что в Украине одну из авиакомпаний лишили права на перелеты.

В Украине авиакомпанию Yanair временно лишили права на перелеты из-за ненадлежащего уровня безопасности. Об этом сообщает Государственная авиационная служба.

Сообщается, что по результатам комплексной инспекционной проверки авиакомпании Yanair выявлено ряд замечаний (часть из которых критические) в организации деятельности перевозчика, которые могут негативно повлиять на безопасность полетов.
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podrobnosti.ua
Категории: экономика, общество, в Европе
Ключевые слова: рейсы, Авиакомпании, отмена, British Airways
География: Украина
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добавлена сегодня, 28 июня, 09:00

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