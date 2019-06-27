El País: Мадуро заявил о поимке заговорщиков, готовивших на него покушение 🔊 Воспроизвести



Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о разоблачении готовившегося в стране госпереворота, сообщает El País. Он подчеркнул, что заговорщики, собиравшиеся совершить на него покушение, арестованы и против них имеется чёткий набор доказательств. Между тем оппозиционный лидер Хуан Гуаидо, которого обвинили в причастности к планированию переворота, отрицает своё участие в этом заговоре.



Через два месяца после неудачной попытки восстания оппозиционного лидера Хуана Гуаидо «режим Николаса Мадуро» провёл серию арестов среди военных, которым предъявлены обвинения в заговоре, пишет El País. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что спецслужбам страны удалось предотвратить готовившееся на него покушение.



«Мы разоблачили, разрушили и задержали фашистскую банду террористов, которые планировали государственный переворот против общества и демократии Венесуэлы. Они пойманы, находятся за решёткой с чётким набором доказательств», — прокомментировал ситуацию Мадуро. Через два месяца после неудачной попытки восстания оппозиционного лидера Хуана Гуаидо «режим Николаса Мадуро» провёл серию арестов среди военных, которым предъявлены обвинения в заговоре, пишет El País. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что спецслужбам страны удалось предотвратить готовившееся на него покушение.«Мы разоблачили, разрушили и задержали фашистскую банду террористов, которые планировали государственный переворот против общества и демократии Венесуэлы. Они пойманы, находятся за решёткой с чётким набором доказательств», — прокомментировал ситуацию Мадуро.



Министр также продемонстрировал снятые скрытой камерой видеозаписи разговора предполагаемых заговорщиков, в числе которых, по словам Родригеса, оппозиционный лидер Хуан Гуаидо, а также политическое руководство Чили, Колумбии и США. Как заявил министр, план также предусматривал убийство Мадуро и других представителей руководства страны. Задержание венесуэльских военных, подозреваемых в заговоре, было проведено в прошлую пятницу.



Между тем Хуан Гауидо отверг прозвучавшие в его адрес обвинения в причастности к этому плану по убийству высокопоставленных лиц. При этом он заявил о том, что в Каракасе членов его команды пытались похитить вооружённые люди в штатском. В ситуацию вмешался сам Гуаидо и пообщался с неизвестными, которые якобы заявили ему, что им приказано доставить его соратников в Управление военной контрразведки Венесуэлы.



Оригинал новости ИноТВ Ранее министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес, выступая на пресс-конференции, сообщил о том, что план предположительно предусматривал атаку на штаб-квартиру Боливарианской службы разведки с целью освободить генерала Рауля Исаиса Бадуэля, который в своё время занимал пост министра обороны, однако в 2009 году был арестован по обвинениям в коррупции, после того как отдалился от тогдашнего лидера Венесуэлы Уго Чавеса. Заговорщики, по словам Родригеса, делали ставку на то, что генерал, которого считают политзаключённым, возьмёт власть в свои руки.Министр также продемонстрировал снятые скрытой камерой видеозаписи разговора предполагаемых заговорщиков, в числе которых, по словам Родригеса, оппозиционный лидер Хуан Гуаидо, а также политическое руководство Чили, Колумбии и США. Как заявил министр, план также предусматривал убийство Мадуро и других представителей руководства страны. Задержание венесуэльских военных, подозреваемых в заговоре, было проведено в прошлую пятницу.Между тем Хуан Гауидо отверг прозвучавшие в его адрес обвинения в причастности к этому плану по убийству высокопоставленных лиц. При этом он заявил о том, что в Каракасе членов его команды пытались похитить вооружённые люди в штатском. В ситуацию вмешался сам Гуаидо и пообщался с неизвестными, которые якобы заявили ему, что им приказано доставить его соратников в Управление военной контрразведки Венесуэлы. russian.rt.com Категории: политика, чп и криминал Ключевые слова: протест, Венесуэла, акции, Мадуро, госпереворот — статья прочитана 121 раз Комментарии