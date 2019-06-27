Шойгу: люди, причастные к разрушению памятников за рубежом, не должны вести бизнес в РФ 🔊 Воспроизвести



По его словам, отвечать должны и те люди, которые наносили вред, и те, кто попустительствовал при разрушении памятника, сообщает



Глава Минобороны России Сергей Шойгу рассчитывает, что депутаты Государственной думы поддержат законопроект о санкциях за снос и осквернение памятников защитникам Отечества за рубежом, который был разработан военным ведомством. Об этом он заявил на конференции «Актуальные вопросы информационного противодействия», которая прошла в рамках форума «Армия-2019».



«Это попытка номер два, надеюсь, она будет успешной», - сказал Шойгу.



При этом он отметил, что наряду с экспертным обсуждением вопросов, которые связаны с актами вандализма, искажением исторических фактов, «надо переходить к совершенно конкретным шагам и конкретным действиям». По его словам, отвечать должны и те люди, которые наносили вред, и те, кто попустительствовал при разрушении памятника, сообщает ЗВЕЗДА Глава Минобороны России Сергей Шойгу рассчитывает, что депутаты Государственной думы поддержат законопроект о санкциях за снос и осквернение памятников защитникам Отечества за рубежом, который был разработан военным ведомством. Об этом он заявил на конференции «Актуальные вопросы информационного противодействия», которая прошла в рамках форума «Армия-2019».«Это попытка номер два, надеюсь, она будет успешной», - сказал Шойгу.При этом он отметил, что наряду с экспертным обсуждением вопросов, которые связаны с актами вандализма, искажением исторических фактов, «надо переходить к совершенно конкретным шагам и конкретным действиям».



По его словам, отвечать должны и те люди, которые наносили вред, и те, кто попустительствовал при разрушении памятника и не принял мер по его защите.



«Хотя бы по нашим законам такие люди не должны иметь право вести в нашей стране бизнес», - сказал Шойгу.



Как заявил министр обороны, они должны стать для нашей страны не въездными. А если оказались на территории России, то за свои действия должны быть подвергнуты суду по нашим законам.



На федеральном портале нормативных правовых актов несколько дней назад был опубликован законопроект, которым Министерство обороны предлагает запретить въезд в РФ и арестовывать активы лиц, причастных к уничтожению памятников военачальникам и значимым событиям истории России.



Другим законопроектом, опубликованным на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения, в военном ведомстве предложили дополнить статью УК России о повреждении культурного наследия пунктом об уничтожении военных памятников.



Напомним, второго июня националисты в Харькове снесли бюст маршала СССР Георгия Жукова, который стоял рядом с Дворцом спорта. На постамент, где стоял бюст, радикалами был установлен украинский флаг.



«Мы внесли законопроект - надеюсь, он будет поддержан нашими коллегами, - который говорит об ответственности за разрушение наших памятников, искажение истории. За это надо отвечать», - заявил глава военного ведомства.По его словам, отвечать должны и те люди, которые наносили вред, и те, кто попустительствовал при разрушении памятника и не принял мер по его защите.«Хотя бы по нашим законам такие люди не должны иметь право вести в нашей стране бизнес», - сказал Шойгу.Как заявил министр обороны, они должны стать для нашей страны не въездными. А если оказались на территории России, то за свои действия должны быть подвергнуты суду по нашим законам.На федеральном портале нормативных правовых актов несколько дней назад был опубликован законопроект, которым Министерство обороны предлагает запретить въезд в РФ и арестовывать активы лиц, причастных к уничтожению памятников военачальникам и значимым событиям истории России.Другим законопроектом, опубликованным на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения, в военном ведомстве предложили дополнить статью УК России о повреждении культурного наследия пунктом об уничтожении военных памятников.Напомним, второго июня националисты в Харькове снесли бюст маршала СССР Георгия Жукова, который стоял рядом с Дворцом спорта. На постамент, где стоял бюст, радикалами был установлен украинский флаг. tvzvezda.ru Категории: экономика, политика, в мире Ключевые слова: захоронения, Заявление, снос, памятники, Шойгу, соввоины География: Россия — статья прочитана 254 раза Комментарии