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Первую группу косаток и белух из китовой тюрьмы выпустили в море

Подготовка косаток для последующего выпуска на волю © Юрий Смитюк/ТАСС


На китов установили специальные спутниковые метки, которые позволят ученым отслеживать их перемещение и собирать данные об их поведении, сообщает ТАСС.

Специалисты Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) выпустили в естественную среду двух косаток и шесть белух из бухты Средняя. Об этом сообщила в четверг пресс-служба ВНИРО.

"Специалисты завершили выпуск животных, доставленных к мысу Перовского [в Хабаровском крае]. Две косатки и шесть белух выпущены в естественные условия. Перед выпуском ветеринары взяли все необходимые анализы, показатели здоровья у животных хорошие. Также у косаток и белух размещены спутниковые метки, которые позволят ученым отслеживать их перемещение и собирать данные об их поведении", - сообщил пресс-секретарь Алексей Смородов.
Он добавил, что погода в районе выпуска благоприятная. "По словам ученых, косатки ожидаемо нервничали, несколько часов держались возле берега, затем вышли в открытые воды Сахалинского залива. Во второй половине дня был произведен выпуск белух. Животные сразу ушли в открытое море", - говорится в сообщении.

Косаток и белух накануне доставили к мысу Перовского Николаевского района Хабаровского края. Как отметил представитель пресс-службы, в течение шести суток дороги протяженностью 1800 км из бухты до мыса ветеринары и тренеры находились вместе с животными.

Отмечается, что после возвращения команды специалистов в Приморье начнется подготовка к транспортировке и выпуску следующей группы.
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ТАСС
Категории: общество, чп и криминал, образование
Ключевые слова: косатки, киты, исследование
География: Россия
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добавлена сегодня, 27 июня, 20:00

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