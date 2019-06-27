Загрузка... Первую группу косаток и белух из китовой тюрьмы выпустили в море 🔊 Воспроизвести Подготовка косаток для последующего выпуска на волю © Юрий Смитюк/ТАСС



На китов установили специальные спутниковые метки, которые позволят ученым отслеживать их перемещение и собирать данные об их поведении, сообщает



Специалисты Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) выпустили в естественную среду двух косаток и шесть белух из бухты Средняя. Об этом сообщила в четверг пресс-служба ВНИРО.



"Специалисты завершили выпуск животных, доставленных к мысу Перовского [в Хабаровском крае]. Две косатки и шесть белух выпущены в естественные условия. Перед выпуском ветеринары взяли все необходимые анализы, показатели здоровья у животных хорошие. Также у косаток и белух размещены спутниковые метки, которые позволят ученым отслеживать их перемещение и собирать данные об их поведении", - сообщил пресс-секретарь Алексей Смородов. На китов установили специальные спутниковые метки, которые позволят ученым отслеживать их перемещение и собирать данные об их поведении, сообщает ТАСС Специалисты Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) выпустили в естественную среду двух косаток и шесть белух из бухты Средняя. Об этом сообщила в четверг пресс-служба ВНИРО."Специалисты завершили выпуск животных, доставленных к мысу Перовского [в Хабаровском крае]. Две косатки и шесть белух выпущены в естественные условия. Перед выпуском ветеринары взяли все необходимые анализы, показатели здоровья у животных хорошие. Также у косаток и белух размещены спутниковые метки, которые позволят ученым отслеживать их перемещение и собирать данные об их поведении", - сообщил пресс-секретарь Алексей Смородов. Он добавил, что погода в районе выпуска благоприятная. "По словам ученых, косатки ожидаемо нервничали, несколько часов держались возле берега, затем вышли в открытые воды Сахалинского залива. Во второй половине дня был произведен выпуск белух. Животные сразу ушли в открытое море", - говорится в сообщении.



Косаток и белух накануне доставили к мысу Перовского Николаевского района Хабаровского края. Как отметил представитель пресс-службы, в течение шести суток дороги протяженностью 1800 км из бухты до мыса ветеринары и тренеры находились вместе с животными.



Отмечается, что после возвращения команды специалистов в Приморье начнется подготовка к транспортировке и выпуску следующей группы. Загрузка... ТАСС Категории: общество, чп и криминал, образование Ключевые слова: косатки, киты, исследование География: Россия — статья прочитана 118 раз Комментарии