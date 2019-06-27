|
Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
|
Ваш город: Не выбран
Загрузка...
55-летняя спортсменка выиграла медаль Европейских игр в Минске по настольному теннису
Бронзовой медалисткой II Европейских игр в Минске в одиночном разряде соревнований по настольному теннису стала 55-летняя спортсменка Ни Сялянь, представляющая Люксембург, сообщает TUT.BY.
В матче за 3-е место Ни Сялянь победила 31-летнюю Ян Сяосинь из Монако — 4:2.
Ни Сялянь, которой 4 июля исполнится 56 лет, еще 36 лет назад (!), в 1983 году, дважды становилась чемпионкой мира, выступая за Китай (в миксте и в командном турнире).
В составе сборной Люксембурга трижды становилась чемпионкой Европы (1998, 2002 — дважды). А в прошлом году в Аликанте она завоевала бронзу чемпионата Европы в парном разряде.
Золото Европейских игр в одиночном женском разряде завоевала 40-летняя представительница Португалии Ю Фу, которая в финале обыграла 36-летнюю Хань Йин из Германии — 4:2.
В мужском одиночном разряде чемпионом Европейских игр в Минске стал легендарный 38-летний немец Тимо Болль, в финале обыгравший 26-летнего датчанина Джонатана Грота — 4:2.
Бронзовым призером стал хорват Томислав Пучар, в матче за 3-е место одолевший представителя Украины Коу Леи — 4:1.
Загрузка...
sport.tut.by
Ключевые слова: теннис, Европейские игры
Комментарии
|
Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
|