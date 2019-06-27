Загрузка... 55-летняя спортсменка выиграла медаль Европейских игр в Минске по настольному теннису 🔊 Воспроизвести



Бронзовой медалисткой II Европейских игр в Минске в одиночном разряде соревнований по настольному теннису стала 55-летняя спортсменка Ни Сялянь, представляющая Люксембург, сообщает



В матче за 3-е место Ни Сялянь победила 31-летнюю Ян Сяосинь из Монако — 4:2.



Ни Сялянь, которой 4 июля исполнится 56 лет, еще 36 лет назад (!), в 1983 году, дважды становилась чемпионкой мира, выступая за Китай (в миксте и в командном турнире).



В составе сборной Люксембурга трижды становилась чемпионкой Европы (1998, 2002 — дважды). А в прошлом году в Аликанте она завоевала бронзу чемпионата Европы в парном разряде.



Золото Европейских игр в одиночном женском разряде завоевала 40-летняя представительница Португалии Ю Фу, которая в финале обыграла 36-летнюю Хань Йин из Германии — 4:2.







В мужском одиночном разряде чемпионом Европейских игр в Минске стал легендарный 38-летний немец Тимо Болль, в финале обыгравший 26-летнего датчанина Джонатана Грота — 4:2.



Бронзовым призером стал хорват Томислав Пучар, в матче за 3-е место одолевший представителя Украины Коу Леи — 4:1. Бронзовой медалисткой II Европейских игр в Минске в одиночном разряде соревнований по настольному теннису стала 55-летняя спортсменка Ни Сялянь, представляющая Люксембург, сообщает TUT.BY В матче за 3-е место Ни Сялянь победила 31-летнюю Ян Сяосинь из Монако — 4:2.Ни Сялянь, которой 4 июля исполнится 56 лет, еще 36 лет назад (!), в 1983 году, дважды становилась чемпионкой мира, выступая за Китай (в миксте и в командном турнире).В составе сборной Люксембурга трижды становилась чемпионкой Европы (1998, 2002 — дважды). А в прошлом году в Аликанте она завоевала бронзу чемпионата Европы в парном разряде.Золото Европейских игр в одиночном женском разряде завоевала 40-летняя представительница Португалии Ю Фу, которая в финале обыграла 36-летнюю Хань Йин из Германии — 4:2.В мужском одиночном разряде чемпионом Европейских игр в Минске стал легендарный 38-летний немец Тимо Болль, в финале обыгравший 26-летнего датчанина Джонатана Грота — 4:2.Бронзовым призером стал хорват Томислав Пучар, в матче за 3-е место одолевший представителя Украины Коу Леи — 4:1. Загрузка... sport.tut.by Категории: спорт, в Европе Ключевые слова: теннис, Европейские игры — статья прочитана 137 раз Комментарии