Большинство литовцев считают, что качество продукции в Литве и Европе различается 🔊 Воспроизвести



Согласно последнему опросу, большинство - 75% жителей Литвы - считает, что качество продуктов питания в Литве и других европейских странах отличается, .



Неринга Ульбайте, глава Службы по защите прав потребителей, который заказал это исследование, сказала, что хочет проверить, существуют ли двойные стандарты качества, или это просто миф.



"Наши потребители много путешествуют, оказывают влияние и процессы эмиграции, поскольку люди обмениваются опытом (...). Целью исследования было выяснить, что думают сами потребители. (...) Результат показал, что около 75% потребителей считают, что в Литве эти продукты продаются в несколько ином составе", - сказала BNS Ульбайте в четверг.



"Проводились и эксперименты, потребителям давали образцы с указанием того, что продукт был сделан для рынка Восточной Европы, а другой - для рынка Западной Европы. Большинство предпочли бы выбрать продукт для Западной Европы", - добавила она. Согласно последнему опросу, большинство - 75% жителей Литвы - считает, что качество продуктов питания в Литве и других европейских странах отличается, .Неринга Ульбайте, глава Службы по защите прав потребителей, который заказал это исследование, сказала, что хочет проверить, существуют ли двойные стандарты качества, или это просто миф."Наши потребители много путешествуют, оказывают влияние и процессы эмиграции, поскольку люди обмениваются опытом (...). Целью исследования было выяснить, что думают сами потребители. (...) Результат показал, что около 75% потребителей считают, что в Литве эти продукты продаются в несколько ином составе", - сказала BNS Ульбайте в четверг."Проводились и эксперименты, потребителям давали образцы с указанием того, что продукт был сделан для рынка Восточной Европы, а другой - для рынка Западной Европы. Большинство предпочли бы выбрать продукт для Западной Европы", - добавила она. По словам Н.Ульбайте, качество не обязательно считается худшим, но потребители полагают, что для рынков Восточной и Западной Европы производятся разные продукты.



Проблема двойного качества продуктов была впервые поднята Чешской Республикой, Словакией и Словенией. В Литве этот вопрос стал актуальным после введения евро.



"Не секрет, что введение евро привело к массовому росту цен на продукты питания и ожиданию того, что качество продукции будет не хуже, чем в других странах", - отметила Н.Ульбайте.



По данным аналитика Римы Калинаускайте, которая проводила опрос, 70% респондентов сказали, что они считают, будто двойное качество видят в таких продуктах, как стиральные порошки, игрушки, лекарства.



Кроме того, 88% участников опроса убеждены, что ответственность за качество несут производители, но только треть респондентов им доверяют.



Опрос проводился в декабре-феврале путём групповых интервью с потребителями, а также опросов напрямую и онлайн. Исследование охватило оценку продукции международных брендов - кофе, шоколада, сыров, бульонов, кетчупа и др.



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После того, как Еврокомиссия (ЕК) объявила, что ученые не нашли доказательств того, что качество продуктов питания, предназначенных для рынков восточных и западных стран-членов, заметно отличается, вице-министр юстиции Литвы говорит, что страна сама должна дать оценку, может ли отличаться качество продуктов из-за разницы в составе.



"Нам, Литве, анализируя обнародованные ЕК результаты, нужно будет смотреть каждый продукт отдельно, и оценивать, означает ли разница в составе и разницу в качестве", – сказала BNS Ирма Гуджюнайте на проходящей в четверг в Вильнюсе международной конференции, посвященной результатам исследований в рамках проекта Евросоюза (ЕС) "Влияние двойного качества продуктов на потребителей Литвы".



По ее словам, состав указанного в отчете ЕС плавленого сырка в Германии и Литве заметно отличается.



"Состав сырка, который продается в Германии, очень прост, он состоит из каких-то пяти ингредиентов – сыр, соль, травы и тому подобное. Между тем в Литве то же изделие, тот же сырок рекламируется так же, однако в его составе еще пять дополнительных элементов, какие-то кислоты, дополнительно придающие вкусовые качества", – сказала она BNS.



"На мой взгляд, в случае с сырком здесь имеет место разница качества и, наверное, качестве для литовского рынка хуже, чем, например, в Германии", – добавила она.



Если выяснится, что разница существенная и может исказить поведение потребителей, то производители могут понести ответственность, например, они могут быть оштрафованы. Однако продукт и его состав должен быть тщательно проверен и подвергнут сравнению как минимум в трех государствах ЕС.



Глава Генерального директората по вопросам правосудия и потребителей ЕК Бланка Родригес Галиндо говорит, что исследование показало, что состав некоторых продуктов отличается, однако анализ не говорит об их качестве. Кроме того, по ее словам, нельзя утверждать, что имеет место разница между Восточной и Западной, Южной или Северной Европой.



"Продукты отличаются в разных регионах и разных странах, но нельзя делить на Западную, Восточную и другие части Европы. Это, на наш взгляд, очень важно", – сказала в четверг журналистам участвующая в конференции Б. Родригес Галиндо.



По ее словам, каждая страна должна дать оценку, снижают ли различия в составе продуктов их качество, вводится ли потребитель в заблуждение. Кроме того, по ее словам, качество – очень субъективная вещь.



По словам Б. Родригес Галиндо, в некоторых случаях разница в составе продуктов может быть оправдана использованием в разных странах разных правовых актов и указаний относительно потребления продуктов, кроме того, поблизости от предприятий может не быть одинакового сырья для производства продуктов.



Она говорит, что ЕК проведет дополнительные исследования в связи с этой инициативой. BNS Категории: экономика, общество, в Европе Ключевые слова: продукты, депутаты, качество География: Литва — статья прочитана 104 раза Комментарии