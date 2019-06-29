Загрузка... Le Figaro: Шокирующий доклад об исламизме в госструктурах Франции 🔊 Воспроизвести



Национальное собрание Франции обнародовало доклад об исламизме в государственных структурах. Результаты семимесячной работы французских парламентариев правая газета Le Figaro называет шокирующими и публикует серию статей на эту тему, сообщает



Во Франции — 50 000 салафистов



В течение семи месяцев французские депутаты Эрик Диар и Эрик Пуйя разбирались с вопросом о росте исламистских настроений во Франции, провели 53 слушания, собрали около 60 часов аудиозаписей. Особое внимание парламентарии уделили ситуации в государственных структурах, предложив 35 рекомендаций по борьбе с радикализацией. Национальное собрание Франции обнародовало доклад об исламизме в государственных структурах. Результаты семимесячной работы французских парламентариев правая газета Le Figaro называет шокирующими и публикует серию статей на эту тему, сообщает RFI В течение семи месяцев французские депутаты Эрик Диар и Эрик Пуйя разбирались с вопросом о росте исламистских настроений во Франции, провели 53 слушания, собрали около 60 часов аудиозаписей. Особое внимание парламентарии уделили ситуации в государственных структурах, предложив 35 рекомендаций по борьбе с радикализацией. Le Figaro считает, что этот доклад должен заставить президента Эмманюэля Макрона нарушить молчание и высказаться, как он ранее обещал, о принципе светскости в Республике. Автор редакционной статьи подчеркивает, что за 15 лет количество салафистов выросло с 5000 до 50 000. По его мнению, страна отказывается видеть эту опасность. «Необходимо пересмотреть существующий арсенал законов, но для этого, в первую очередь, необходим смелый и жесткий сигнал, которого мы ждем от президента Франции», — заключает автор редакционной статьи.



Срочно осознать проблему



По состоянию на конец мая в государственный реестр(базу) данных по предупреждению радикализации террористического характера были внесены 21 039 человек, из которых почти половина считаются активными. Из этого списка 1500 лиц по своему роду деятельности могут представлять особую опасность (речь идет о полицейских, работниках авиации, транспортных компаний и т. д.).



В докладе парламентариев Эрика Диара и Эрика Пуйя говорится о том, что в медицинском секторе слабо развита политика по выявлению и предупреждению случаев радикализации, а в университетах она и вовсе отсутствует. В области спорта радикализация может проявляться в различных формах: в качестве примера газета приводит коллективные молитвы в раздевалках, ношение спортсменками мусульманского платка и т. д. Докладчики призывают срочно осознать проблему роста исламизма в стране.



Рекомендации авторов



Эрик Диар, один из авторов парламентского доклада, в интервью газете Le Figaro условно разделил сотрудников государственных структур на три категории. К «зеленой» он отнес те службы, где проверка на предмет радикализации стала эффективнее. В частности, речь идет о полиции, жандармерии и армии. «Оранжевой» депутат называет категорию, куда входят службы, в которых система проверок вызывает беспокойство. К ней Эрик Диар относит службы железнодорожного (SNCF) и городского транспорта (RATP), а также сектор образования. В «красную» категорию попали пенитенциарные службы, где основная проблема касается идентификации случаев радикализации среди заключенных.



Все работники государственных структур, которые имеют отношение к молодежи и к работе с «уязвимыми» лицами, должны проходить проверку в созданной во Франции в 2017 году специальной службе безопасности. Это одна из главных рекомендаций докладчиков. Они также предлагают провести срочную работу в тюрьмах, где сейчас под особым надзором находятся обвиняемые в терроризме, но, как считают авторы доклада, необходимо обратить внимание на осужденных по другим статьям, которые проявляют признаки радикализма.



Пенитенциарная система во Франции считается самой уязвимой. С марта месяца там произошли уже два террористических акта. Случаи радикализации наблюдаются как среди заключенных, так и надзирателей. Сегодня во французских тюрьмах 511 заключенных, в том числе 51 женщина, обвинения которых связаны с терроризмом и радикализацией религиозных взглядов. Помимо них в пенитенциарных службах по разным оценкам насчитывается от 1000 до 2000 лиц, обвиненных по другим статьям, но проявившим признаки радикализации.



Докладчики предлагают повысить требования при приеме на работу сотрудников пенитенциарных службы и проводить в их отношении предварительную проверку на предмет безопасности. Депутаты также рекомендуют создать в пенитенциарной администрации специальный центр, который будет заниматься отслеживанием радикализованых лиц. Загрузка... ru.rfi.fr Категории: политика, общество, культура, в Европе Ключевые слова: чиновники, доклад, ислам, Франция — статья прочитана 152 раза Комментарии