Друскининкай стал столицей тортов 🔊 Воспроизвести







Во время недавнего празднования Йонинес, когда Литва на три дня ушла на выходные, в Друскининкай 54 участника со всей Литвы боролись за титул победителя в первом в истории страны чемпионате на лучший торт.



Лучших из лучших кондитеров жюри выбирало в любительской и профессиональной категориях.



В первой после подсчёта голосов 100 гостей (такое большое жюри не подкупишь!), обнародовали имя первого победителя. Им стала офицер полиции Ева Пиляцкене, которая из Лаздияй привезла шпинатный торт, украшенный кристаллами сладкой "соли".



А у профессионалов первое место завоевал Андрюс Зубярнис, специально для участия в турнире приехавший из Северной Ирландии. Здесь уже слово было за членами международной комиссии.



Андрюс представил на суд жюри и зрителей торт из белого и клубничного шоколада, а также земляники.



Второе место в профессиональной группе заняла Барбора Инцюте-Чяпулёнене из Вильнюса, третье - Асте Науялене из Друскининкай, сообщается в пресс-релизе „AR Consulting“.



Фото: „AR Consulting“



Лучших из лучших кондитеров жюри выбирало в любительской и профессиональной категориях.В первой после подсчёта голосов 100 гостей (такое большое жюри не подкупишь!), обнародовали имя первого победителя. Им стала офицер полиции Ева Пиляцкене, которая из Лаздияй привезла шпинатный торт, украшенный кристаллами сладкой "соли".А у профессионалов первое место завоевал Андрюс Зубярнис, специально для участия в турнире приехавший из Северной Ирландии. Здесь уже слово было за членами международной комиссии.Андрюс представил на суд жюри и зрителей торт из белого и клубничного шоколада, а также земляники.Второе место в профессиональной группе заняла Барбора Инцюте-Чяпулёнене из Вильнюса, третье - Асте Науялене из Друскининкай, сообщается в пресс-релизе „AR Consulting“. Инф. «Обзора» Категории: в странах Балтии Ключевые слова: Друскининкай, торт География: Литва, Друскининкай — статья прочитана 110 раз Комментарии