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Сейм разрешил государству финансировать Центр восточноевропейских исследований



В четверг Сейм принял поправки к закону, которые обеспечивают правовую основу для бюджетного финансирования Центра восточноевропейских исследований, учреждённого государством.

Пакет поправок предусматривает,чтобы органам национальной безопасности предоставлял информацию Центр стратегических исследований и анализа, которому для выполнения этих функций могут быть выделены средства из государственного бюджета.

Правительство утверждает, что критериям такого центра в настоящее время отвечает именно Центр восточноевропейских исследований.

Аналитический центр во главе с политологом Линасом Коялой был создан в 2006 г. и до сего времени получает государственные деньги благодаря выигранным отдельным проектам.

Дольщиками Центра восточноевропейских исследований являются Министерство иностранных дел и Вильнюсский университет.
Пакет правовых актов также, по словам инициаторов, включает меры по усилению готовности Литвы к гибридным кризисам.

Поправки предусматривают реорганизацию системы управления кризисами в стране - предотвращение угроз будет поручено возглавляемой премьер-министром Комиссии по национальной безопасности, из представителей государственных органов будет сформирована группа управления кризисами, планируется также создание новой системы установления и предупреждения угроз.

Утверждается, что таким образом узаконивается модель предотвращения угроз и реагирования, которая фактически действует уже некоторое время.

Законодательство также включает в себя понятие кризиса.
BNS
Категории: политика, общество, образование
Ключевые слова: центр, исследования, финансирование
География: Литва
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добавлена сегодня, 27 июня, 16:20

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