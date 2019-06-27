Сейм разрешил государству финансировать Центр восточноевропейских исследований 🔊 Воспроизвести



В четверг Сейм принял поправки к закону, которые обеспечивают правовую основу для бюджетного финансирования Центра восточноевропейских исследований, учреждённого государством.



Пакет поправок предусматривает,чтобы органам национальной безопасности предоставлял информацию Центр стратегических исследований и анализа, которому для выполнения этих функций могут быть выделены средства из государственного бюджета.



Правительство утверждает, что критериям такого центра в настоящее время отвечает именно Центр восточноевропейских исследований.



Аналитический центр во главе с политологом Линасом Коялой был создан в 2006 г. и до сего времени получает государственные деньги благодаря выигранным отдельным проектам.



Дольщиками Центра восточноевропейских исследований являются Министерство иностранных дел и Вильнюсский университет. В четверг Сейм принял поправки к закону, которые обеспечивают правовую основу для бюджетного финансирования Центра восточноевропейских исследований, учреждённого государством.Пакет поправок предусматривает,чтобы органам национальной безопасности предоставлял информацию Центр стратегических исследований и анализа, которому для выполнения этих функций могут быть выделены средства из государственного бюджета.Правительство утверждает, что критериям такого центра в настоящее время отвечает именно Центр восточноевропейских исследований.Аналитический центр во главе с политологом Линасом Коялой был создан в 2006 г. и до сего времени получает государственные деньги благодаря выигранным отдельным проектам.Дольщиками Центра восточноевропейских исследований являются Министерство иностранных дел и Вильнюсский университет. Пакет правовых актов также, по словам инициаторов, включает меры по усилению готовности Литвы к гибридным кризисам.



Поправки предусматривают реорганизацию системы управления кризисами в стране - предотвращение угроз будет поручено возглавляемой премьер-министром Комиссии по национальной безопасности, из представителей государственных органов будет сформирована группа управления кризисами, планируется также создание новой системы установления и предупреждения угроз.



Утверждается, что таким образом узаконивается модель предотвращения угроз и реагирования, которая фактически действует уже некоторое время.



Законодательство также включает в себя понятие кризиса. BNS Категории: политика, общество, образование Ключевые слова: центр, исследования, финансирование География: Литва — статья прочитана 115 раз Комментарии