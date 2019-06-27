Сейм Литвы утвердил предохранители железнодорожного транзита 🔊 Воспроизвести



Сейм установил более строгие предохранители железнодорожного транзита грузов через Литву в третьи страны. Они предусматривают, что частные компании не смогут перевозить через Литву транзитом грузы из России или других третьих стран.



В четверг 92 парламентария проголосовали за принятие таких поправок в Кодекс железнодорожного транспорта.



Отныне только государственные Литовские железные дороги (Lietuvos gelezinkeliai) будут иметь право перевозить грузы транзитом через Литву.



Представители Министерства транспорта и коммуникаций ранее пояснили, что предохранители необходимы для того, чтобы не допустить действовать компаниям, которые намерены осуществлять простую транспортную деятельность, но впоследствии могут взяться и за транзит.



Министр транспорта и связи Рокас Масюлис предупредил, что иностранные перевозчики ищут способы попасть в Литву.



Железнодорожная транспортная компания LGC Cargo, связанная с известными бывшими латвийскими политиками и российской железной дорогой, добивается получения разрешения на перевозку грузов в Литве. В прошлом году компания не получила такого разрешения, и в этом году снова обратилась в Администрацию безопасности транспорта Литвы.



Представители компании не отрицают, что груз будет транспортироваться из России или Казахстана через Латвию, Литву и Калининград в Польшу, но, по их словам, это не будет транзит. Сейм установил более строгие предохранители железнодорожного транзита грузов через Литву в третьи страны. Они предусматривают, что частные компании не смогут перевозить через Литву транзитом грузы из России или других третьих стран.В четверг 92 парламентария проголосовали за принятие таких поправок в Кодекс железнодорожного транспорта.Отныне только государственные Литовские железные дороги (Lietuvos gelezinkeliai) будут иметь право перевозить грузы транзитом через Литву.Представители Министерства транспорта и коммуникаций ранее пояснили, что предохранители необходимы для того, чтобы не допустить действовать компаниям, которые намерены осуществлять простую транспортную деятельность, но впоследствии могут взяться и за транзит.Министр транспорта и связи Рокас Масюлис предупредил, что иностранные перевозчики ищут способы попасть в Литву.Железнодорожная транспортная компания LGC Cargo, связанная с известными бывшими латвийскими политиками и российской железной дорогой, добивается получения разрешения на перевозку грузов в Литве. В прошлом году компания не получила такого разрешения, и в этом году снова обратилась в Администрацию безопасности транспорта Литвы.Представители компании не отрицают, что груз будет транспортироваться из России или Казахстана через Латвию, Литву и Калининград в Польшу, но, по их словам, это не будет транзит. инф.Обзор bns.lt Категории: экономика, политика Ключевые слова: транспорт, транзит, ограничения, жд География: Литва — статья прочитана 137 раз Комментарии