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Сейм Литвы утвердил предохранители железнодорожного транзита
Сейм установил более строгие предохранители железнодорожного транзита грузов через Литву в третьи страны. Они предусматривают, что частные компании не смогут перевозить через Литву транзитом грузы из России или других третьих стран.
В четверг 92 парламентария проголосовали за принятие таких поправок в Кодекс железнодорожного транспорта.
Отныне только государственные Литовские железные дороги (Lietuvos gelezinkeliai) будут иметь право перевозить грузы транзитом через Литву.
Представители Министерства транспорта и коммуникаций ранее пояснили, что предохранители необходимы для того, чтобы не допустить действовать компаниям, которые намерены осуществлять простую транспортную деятельность, но впоследствии могут взяться и за транзит.
Министр транспорта и связи Рокас Масюлис предупредил, что иностранные перевозчики ищут способы попасть в Литву.
Железнодорожная транспортная компания LGC Cargo, связанная с известными бывшими латвийскими политиками и российской железной дорогой, добивается получения разрешения на перевозку грузов в Литве. В прошлом году компания не получила такого разрешения, и в этом году снова обратилась в Администрацию безопасности транспорта Литвы.
Представители компании не отрицают, что груз будет транспортироваться из России или Казахстана через Латвию, Литву и Калининград в Польшу, но, по их словам, это не будет транзит.
инф.Обзор bns.lt
Ключевые слова: транспорт, транзит, ограничения, жд
География: Литва
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