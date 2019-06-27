Правительственная комиссия: Revolut не представляет угрозы безопасности Литвы 🔊 Воспроизвести



Правительственная комиссия по стратегическим деловым операциям вновь подтвердила, что Revolut, финансовый стартаповец Великобритании, не представляет угрозы национальной безопасности Литвы. Это уже третье подобное исследование - ранее также было заявлено, что деятельность Revolut не противоречит национальным интересам.



Валдас Киверис, советник группы государственного управления канцелярии правительства, BNS заявил, что решение комиссии было принято 25 июня.



В начале мая Сейм обязал комиссию в третий раз проверить надежность Revolut. По словам председателя парламентского Комитета по бюджету и финансам "крестьянина" Стасиса Якелюнаса, инициировавшего такую ​​просьбу, у него и некоторых других парламентариев вызывают сомнения действующая модель Revolut, контроль за отмыванием денег и связи с Россией.



Revolut Bank в Литве развивает специализированный банк, и его деятельность планирует начать во второй половине этого года. Представители Банка Литвы заявили, что лицензия Revolut была выдана после оценки не только финансовых рисков, но и вызовов национальной безопасности, политических и геополитических рисков. Правительственная комиссия по стратегическим деловым операциям вновь подтвердила, что Revolut, финансовый стартаповец Великобритании, не представляет угрозы национальной безопасности Литвы. Это уже третье подобное исследование - ранее также было заявлено, что деятельность Revolut не противоречит национальным интересам.Валдас Киверис, советник группы государственного управления канцелярии правительства, BNS заявил, что решение комиссии было принято 25 июня.В начале мая Сейм обязал комиссию в третий раз проверить надежность Revolut. По словам председателя парламентского Комитета по бюджету и финансам "крестьянина" Стасиса Якелюнаса, инициировавшего такую ​​просьбу, у него и некоторых других парламентариев вызывают сомнения действующая модель Revolut, контроль за отмыванием денег и связи с Россией.Revolut Bank в Литве развивает специализированный банк, и его деятельность планирует начать во второй половине этого года. Представители Банка Литвы заявили, что лицензия Revolut была выдана после оценки не только финансовых рисков, но и вызовов национальной безопасности, политических и геополитических рисков. инф.Обзор bns.lt Категории: экономика, политика Ключевые слова: опасность, стартап, Revolut География: Литва — статья прочитана 81 раз Комментарии