Главная >> Новости >> экономика, политика >> Правительственная комиссия: Revolut не представляет угрозы безопасности Литвы

Правительственная комиссия: Revolut не представляет угрозы безопасности Литвы



Правительственная комиссия по стратегическим деловым операциям вновь подтвердила, что Revolut, финансовый стартаповец Великобритании, не представляет угрозы национальной безопасности Литвы. Это уже третье подобное исследование - ранее также было заявлено, что деятельность Revolut не противоречит национальным интересам.

Валдас Киверис, советник группы государственного управления канцелярии правительства, BNS заявил, что решение комиссии было принято 25 июня.

В начале мая Сейм обязал комиссию в третий раз проверить надежность Revolut. По словам председателя парламентского Комитета по бюджету и финансам "крестьянина" Стасиса Якелюнаса, инициировавшего такую ​​просьбу, у него и некоторых других парламентариев вызывают сомнения действующая модель Revolut, контроль за отмыванием денег и связи с Россией.

Revolut Bank в Литве развивает специализированный банк, и его деятельность планирует начать во второй половине этого года. Представители Банка Литвы заявили, что лицензия Revolut была выдана после оценки не только финансовых рисков, но и вызовов национальной безопасности, политических и геополитических рисков.
инф.Обзор bns.lt
Категории: экономика, политика
Ключевые слова: опасность, стартап, Revolut
География: Литва
статья прочитана 81 раз
добавлена сегодня, 27 июня, 13:30

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка