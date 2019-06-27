Главная >> Новости >> политика, общество >> Коалиция состоится?

Коалиция состоится?

фото: lrt.lt


Литовский премьер-министр Саулюс Сквярнялис говорит, что переговоры о создании правящей коалиции "подходят к логическому концу": станет ясно, будет ли подписан договор.

"В любом случае, я думаю, мы приближаемся к какому-то логическому завершению переговоров. Может быть (решение - BNS) и сегодня", - сказал С.Сквярнялис журналистам в четверг.

"Это означает, что будет либо договор, либо договора не будет», - сказал глава правительства.

Рамунас Карбаускис, лидер правящих "крестьян", надеется, что коалиционное соглашение между четырьмя партиями будет подписано в четверг.

По его утверждению, в ближайшие несколько часов станет ясно, будет ли подписано соглашение.

"Сегодня может быть подписано. Я не исключаю такой возможности, процесс движется вперёд. Я смогу ответить конкретно примерно в 11 - 12 часов", - сказал Р.Карбаускис журналистам в Сейме.

"Мы очень близко", -добавил он.

В лидер "крестьян" говорит, что может быть подписано полное коалиционное соглашение, а не отдельная часть относительно будущей работы большинства, как было объявлено ранее.

Пока что Р.Карбаускис не комментирует, как Союз крестьян и зелёных Литвы, Литовская социал-демократическая рабочая партия, Порядок и справедливость и Избирательная акция поляков Литвы - Союз христианских семей намерены разделить посты в Сейме и правительстве.

Такое большинство будет иметь 76 голосов в Сейме.
инф.Обзор bns.lt
Категории: политика, общество
Ключевые слова: Литва, коалиция, ИАПЛ-СХС, правящие, ПиС
География: Литва
статья прочитана 121 раз
добавлена сегодня, 27 июня, 12:30

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка