Коалиция состоится? 🔊 Воспроизвести фото: lrt.lt



Литовский премьер-министр Саулюс Сквярнялис говорит, что переговоры о создании правящей коалиции "подходят к логическому концу": станет ясно, будет ли подписан договор.



"В любом случае, я думаю, мы приближаемся к какому-то логическому завершению переговоров. Может быть (решение - BNS) и сегодня", - сказал С.Сквярнялис журналистам в четверг.



"Это означает, что будет либо договор, либо договора не будет», - сказал глава правительства.



Рамунас Карбаускис, лидер правящих "крестьян", надеется, что коалиционное соглашение между четырьмя партиями будет подписано в четверг.



По его утверждению, в ближайшие несколько часов станет ясно, будет ли подписано соглашение.



"Сегодня может быть подписано. Я не исключаю такой возможности, процесс движется вперёд. Я смогу ответить конкретно примерно в 11 - 12 часов", - сказал Р.Карбаускис журналистам в Сейме.



"Мы очень близко", -добавил он.



В лидер "крестьян" говорит, что может быть подписано полное коалиционное соглашение, а не отдельная часть относительно будущей работы большинства, как было объявлено ранее.



Пока что Р.Карбаускис не комментирует, как Союз крестьян и зелёных Литвы, Литовская социал-демократическая рабочая партия, Порядок и справедливость и Избирательная акция поляков Литвы - Союз христианских семей намерены разделить посты в Сейме и правительстве.



Такое большинство будет иметь 76 голосов в Сейме. Литовский премьер-министр Саулюс Сквярнялис говорит, что переговоры о создании правящей коалиции "подходят к логическому концу": станет ясно, будет ли подписан договор."В любом случае, я думаю, мы приближаемся к какому-то логическому завершению переговоров. Может быть (решение - BNS) и сегодня", - сказал С.Сквярнялис журналистам в четверг."Это означает, что будет либо договор, либо договора не будет», - сказал глава правительства.Рамунас Карбаускис, лидер правящих "крестьян", надеется, что коалиционное соглашение между четырьмя партиями будет подписано в четверг.По его утверждению, в ближайшие несколько часов станет ясно, будет ли подписано соглашение."Сегодня может быть подписано. Я не исключаю такой возможности, процесс движется вперёд. Я смогу ответить конкретно примерно в 11 - 12 часов", - сказал Р.Карбаускис журналистам в Сейме."Мы очень близко", -добавил он.В лидер "крестьян" говорит, что может быть подписано полное коалиционное соглашение, а не отдельная часть относительно будущей работы большинства, как было объявлено ранее.Пока что Р.Карбаускис не комментирует, как Союз крестьян и зелёных Литвы, Литовская социал-демократическая рабочая партия, Порядок и справедливость и Избирательная акция поляков Литвы - Союз христианских семей намерены разделить посты в Сейме и правительстве.Такое большинство будет иметь 76 голосов в Сейме. инф.Обзор bns.lt Категории: политика, общество Ключевые слова: Литва, коалиция, ИАПЛ-СХС, правящие, ПиС География: Литва — статья прочитана 121 раз Комментарии