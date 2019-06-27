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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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Коалиция состоится?
Литовский премьер-министр Саулюс Сквярнялис говорит, что переговоры о создании правящей коалиции "подходят к логическому концу": станет ясно, будет ли подписан договор.
"В любом случае, я думаю, мы приближаемся к какому-то логическому завершению переговоров. Может быть (решение - BNS) и сегодня", - сказал С.Сквярнялис журналистам в четверг.
"Это означает, что будет либо договор, либо договора не будет», - сказал глава правительства.
Рамунас Карбаускис, лидер правящих "крестьян", надеется, что коалиционное соглашение между четырьмя партиями будет подписано в четверг.
По его утверждению, в ближайшие несколько часов станет ясно, будет ли подписано соглашение.
"Сегодня может быть подписано. Я не исключаю такой возможности, процесс движется вперёд. Я смогу ответить конкретно примерно в 11 - 12 часов", - сказал Р.Карбаускис журналистам в Сейме.
"Мы очень близко", -добавил он.
В лидер "крестьян" говорит, что может быть подписано полное коалиционное соглашение, а не отдельная часть относительно будущей работы большинства, как было объявлено ранее.
Пока что Р.Карбаускис не комментирует, как Союз крестьян и зелёных Литвы, Литовская социал-демократическая рабочая партия, Порядок и справедливость и Избирательная акция поляков Литвы - Союз христианских семей намерены разделить посты в Сейме и правительстве.
Такое большинство будет иметь 76 голосов в Сейме.
инф.Обзор bns.lt
География: Литва
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