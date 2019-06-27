Меркель стало плохо на встрече с Штайнмайером видео 🔊 Воспроизвести



Канцлер Германии Ангела Меркель в очередной раз почувствовала недомогание в ходе официального мероприятия. Об этом сообщает



По его информации, приступ дрожи случился у Меркель во время приема у президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера.



Отмечается, что ей предложили стакан воды, от которого она отказалась.







Кабмин ФРГ заявил, что Меркель чувствует себя хорошо и планирует вылететь в Японию на саммит G20.



На прошлой неделе Меркель почувствовала недомогание во время церемонии приветствия президента Украины Владимира Зеленского в Берлине. Внезапно ее начало трясти, и она несколько раз поменяла положение рук, пытаясь унять дрожь. Канцлер Германии Ангела Меркель в очередной раз почувствовала недомогание в ходе официального мероприятия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал N-tv.По его информации, приступ дрожи случился у Меркель во время приема у президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера.Отмечается, что ей предложили стакан воды, от которого она отказалась.Кабмин ФРГ заявил, что Меркель чувствует себя хорошо и планирует вылететь в Японию на саммит G20.На прошлой неделе Меркель почувствовала недомогание во время церемонии приветствия президента Украины Владимира Зеленского в Берлине. Внезапно ее начало трясти, и она несколько раз поменяла положение рук, пытаясь унять дрожь. РИА Новости Категории: в Европе, здоровье, политика Ключевые слова: Германия, болезнь, Меркель — статья прочитана 207 раз Комментарии