Этот томос уже сломался. Как раскалываются раскольники на Украине 🔊 Воспроизвести © РИА Новости / Стрингер



На Украине новый раскол. Собственно, это не сенсация — все, что теоретически может расколоться, и то, что теоретически расколоться не может, на Украине непременно расколется. Можем считать, что нами выведен новый закон Мерфи.



На этот раз конфликт между раскольниками особенно пикантен. Речь идет о внезапном отказе главы неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарета признать другое неканоническое формирование — Православную церковь Украины Константинопольского патриархата.



Филарет, страстно желавший обретения томоса на автокефалию, приложивший все усилия, чтобы Порошенко таки его получил, произнесший километры речей о жизненной необходимости этого документа, внезапно развернулся на 180 градусов и высказался в том духе, что томос суть богопротивная бумажка, а царь (предстоятель ПЦУ Епифаний) — не настоящий. И вообще, отметил Филарет, ПЦУ не признана ни одной церковью. Интересно, что УПЦ КП ровно так же не признана ни одной канонической православной церковью, но Филарета это смущает меньше. На Украине новый раскол. Собственно, это не сенсация — все, что теоретически может расколоться, и то, что теоретически расколоться не может, на Украине непременно расколется. Можем считать, что нами выведен новый закон Мерфи.На этот раз конфликт между раскольниками особенно пикантен. Речь идет о внезапном отказе главы неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарета признать другое неканоническое формирование — Православную церковь Украины Константинопольского патриархата.Филарет, страстно желавший обретения томоса на автокефалию, приложивший все усилия, чтобы Порошенко таки его получил, произнесший километры речей о жизненной необходимости этого документа, внезапно развернулся на 180 градусов и высказался в том духе, что томос суть богопротивная бумажка, а царь (предстоятель ПЦУ Епифаний) — не настоящий. И вообще, отметил Филарет, ПЦУ не признана ни одной церковью. Интересно, что УПЦ КП ровно так же не признана ни одной канонической православной церковью, но Филарета это смущает меньше.



И вот, пока Петр Порошенко совершал победоносный томос-тур в рамках избирательной кампании, хвастаясь обретением истинной церковной независимости Украины от вражеской Московии, Филарет исподволь строил планы реванша. Закончились они тем, что уже в мае предстоятель УПЦ КП заявляет о коварном обмане константинопольского Варфоломея, прибравшего к рукам не только то, что ему было даровано от президентских щедрот — храмы и подворья, в том числе знаменитую Андреевскую церковь в Киеве, но и замахнувшегося на все имущество и полномочия Филарета.



Варфоломей, видя душевные терзания Филарета, готового к новому расколу, времени не теряет и срочно объявляет, что, мол, УПЦ КП нет и никогда не было, а создание ПЦУ, напротив, канонично чуть более, чем абсолютно, потому что благодаря этому украинцы смогут наслаждаться (sic!) настоящей независимостью от Москвы и Русской церкви.



В ответ на эти обидные заявления Филарет делает решительный ход и резко повышает ставки, твердо намереваясь вернуть упраздненную было неканоническую УПЦ КП, которую сам же и распустил полгода назад. Между двумя раскольническими сектами разгорается острый конфликт, в котором нет и тени христианского смирения ни с одной из сторон.



Двадцатого июня Филарет объявляет и проводит поместный собор УПЦ КП, где объявляет о восстановлении этой непризнанной церкви в прежних правах. Мало того — собор отменяет свои же решения, принятые в декабре 2018 года, и указывает, что выданный Украине томос не соответствует статусу автокефальных церквей, а ставит Украину в зависимость от Вселенского патриархата. Таким образом, томос объявляется недействительным.



Между тем еще при обсуждении готовившегося ярлыка специалисты по религиоведению и действующие православные философы предупреждали, что речь идет вовсе не об автокефалии, а именно что о переходе в вассальную зависимость от Фанара. И что итогом станет не полный разрыв с РПЦ и "остаточне прощавання" с империей, обещанные Порошенко, а потеря какой бы то ни было самостоятельности Украинской православной церкви, добровольно отдающей право первородства Стамбулу. Однако в те поры крайне тщеславного Филарета, все еще мечтавшего о статусе патриарха, все устраивало, но когда, как говорят украинцы, "не так сталося, як гадалося", он чудесным образом прозрел.



И, разумеется, не забыл напомнить граду и миру о том, что имущество УПЦ КП, включая все банковские счета, неприкасаемо и полностью находится в ее собственности.



Через несколько дней, 24 июня, так называемая Православная церковь Украины в ответ созывает синод, на который Филарет, кстати, не явился, и лишает предстоятеля неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета "канонических прав, связанных с управлением епархией". Пресс-секретарь Киевской митрополии ПЦУ Евстратий Зоря уточняет, что ПЦУ уже переподчинила себе все парафии и монастыри, которыми ранее заведовал Филарет и которыми он продолжает заведовать по последним установкам его же поместного собора. Формальная причина экспроприации — невыполнение сроков регистрации.



В качестве поощрительного приза Филарета от церкви не отлучают и даже оставляют архиереем — в знак признания прежних заслуг. Это, разумеется, выглядит и воспринимается Филаретом как обидная подачка, и глубоко престарелый иерарх делает ряд заявлений — в частности, о попытках новых раскольников присвоить имущество старых. Дело в том, что прихожане ПЦУ, по установившейся на Украине еще в самом начале 90-х традиции, когда церковное рейдерство только заявляло о себе отжимом имущества и целых приходов у канонической церкви в пользу новообразованных сект, приступили к новому переделу. Совершив ряд разбойных нападений на имущество филаретовой УПЦ КП, они завладели рядом церквей, попутно избивая прихожан. Что делает Филарет, с олимпийским спокойствием наблюдавший, как его прихожане, среди которых были легионы праворадикалов, нападали на храмы канонической УПЦ Московского патриархата? Он жалуется министру внутренних дел Авакову, требуя, в частности, дать правовую оценку противоправным действиям представителей ПЦУ, гарантировать невмешательство во внутреннюю жизнь церкви.



Конфликт и не думает утихать. Обе стороны обмениваются заявлениями на грани фола, с трудом сдерживая порывы удержаться в рамках корректной христианской риторики. В ходе выяснений, кто кому патриарх, с неизбежностью прозвучали инвективы в адрес крайне агрессивного русофоба Филарета, которого ПЦУ обвинила… в связях с Москвой. Якобы атака против томоса очень похожа на кремлевскую пропаганду. Девяностолетний раскольник не остался в долгу и парировал удар тем, что обвинил священников в сговоре с Порошенко и коррупционной с ним сделке: мол, некоторые получили взятки в 20 тысяч долларов за голосование в пользу креатуры Петра Алексеевича...



Итак, престарелый самоназначенный патриарх Филарет против стамбульского назначенца Епифания, положившего глаз и руку на немалое имущество УПЦ. Филарет — раскольник опытный, изощренный и коварный. Преклонные годы не принесли ему смирения, но оставили при нем острое политическое чутье. Ведь после поражения Порошенко на президентских выборах ценность обретенного томоса резко скукожилась, и появилось окно возможностей для восстановления УПЦ КП.



Все идет к тому, что впереди нас ждет дальнейшее увлекательное путешествие в мир церковного раскола с непрогнозируемым числом дальнейших делений никем не признанных новообразований, каждое из которых мнит себя единственно верной украинской церковью. Уже сегодня количество размноженных сущностей не поддается подсчету и осмыслению.



…Тем временем на торжества в честь блаженнейшего Онуфрия, предстоятеля канонической Украинской православной церкви, в Киев приехали послы одиннадцати поместных церквей. "Наше присутствие здесь означает поддержку каноничности вашей церкви и всего православного мира", — заявил представитель Александрийского патриархата от лица своих собратьев.



Автор: Нюра Н. Берг для …Первые признаки недовольства 90-летнего предстоятеля так называемой УПЦ КП чуткие носы и уши промоутеров ПЦУ уловили практически сразу после обретения Украиной ярлыка на автокефалию, а случилось это ровно полгода назад. Филарет был страшно раздосадован тем, что его не поименовали патриархом, а только митрополитом и как бы задвинули на задворки богатой церковной жизни Украины — с переделами собственности, рейдерскими отжимами церковного имущества, попытками влиять на политику. Даже миро после обретения томоса велено получать в Фанаре, резиденции Константинопольского патриарха, что уж совсем низводило Филарета на обидный уровень.И вот, пока Петр Порошенко совершал победоносный томос-тур в рамках избирательной кампании, хвастаясь обретением истинной церковной независимости Украины от вражеской Московии, Филарет исподволь строил планы реванша. Закончились они тем, что уже в мае предстоятель УПЦ КП заявляет о коварном обмане константинопольского Варфоломея, прибравшего к рукам не только то, что ему было даровано от президентских щедрот — храмы и подворья, в том числе знаменитую Андреевскую церковь в Киеве, но и замахнувшегося на все имущество и полномочия Филарета.Варфоломей, видя душевные терзания Филарета, готового к новому расколу, времени не теряет и срочно объявляет, что, мол, УПЦ КП нет и никогда не было, а создание ПЦУ, напротив, канонично чуть более, чем абсолютно, потому что благодаря этому украинцы смогут наслаждаться (sic!) настоящей независимостью от Москвы и Русской церкви.В ответ на эти обидные заявления Филарет делает решительный ход и резко повышает ставки, твердо намереваясь вернуть упраздненную было неканоническую УПЦ КП, которую сам же и распустил полгода назад. Между двумя раскольническими сектами разгорается острый конфликт, в котором нет и тени христианского смирения ни с одной из сторон.Двадцатого июня Филарет объявляет и проводит поместный собор УПЦ КП, где объявляет о восстановлении этой непризнанной церкви в прежних правах. Мало того — собор отменяет свои же решения, принятые в декабре 2018 года, и указывает, что выданный Украине томос не соответствует статусу автокефальных церквей, а ставит Украину в зависимость от Вселенского патриархата. Таким образом, томос объявляется недействительным.Между тем еще при обсуждении готовившегося ярлыка специалисты по религиоведению и действующие православные философы предупреждали, что речь идет вовсе не об автокефалии, а именно что о переходе в вассальную зависимость от Фанара. И что итогом станет не полный разрыв с РПЦ и "остаточне прощавання" с империей, обещанные Порошенко, а потеря какой бы то ни было самостоятельности Украинской православной церкви, добровольно отдающей право первородства Стамбулу. Однако в те поры крайне тщеславного Филарета, все еще мечтавшего о статусе патриарха, все устраивало, но когда, как говорят украинцы, "не так сталося, як гадалося", он чудесным образом прозрел.И, разумеется, не забыл напомнить граду и миру о том, что имущество УПЦ КП, включая все банковские счета, неприкасаемо и полностью находится в ее собственности.Через несколько дней, 24 июня, так называемая Православная церковь Украины в ответ созывает синод, на который Филарет, кстати, не явился, и лишает предстоятеля неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета "канонических прав, связанных с управлением епархией". Пресс-секретарь Киевской митрополии ПЦУ Евстратий Зоря уточняет, что ПЦУ уже переподчинила себе все парафии и монастыри, которыми ранее заведовал Филарет и которыми он продолжает заведовать по последним установкам его же поместного собора. Формальная причина экспроприации — невыполнение сроков регистрации.В качестве поощрительного приза Филарета от церкви не отлучают и даже оставляют архиереем — в знак признания прежних заслуг. Это, разумеется, выглядит и воспринимается Филаретом как обидная подачка, и глубоко престарелый иерарх делает ряд заявлений — в частности, о попытках новых раскольников присвоить имущество старых. Дело в том, что прихожане ПЦУ, по установившейся на Украине еще в самом начале 90-х традиции, когда церковное рейдерство только заявляло о себе отжимом имущества и целых приходов у канонической церкви в пользу новообразованных сект, приступили к новому переделу. Совершив ряд разбойных нападений на имущество филаретовой УПЦ КП, они завладели рядом церквей, попутно избивая прихожан. Что делает Филарет, с олимпийским спокойствием наблюдавший, как его прихожане, среди которых были легионы праворадикалов, нападали на храмы канонической УПЦ Московского патриархата? Он жалуется министру внутренних дел Авакову, требуя, в частности, дать правовую оценку противоправным действиям представителей ПЦУ, гарантировать невмешательство во внутреннюю жизнь церкви.Конфликт и не думает утихать. Обе стороны обмениваются заявлениями на грани фола, с трудом сдерживая порывы удержаться в рамках корректной христианской риторики. В ходе выяснений, кто кому патриарх, с неизбежностью прозвучали инвективы в адрес крайне агрессивного русофоба Филарета, которого ПЦУ обвинила… в связях с Москвой. Якобы атака против томоса очень похожа на кремлевскую пропаганду. Девяностолетний раскольник не остался в долгу и парировал удар тем, что обвинил священников в сговоре с Порошенко и коррупционной с ним сделке: мол, некоторые получили взятки в 20 тысяч долларов за голосование в пользу креатуры Петра Алексеевича...Итак, престарелый самоназначенный патриарх Филарет против стамбульского назначенца Епифания, положившего глаз и руку на немалое имущество УПЦ. Филарет — раскольник опытный, изощренный и коварный. Преклонные годы не принесли ему смирения, но оставили при нем острое политическое чутье. Ведь после поражения Порошенко на президентских выборах ценность обретенного томоса резко скукожилась, и появилось окно возможностей для восстановления УПЦ КП.Все идет к тому, что впереди нас ждет дальнейшее увлекательное путешествие в мир церковного раскола с непрогнозируемым числом дальнейших делений никем не признанных новообразований, каждое из которых мнит себя единственно верной украинской церковью. Уже сегодня количество размноженных сущностей не поддается подсчету и осмыслению.…Тем временем на торжества в честь блаженнейшего Онуфрия, предстоятеля канонической Украинской православной церкви, в Киев приехали послы одиннадцати поместных церквей. "Наше присутствие здесь означает поддержку каноничности вашей церкви и всего православного мира", — заявил представитель Александрийского патриархата от лица своих собратьев.Автор: Нюра Н. Берг для РИА Новости РИА Новости Категории: политика, общество, в мире Ключевые слова: православие, патриарх, РПЦ, раскол, Фанар География: Украина — статья прочитана 143 раза Комментарии