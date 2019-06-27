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Авиакатастрофа в Бурятии: два члена экипажа погибли, 31 пассажир пострадал

MCHS.GOV.RU Image caption Самолет практически полностью сгорел


В аэропорту Нижнеангарска в Бурятии совершил аварийную посадку пассажирский самолет Ан-24. По данным местных властей, в результате погибли два члена экипажа, более 30 пассажиров пострадали, передает ВВС.

Как сообщало правительство Бурятии, в четверг утром пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", летевший из Улан-Удэ, совершил аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска после отказа одного из двигателей.

При посадке самолет выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и столкнулся со зданием очистных сооружений, после чего загорелся.

Открытое горение на площади 200 кв. метров на месте аварийной посадки Ан-24 ликвидировано, сообщили в управлении МЧС по Бурятии.
Всего на борту самолета, как сообщила авиакомпания "Ангара", находились 47 человек.

По данным правительства республики, в результате катастрофы погибли пилот Владимир Коломин и техник Олег Барданов. Спасатели извлекли их тела из кабины, сказал РИА Новости пресс-секретарь главы региона Алексей Фишев.



Исполняющая обязанности главврача Нижнеангарской Центральной районной больницы Галина Мешкова сообщила журналистам, что за медицинской помощью обратились 33 человека - 31 пассажир, а также второй пилот и бортпроводница. Четверо пострадавших были госпитализированы.

Двое госпитализированных - дети, сказала Интерфаксу замглавы Северо-Байкальского района республики Татьяна Прохорова.

Ранее глава республики Алексей Цыденов говорил, что пострадавшие получили травмы легкой и средней степени тяжести.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ст. 263 УК РФ).

Восточно-Сибирская транспортная прокуратура и Ространснадзор объявили о проверке авиакомпании "Ангара".

В самой авиакомпании заявили, что погибший командир воздушного судна Коломин был опытным пилотом - имел общий налет в 15,7 тыс. часов и стаж работы 34 года. Бортмеханик Барданов имел общий налет 13,7 тыс. часов, стаж работы - 35 лет.

Источник ТАСС в авиаслужбах региона заявил, что бортовые самописцы Ан-24 уже обнаружены и находятся в удовлетворительном состоянии.
bbc.com
Категории: чп и криминал
Ключевые слова: авиакатастрофа, погибшие
География: Россия
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добавлена сегодня, 27 июня, 10:07

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