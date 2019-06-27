Авиакатастрофа в Бурятии: два члена экипажа погибли, 31 пассажир пострадал 🔊 Воспроизвести MCHS.GOV.RU Image caption Самолет практически полностью сгорел



В аэропорту Нижнеангарска в Бурятии совершил аварийную посадку пассажирский самолет Ан-24. По данным местных властей, в результате погибли два члена экипажа, более 30 пассажиров пострадали, передает



Как сообщало правительство Бурятии, в четверг утром пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", летевший из Улан-Удэ, совершил аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска после отказа одного из двигателей.



При посадке самолет выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и столкнулся со зданием очистных сооружений, после чего загорелся.



Открытое горение на площади 200 кв. метров на месте аварийной посадки Ан-24 ликвидировано, сообщили в управлении МЧС по Бурятии. В аэропорту Нижнеангарска в Бурятии совершил аварийную посадку пассажирский самолет Ан-24. По данным местных властей, в результате погибли два члена экипажа, более 30 пассажиров пострадали, передает ВВС Как сообщало правительство Бурятии, в четверг утром пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", летевший из Улан-Удэ, совершил аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска после отказа одного из двигателей.При посадке самолет выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и столкнулся со зданием очистных сооружений, после чего загорелся.Открытое горение на площади 200 кв. метров на месте аварийной посадки Ан-24 ликвидировано, сообщили в управлении МЧС по Бурятии. Всего на борту самолета, как сообщила авиакомпания "Ангара", находились 47 человек.



По данным правительства республики, в результате катастрофы погибли пилот Владимир Коломин и техник Олег Барданов. Спасатели извлекли их тела из кабины, сказал РИА Новости пресс-секретарь главы региона Алексей Фишев.







Исполняющая обязанности главврача Нижнеангарской Центральной районной больницы Галина Мешкова сообщила журналистам, что за медицинской помощью обратились 33 человека - 31 пассажир, а также второй пилот и бортпроводница. Четверо пострадавших были госпитализированы.



Двое госпитализированных - дети, сказала Интерфаксу замглавы Северо-Байкальского района республики Татьяна Прохорова.



Ранее глава республики Алексей Цыденов говорил, что пострадавшие получили травмы легкой и средней степени тяжести.



Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ст. 263 УК РФ).



Восточно-Сибирская транспортная прокуратура и Ространснадзор объявили о проверке авиакомпании "Ангара".



В самой авиакомпании заявили, что погибший командир воздушного судна Коломин был опытным пилотом - имел общий налет в 15,7 тыс. часов и стаж работы 34 года. Бортмеханик Барданов имел общий налет 13,7 тыс. часов, стаж работы - 35 лет.



Источник ТАСС в авиаслужбах региона заявил, что бортовые самописцы Ан-24 уже обнаружены и находятся в удовлетворительном состоянии. bbc.com Категории: чп и криминал Ключевые слова: авиакатастрофа, погибшие География: Россия — статья прочитана 178 раз Комментарии