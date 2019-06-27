«Ненавидим хохлов»: украинцев выселили из отеля в Греции 🔊 Воспроизвести



Другие отдыхающие выразили недовольство поведением граждан Украины, поскольку такие полотна ассоциируются у них с фашизмом и национализмом, пишет



В Греции украинских туристов попросили покинуть отель после того, как те вывесили на балконе национальный флаг и символы Организации украинских националистов (ОУН)* и Украинской повстанческой армии (УПА)*. Об этом сообщает ТСН.



Инцидент произошёл на острове Каламос. По информации издания, на отдых приехала психолог из Киева Наталия Подоляк с группой детей. Туристы обозначили своё пребывание красно-чёрными флагами УПА на балконах, чем разгневали других постояльцев отеля. Другие отдыхающие выразили недовольство поведением граждан Украины, поскольку такие полотна ассоциируются у них с фашизмом и национализмом, пишет ЛАЙФ В Греции украинских туристов попросили покинуть отель после того, как те вывесили на балконе национальный флаг и символы Организации украинских националистов (ОУН)* и Украинской повстанческой армии (УПА)*. Об этом сообщает ТСН.Инцидент произошёл на острове Каламос. По информации издания, на отдых приехала психолог из Киева Наталия Подоляк с группой детей. Туристы обозначили своё пребывание красно-чёрными флагами УПА на балконах, чем разгневали других постояльцев отеля. После многочисленных жалоб сотрудники сами сняли вывешенные полотна, а руководство отеля решило выселить украинцев.



По словам Подоляк, она была крайне шокирована подобным "актом агрессии".



— Мне ответили, что я нарушила закон Греции! В последний вечер нашего пребывания на разборки со мной приехал представитель туроператора. Были снова обвинения в политической агрессии и нарушении спокойствия других отдыхающих, — заявила киевлянка.



Представитель туроператора рассказал, что другие отдыхающие выразили недовольство поведением граждан Украины, поскольку указанные флаги ассоциируются у них с фашизмом и национализмом.



Некоторое время спустя в отеле появился представитель туроператора Mouzenidis Travel. Он встал на сторону администрации Bomo Calamos Beach Hotel, обвинил украинцев в «политической агрессии» и нарушении спокойствия других постояльцев.



«Рядом стояли представители "великой нации" и кричали: "Молодец, половина отеля с тобой и поддерживает тебя!". Наутро за завтраком нам громко шипели в спину: "Как же мы ненавидим вас, хохлов"», — подытожила Подоляк.



— Разговор кончился тем, что нам пожелали счастливого пути и чтобы меня с моей группой в этом отеле больше не видели, — отметила Подоляк, добавив, что деньги за сутки им обещали вернуть.



УПА сформировалась в 1942 году как боевое крыло ОУН. Её возглавлял Степан Бандера. Участники во время войны помогали войскам Гитлера и противостояли Красной армии.



* Организация запрещена на территории России решением Верховного суда. life.ru Категории: политика, общество, чп и криминал Ключевые слова: Греция, национализм, украинцы — статья прочитана 369 раз Комментарии