Западные СМИ: Возвращение России — это односторонняя капитуляция Европы 🔊 Воспроизвести Иллюстрация: dw.com



Едва ПАСЕ определилась с ответом на вопрос, «соглашаться ли с возвращением России», как на страницах СМИ появились списки стран, голосовавших за и против. С уточнением, чьи делегаты были единодушны в своем решении и в каких делегациях мнения разделились с перевесом в ту или другую сторону. Понятно, что и сами средства массовой информации не отказались от удовольствия поделиться с читателем собственным анализом ситуации, выразить «мнение автора», которое, в отличие от обычной оговорки под текстом, на этот раз «совпадает с мнением редакции». Интересно, что позиции СМИ некоторых стран порой сильно расходятся с позицией политиков тех же государств, голосовавших на саммите в Страсбурге. «Суицид стоимостью 33 сребреника»



Французские делегаты были единогласно за возвращение России (и/или ее взносов, на которые «прозаседавшиеся европейцы» и смогут вновь «вести достойную жизнь», то есть шиковать). Одно из ведущих изданий страны — Le Monde, — позиционирующее себя в качестве «объективно мыслящего и независимого», разошлось во взглядах с делегатами, можно сказать, «полностью и навсегда».



«Миссия Совета Европы состоит в защите международного права, а европейская дипломатия фактически поставила на нем крест, разрешив России вернуться в ПАСЕ», — возмущенно восклицает «французский историк Антуан Аржаковский».



Слова «французский историк» приходится взять в кавычки по одной простой причине — автор текста в Le Monde через запятую является еще и «заслуженным директором Львовского института экуменических исследований». Выглядит это перечисление титулов практически как в стихотворении Владимира Маяковского: «Он был монтером Ваней, но в духе парижан себе присвоил званье: „электротехник Жан“».



Должность Аржановского, приведенная последней, собственно, и объясняет весь пафос, надрыв и антироссийскую ориентацию его речи: чувства обиженного украинца скрыть не удается, как ни пытайся. Хотя, с другой стороны, зачем пытаться-то, коли требуется вышибить слезу у западного читателя и заставить его поверить в агрессивность России, коварно откусывающей у Незалежной кусок за куском ее территории?



Автор сокрушается, что, возвращая Россию в ПАСЕ, «Парламентская ассамблея совершает фактически суицид, стремясь вернуть потерянные 33 сребреника» — не внесенные Россией 33 миллиона евро в качестве платы за участие в работе европейского органа. То, что в оригинальном тексте про некрасивый поступок Иуды фигурировали не 33 сребреника, а 30, автору либо не известно, либо он не считает точность цитаты необходимостью. Хотя как человек, рассуждающий о праве, должен быть в курсе, что в юриспруденции всякая неточность трактуется в пользу обвиняемого и обнуляет доказательства его вины.



«За пять лет поисков никакого решения по аннексии Крыма так принято и не было», — констатирует автор, чьи строки буквально заставляют вспомнить бессмертное от Конфуция «трудно найти в тёмной комнате чёрную кошку, особенно если её там нет».



По мнению украинского французского историка, Германия и Франция уроки Мюнхенского соглашения 1938 года не усвоили. И вместо того, чтобы обуздать «московского агрессора», Ангела Меркель и Эмманюэль Макрон стремятся «умиротворить его». Автор даже мысли не допускает, что упомянутые лидеры двух ведущих европейских государств могли наконец-то адекватно воспринять другое событие-предупреждение, связанное с Мюнхеном — речь Владимира Путина на прошедшей в 2007 году в этом городе Международной конференции по вопросам безопасности.



«Франция и Германия бросили оккупированную соседом Украину на произвол судьбы», — резюмирует Аржановский, по максимуму пытаясь передать дипломатическим языком прорывающуюся наружу обиду Киева, оказавшегося в положении Плохиша из гайдаровской сказки: «Я же ваш, буржуинский!»



В общем, в трезвомыслии европейским лидерам отказано.



«Украинский президент задумается». Что само по себе не вредно



Британская The Telegraph не настолько кипит разумом возмущенным, насколько это булькает «в кастрюльке» у французских коллег, и главное внимание уделяет не решению собственно ассамблеи, а демаршам Киева, предпринятым после оглашения «приговора».



«Украина считает Совет Европы скомпрометировавшей себя организацией и собирается рассмотреть вопрос о бойкотировании ее, — отмечает корреспондент газеты Роланд Олифант. — Впервые в истории международная организация отказалась от карательных мер, которые сама же и наложила на Россию за присоединение Крыма и вторжение в Донбасс».



Журналист цитирует Дмитрия Кулебу, представителя Украины в Совете Европы, констатирующего, что возвращение России «состоялось на фоне непринятия никаких мер по обузданию агрессора. Это — не дипломатия, а капитуляция в одностороннем порядке».



Вряд ли заседающих в ПАСЕ взрослых мужчин и женщин можно заподозрить в детской наивности и неумении находить поводы, зацепившись за которые какую-либо страну можно было бы примерно наказать. Скорее, украинцам следует признать: европейцы старались, но убедительных доказательств агрессивности России им так и не удалось отыскать. И кстати, в ПАСЕ не забыли подчеркнуть: Парламентская ассамблея — не политическая организация. Ну, а если политика здесь — не главное, то на «хлопок дверью Украины» в виде бойкота ею организации с возможным выходом из ПАСЕ вряд ли кто-то обратит особое внимание. Невелика потеря. Особенно если сравнить размеры взносов России и Украины.



«Президент (Украины) Владимир Зеленский уже выразил свое сожаление принятым в ПАСЕ решением о восстановлении членства России, написав в Facebook, что пытался убедить лидеров Германии и Франции изменить выбранный ими курс, но тщетно, — подчеркивает британское издание. — Если Европа не согласится с поданным украинцами протестом на решение Ассамблеи, то украинский парламент задумается, а стоит ли приглашать европейских наблюдателей на грядущие выборы в высший законодательный орган страны».



«Европа сдает позиции и не в состоянии давить на Москву»



США по причине географического несоответствия условиям членства в ПАСЕ участия в заседаниях ассамблеи, естественно, не принимают. Но так, чтобы совсем отказаться от работы с этой европейской организацией, а точнее, давления на нее, — это не в американских правилах и выше сил янки, стремящихся везде вставить свои пять копеек.



Авторы редакционной статьи в одном из ведущих изданий США The Wall Street Journal утверждают, что Россия уподобилась унтер-офицерской вдове и сама себя высекла, еще «пять лет назад, угрожая без имеющихся на то оснований, выйти из ПАСЕ». Составители статьи, правда, указывают, что Россия «пригрозила выйти, если ее не допустят к выборам генсека организации», сильно сократив перечень ограничений, которым РФ подверглась в ассамблее. Зато так рельефнее выглядит негативный профиль «этих русских» — за недопуск к выборам одной фигуры отказаться платить 33 миллиона в год. Ну не бесчеловечно ли оставить ассамблистов без средств на пропитание?



Американцы переживают, что Европа «сдает позиции и не стремится продолжать давление на Россию». А так все хорошо начиналось: обвинили Москву в сбитом МН17, узрели в Донбассе тысячи (иногда — десятки тысяч и даже сотни) русских солдат…



«Странно, что за восстановление РФ в ассамблее единогласно выступили турки. Да и поведение голландцев, большинство которых тоже проголосовали за возвращение русских в ПАСЕ, вызывает вопросы» — неужто обнародование списка предполагаемых виновных в катастрофе рейса, жертвами которой оказались 189 граждан Нидерландов, не стучит пеплом Клааса в сердца голландских делегатов? Возвращение России в ассамблею только подтвердит Москве, что «Европа не справилась с задачей усмирения диктатора» и следует ждать нового наступления с Востока, пишет The Wall Street Journal в статье «Владимир Путин в игре „у кого первого лопнет терпение“ победил. И постарается выиграть еще».



«Европе плевать на позицию Украины»



Корреспондент украинского издания «Главред» Андрей Виргинский сокрушается, что ставка Киева на «за нами вся цивилизованная Европа» не оправдалась.



«Слова „Россия — страна-агрессор“ больше не оказывают влияние на принятие решений другими государствами, — констатирует автор. — ПАСЕ своим нынешним решением фактически посылает всем скрытое уведомление об условном признании аннексии Крыма состоявшейся и законной».



По мнению журналиста, решение о возвращении РФ отрицательно скажется на рейтинге нынешнего президента Украины, подчеркнув, что «он слишком мягок на международной арене».



«Думающая же часть украинцев должна обратить внимание на количественные результаты голосования и понять, что от нас там ничего не зависело, — заключает автор. — Депутатам многих стран плевать на позицию Украины, даже если их сограждане погибли в катастрофе МН17».



Может, потому и «плевать», что эти депутаты перестали верить в виновность России в ударе ракетой по «Боингу» и, изучая публикуемые Россией материалы дела, приходят к выводу, что стреляли как раз военные ВСУ?



«За Россию голосовали из лучших побуждений»



«Россия добилась маленькой победы в Европе, — сообщает своим читателям испанская El País. — ПАСЕ одобрила возвращение Москве права голоса, отобранного у нее за отнятый у Украины в 2014 году Крымский полуостров. Резолюция, продвинутая Германией и Францией и вызвавшая неприятие у большинства бывших советских республик, особенно разозлила Украину, делегация которой в знак протеста покинула заседание».



Газета с некоторым удивлением констатирует, что «среди 118 голосов в пользу России оказались и все, которыми располагала испанская делегация». Причина удивления понятна: в течение нескольких лет пресса пиринейского королевства публикует материалы, принижающие роль СССР в победе над фашизмом, интервью украинских политиков, обвиняющих РФ во всех проблемах Незалежной, а также перлы небезызвестной С. Алексиевич, которую трудно заподозрить в симпатиях к русскому народу. И вот вся эта массированная долгосрочная атака, оказывается, приносит результат, противоположный тому, ради которого она затевалась.



«Сторонники восстановления России в ПАСЕ, такие как Хейко Маас (глава МИД Германии), утверждают, что голосовали за это из лучших побуждений. Будто бы полноправное членство РФ в организации защитит права 144 миллионов населения страны, а невосстановление будет означать раскол Европы», — отмечает корреспондент газеты Мария Саукильо.



В финальном абзаце автор выражает мнение, что Россию возвращение в ПАСЕ не исправит, поскольку уже в 2015 году она изменила свое законодательство, разрешив своему Конституционному суду отменять решения Европейского суда по правам человека.



«Так, пожалуй, и другие санкции с России снимут»



«Федеральный министр Хейко Маас воспринял возвращение России в ПАСЕ с удовлетворением, — сообщает без эмоций германская Süddeutsche Zeitung. — После пятилетней паузы русские снова в Совете Европы».



Газета уделяет событию минимум внимания, подчеркивая лишь два ключевых момента:



«В 2014 году Россию „забанили“ из-за того, что к ней перешел Крым. В 2017-м Москва перестала платить членские взносы в ПАСЕ».



Между строк читается яснее ясного: да в общем-то не наше дело, кому этот Крым принадлежит, но пусть Россия даст денег, на которые ассамблея будет изображать кипучую деятельность.



Зато традиционно антироссийски настроенный таблоид Bild в эпитетах не стесняется: «это — позор Европы!», «всего за два дня до голосования в ПАСЕ международная следственная группа назвала виновных в трагедии МН17, но на депутатов это не подействовало», «так, пожалуй, и санкции за другие преступления будут с России сняты!».



«Немножечко шантажа со стороны Москвы — и Европа забыла о своих принципах, отступилась от них, — расстраивается корреспондент Петер Тиеде. — Это несомненная победа Кремля, у которого нашлись сторонники в Германии. Из 13 делегатов лишь двое голосовали против снятия санкций с России в ПАСЕ».



Автор резюмирует, что «теперь Россия сможет спокойно продолжать оккупацию Юго-Востока Украины и ведение там гражданской войны, которая уже унесла 13 тысяч жизней». Для доказательств вины Москвы в этих смертях, а также агрессии и прочих «прелестях», приписываемых Кремлю Западом, на безразмерных страницах Bild места не нашлось.



В целом, как это видно из представленных реплик иностранных СМИ, корреспонденты рады бы приписать поворот мышления ведущих политиков Европы в сторону проявления здравомыслия, но антироссийская инерция не позволяет, — приходится списывать только на экономический фактор — пресловутую недостачу € 33 млн в год в виде взноса от России.



Из 13 делегатов лишь двое голосовали против снятия санкций с России в ПАСЕ».Автор резюмирует, что «теперь Россия сможет спокойно продолжать оккупацию Юго-Востока Украины и ведение там гражданской войны, которая уже унесла 13 тысяч жизней». Для доказательств вины Москвы в этих смертях, а также агрессии и прочих «прелестях», приписываемых Кремлю Западом, на безразмерных страницах Bild места не нашлось.В целом, как это видно из представленных реплик иностранных СМИ, корреспонденты рады бы приписать поворот мышления ведущих политиков Европы в сторону проявления здравомыслия, но антироссийская инерция не позволяет, — приходится списывать только на экономический фактор — пресловутую недостачу € 33 млн в год в виде взноса от России.Автор: Владимир Добрынин, Мадрид для