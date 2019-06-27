Делегации из Прибалтики, Грузии, Польши и Украины покинули ПАСЕ 🔊 Воспроизвести



Делегация Украины покинула Парламентскую ассамблею Совета Европы в среду после того, как ассамблея проголосовала за проект резолюции о подтверждении полномочий делегации РФ в полном объеме, сообщает



"Мы покидаем ПАСЕ", - сказал один из украинских законодателей после оглашения итогов голосования.



Глава украинской делегации Владимир Арьев заявил, что вопрос о дальнейшем нахождении Украины в ПАСЕ будет решать новый состав Верховной рады, избранный в результате предстоящих 21 июля внеочередных выборов. "Это мой последний день в ПАСЕ. Следующая Верховная рада решит сама, участвовать ли ей в работе дискредитированной организации", - написал он на своей странице в Facebook. Делегация Украины покинула Парламентскую ассамблею Совета Европы в среду после того, как ассамблея проголосовала за проект резолюции о подтверждении полномочий делегации РФ в полном объеме, сообщает ТАСС "Мы покидаем ПАСЕ", - сказал один из украинских законодателей после оглашения итогов голосования.Глава украинской делегации Владимир Арьев заявил, что вопрос о дальнейшем нахождении Украины в ПАСЕ будет решать новый состав Верховной рады, избранный в результате предстоящих 21 июля внеочередных выборов. "Это мой последний день в ПАСЕ. Следующая Верховная рада решит сама, участвовать ли ей в работе дискредитированной организации", - написал он на своей странице в Facebook. Член украинской делегации Алексей Гончаренко сообщил, что летнюю сессию ПАСЕ также покидают делегации Эстонии, Латвии, Литвы, Грузии и часть делегатов Польши. "Мы заявили о том, что прекращаем работу на этой сессии, - заявил он в прямом эфире телеканала "Прямой". - Мы не будем больше работать на этой сессии. Мы возвращаемся в наши столицы, чтобы обсудить вопрос о том, как работать дальше".



По сообщению другого члена украинской делегации Леонида Емеца, к демаршу присоединилась также Словакия. "Сегодня Польша, Литва, Латвия, Словакия, Эстония и Грузия с Украиной стали вместе. Делегации объявили о недопустимости снятия санкций с России и об угрозе такого решения для самого существования ПАСЕ", - написал он в Facebook.



При этом он опубликовал текст "заявления членов делегаций Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии и Украины в ПАСЕ", в котором говорится, что "безусловное восстановление прав российской делегации без соблюдения Российской Федерацией какого-либо из многочисленных требований ассамблеи противоречит основным ценностям Совета Европы и его устава".



Сами представители делегаций Эстонии, Латвии, Литвы, Грузии и Польши никаких заявлений на этот счет пока не делали.



Возвращение России



Участники летней сессии ПАСЕ в среду одобрили резолюцию, подготовленную мониторинговым комитетом, которая подтверждает полномочия российской делегации в ассамблее в полном объеме. Все предложенные санкционные поправки к документу были отклонены. Как сообщил журналистам глава группы Объединенных европейских левых в ПАСЕ представитель Нидерландов Тини Кокс, "Россия остается в ПАСЕ как полноценный участник, без всяких ограничений".



Категорически против возвращения России в организацию выступали Украина, страны Прибалтики, Грузия, Словакия и Польша. Еще во вторник, когда проходило первое голосование, делегация Украины демонстративно покинула зал заседаний, а Владимир Арьев призвал киевские власти срочно рассмотреть вопрос о возможной приостановке участия Украины в организации. Кроме того, министр иностранных дел Украины Павел Климкин объявил, что Киев отзывает для консультаций своего постоянного представителя при СЕ.



Нынешняя делегации Украины в ПАСЕ была сформирована по итогам внеочередных выборов в Верховную раду в 2014 году после произошедшего в стране государственного переворота. На прошедших в апреле этого года очередных президентских выборов прежний глава государства Петр Порошенко потерпел поражение. Новый президент Владимир Зеленский сразу же после инаугурации объявил о досрочном роспуске Рады и проведении в стране внеочередных парламентских выборов. ТАСС Категории: политика, в Европе Ключевые слова: Россия, резолюция, ПАСЕ, приглашение — статья прочитана 252 раза Комментарии