Загрузка... Учёные выяснили, по каким следам комары находят своих жертв 🔊 Воспроизвести Фото © Pixabay



Комары находят свою "жертву" благодаря высокой концентрации углекислого газа. При этом цель они могут заметить на расстоянии до 50 метров. Об этом сообщает



Учёные из Вагенингенского университета в Нидерландах выяснили, что комар "оценивает" тонкий химический след, который оставляют тела людей. Среди факторов — температура тела "жертвы", испарения и микробы на коже, а всего это более 300 различных компонентов. Комары находят свою "жертву" благодаря высокой концентрации углекислого газа. При этом цель они могут заметить на расстоянии до 50 метров. Об этом сообщает ЛАЙФ со ссылкой на портал Live Science.Учёные из Вагенингенского университета в Нидерландах выяснили, что комар "оценивает" тонкий химический след, который оставляют тела людей. Среди факторов — температура тела "жертвы", испарения и микробы на коже, а всего это более 300 различных компонентов.



Ранее Лайф рассказывал, каких людей комары чаще выбирают себе в



Как известно, кровь сосут только самки комаров. Белки и другие питательные вещества, содержащиеся в крови больших млекопитающих, необходимы комарихам для откладывания яиц. Человек со своей довольно нежной кожей становится для комаров идеальной добычей. Но не все люди выглядят для комаров достаточно аппетитно. По данным последних исследований, есть несколько факторов, которые заставляют этих насекомых атаковать одних людей чаще, чем других. Этот химический след зависит и от окружающей среды, и от генетической структуры. Так, например, исследователи выяснили, что человек с большим разнообразием микробов на коже был менее "популярен" у насекомых.Ранее Лайф рассказывал, каких людей комары чаще выбирают себе в "жертву" Как известно, кровь сосут только самки комаров. Белки и другие питательные вещества, содержащиеся в крови больших млекопитающих, необходимы комарихам для откладывания яиц. Человек со своей довольно нежной кожей становится для комаров идеальной добычей. Но не все люди выглядят для комаров достаточно аппетитно. По данным последних исследований, есть несколько факторов, которые заставляют этих насекомых атаковать одних людей чаще, чем других. Загрузка... life.ru Категории: общество, здоровье Ключевые слова: человек, комары, кровь — статья прочитана 154 раза Комментарии