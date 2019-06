Загрузка... Почему охота на слонов может помочь сохранить природу 🔊 Воспроизвести GETTY IMAGES Image caption За последние 30 лет число слонов в Ботсване увеличилось в три раза



Огромное стадо из более чем 30 слонов лениво бредет на водопой по африканской саванне. Внезапно откуда ни возьмись появляется вертолет. Репортаж



Животные в ужасе разбегаются. Они движутся беспорядочно, сталкиваются друг с другом и ранят маленьких слонят.



Вертолет опускается ниже, и снайпер выпускает стрелы. В них содержится вещество, парализующее животных. Затем подъезжают вооруженные люди на джипах.



Так выглядел типичный процесс селекции слонов в Африке в 1970-х - 1980-х годах, когда тысячи животных были умерщвлены, потому что их стало слишком много.



Зоозащитники возмущены и расстроены решением властей Ботсваны возобновить охоту на слонов, однако мнения экологов по этому поводу разделились. Некоторые из них готовы допустить и даже оправдать убийство животных в определенных обстоятельствах.



Питоны и тигрица-людоед



Итак, каковы же аргументы за и против отбора животных?



Если речь идет об инвазивных видах животных (распространение которых угрожает биологическому многообразию), то здесь среди экологов существует почти полный консенсус о том, что необходимо избавляться от всей популяции.



GETTY IMAGES Image caption Убийство инвазивных видов животных, например, темного тигрового питона, пока не оказывает особого эффекта



Например, в американском штате Флорида каждый год организуется охота на гибридов темного тигрового питона.



Эта змея, которая может достигать семи метров в длину и весить более 100 кг, является серьезной угрозой для млекопитающих и птиц.



Ситуация с питонами стала настолько критической, что власти даже призвали в помощь змееловов из Индии.



В некоторых случаях такая тактика помогала: уничтожение крыс на британском острове Ланди в Бристольском заливе помогло утроить популяцию некоторых морских птиц (например, буревестников и тупиков) всего за 15 лет.



Животные, часто нападающие на людей, подвергаются селекции в Азии и Африке.



В прошлом году тигрица-людоед была застрелена в индийском штате Махараштра. Власти утверждали, что животное загрызло более десяти человек и остановить волну нападений могло только умерщвление тигрицы.



Стрелков вроде Наваба Шафата Али Хана нанимают несколько индийских штатов специально для убийства проблемных животных



Некоторые зоозащитники выступили против этой меры и даже подали в суд с требованием прекратить охоту. Однако их раскритиковали за то, что они не знакомы с реалиями жизни в деревнях, которым угрожает хищник.



В то же время эксперты по тиграм, которые десятилетиями боролись за защиту главных индийских хищников, полностью поддержали это решение, увидев в нем необходимый компромисс.



Но порой даже отлично спланированные операции могут пойти не так.



GETTY IMAGES Image caption Зоозащитники сомневаются, что процесс селекции действительно необходим. " Кокосы убивают больше людей, чем акулы", написано на плакате



Во время селекции акул в Западной Австралии в 2014 году были убиты многие хищники других видов.



В апреле этого года суд в Австралии обнаружил доказательства того, что убийство акул не сокращает число их нападений, и в итоге селекция акул в районе Большого Барьерного рифа была запрещена.



"Высокий уровень конфликта"



Слоны потребляют около 270 кг еды в день и в процессе кормления нередко разоряют огороды и валят деревья.



AFP Image caption Дикие слоны иногда вырываются из лесов на улицы городов



Власти Ботсваны говорят, что главным фактором, определившим снятие запрета на охоту на слонов, стал "высокий уровень конфликта" людей и слонов и его влияние на жизнедеятельность.



В стране есть обширная заповедная зона для 130 тыс. слонов, но более 27 тыс. из них живут за пределами этой резервации и часто вблизи от людей. Они разоряют огороды и приносят огромные убытки фермерам.



Охота на диких зверей в качестве селекционной меры по-разному работает в разных странах Африки.



По данным газеты New York Times, в Намибии и Зимбабве эта стратегия действительно помогла улучшить популяцию животных. При этом в Танзании охота лишь подстегнула рост коррупции и поставила под угрозу некоторые виды.



Слоны, браконьеры и туристы



Как писал журнал National Geographic, в целом в Африке остро стоит проблема массового убийства слонов браконьерами, но Ботсване пока удается избегать этого кризиса.



Сторонники запрета на охоту, в частности, утверждают, что она может подорвать развитие туристической отрасли в стране, поскольку туристы приезжают в Ботсвану именно для того, чтобы посмотреть на животных. Если же от слонов начнут избавляться, то и путешественников станет меньше.



Противники этой меры, в свою очередь, упирают на то, что огромные стада слонов вытаптывают деревья, убивают сельский скот и разоряют хозяйства, тем самым нанося серьезный вред как экосистеме, так и экономике страны.



GETTY IMAGES Image caption Сторонники охоты говорят, что она повышает доходы сельских коммун



Во многих деревнях сельские жители даже не решаются выходить из своих домов после наступления темноты, так как опасаются, что их может затоптать слон.



Кроме того, ученые утверждают, что грамотный отбор слонов при выборочной охоте в перспективе поможет улучшить генетические характеристики животных, так как охоте подвергаются лишь взрослые и проблемные особи.



"Быстрое решение"



Слоны живут долго. Они размножаются не столь активно, как тигры, но отсутствие хищников поблизости и жизнь в крупных стадах резко повышают их выживаемость.



По данным экспертов Университета Претории, в среднем самка слона производит на свет 12 детенышей за свою жизнь длиной в 60 лет.



Для многих стран сокращение популяции слонов является быстрым решением проблем.



"Возобновление ограниченной охоты поможет сельским общинам получить финансовую прибыль и снизить количество проблем, приносимых слонами", - говорит ветеринарный консультант из Ботсваны Эрик Веррейн.



Лицензии на охоту предоставляются местным общинам, которые нередко перепродают их богатым охотникам с Запада. Цена взрослого слона может достигать 55 тыс. долларов.



"Ботсвана никогда не превышала квоту в 340 слонов с момента разрешения охоты. Помимо этого на охоте убивается еще около 200-300 проблемных животных. Жертвуя примерно 700 слонами, мы поддерживаем сохранение окружающей среды", - говорит Веррейн.



Таких же взглядов придерживаются и власти Уганды, которые также выдают разрешения на охоту.



"Охота необходима. Она помогает поддерживать и контролировать популяцию животных, особенно хищников", - объясняет Башир Ханги, представитель агентства по защите окружающей среды Уганды.



GETTY IMAGES Image caption В Ботсване на 18 человек приходится один слон



При этом в Уганде охотника обязательно сопровождают специалисты, которые указывают, каких животных можно убивать.



"Охотники не могут просто убить первое попавшееся им животное", - говорит Ханги. По его словам, 80% доходов от охоты поступает местным жителям.



Однако исследование экспертов организации Economists at Large, проведенное в 2013 году, показало, что сельским общинам достается менее 3% от общего дохода от охоты в большинстве африканских территорий.



"Убийство - это не решение"



Но для многих людей убийство не может быть частью работы по сохранению природы. Эксперт Паула Кахумбу из Найроби убеждена, что понятия этической охоты не существует.



"Я не могу представить ужасающий звук ружья, который отнимает жизни у этих прекрасных животных", - говорит она.



"Нам нужно решать проблемы, созданные конфликтом людей и слонов. Но убийство - это не решение. Это архаично и невообразимо", - добавляет она.



Кахумбу считает, что Ботсвана должна открыть границы, чтобы слоны могли проникать в соседние страны, в том числе в Анголу. Она также призывает власти страны строить заборы, чтобы не давать слонам разорять огороды.



SWAMINATHAN NATARAJAN Image caption Около 20 тысяч африканских слонов ежегодно убиваются охотниками за слоновой костью



"Селекция была опробована в Южной Африке. Они убили тысячи слонов, и это не помогло. Если вы отстреливаете слонов, это приносит много стресса и лишь усугубляет конфликт животных с людьми. Кроме того, это помогает слонам быстрее размножаться", - уверена Кахумбу.



Похожая ситуация наблюдается и в Азии, однако отстрел слонов там не применяется. Проблемных животных обычно отгоняют обратно в лес.



"Столпотворение слонов случается из-за утраты привычного ареала обитания. Убийство - это не выход", - говорит доктор Санджита Покхарел, изучающая поведение азиатских слонов.



"Слоны живут в сложных социальных группах. Вы никогда не знаете, какие из животных отобраны или убиты, и это может иметь далекие последствия", - добавляет она.



Исследование Университета Сассекса в 2013 году показало, что группы слонов, которых затронула селекция 1970-х - 1980-х годов, иногда плохо уживаются с другими слонами.



Наследие колониализма



Часто охота воспринимается как кровавый спорт, а фотографии охотников, позирующих возле убитого льва или слона, могут серьезно подпортить имидж страны.



GETTY IMAGES Image caption Фотографии охотников нередко напоминают о колониальных временах



Нередко охота также напоминает о временах колониализма, когда богатые белые охотники истребляли африканские природные ресурсы.



Однако в Ботсване - где на 18 жителей приходится один слон - охота до сих пор является важной темой.



"Мы уже видим, как в деревне мстят. Травят львов до смерти. Многие животные попадают в примитивные ловушки и умирают в муках. Усилилось браконьерство", - говорит Веррейн.



Многие животные попадают в примитивные ловушки и умирают в муках. Усилилось браконьерство", - говорит Веррейн."Ботсвана рассматривает все варианты. Но мы должны создать баланс между благополучием людей и животных. В данных обстоятельствах убийство с помощью пули представляется мне более гуманным", - считает он.