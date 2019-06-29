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В США пес остался ждать умершего хозяина у его койки в больнице
В штате Нью-Джерси трехлетний пес по кличке Муз остался ждать умершего хозяина у больничной постели, сообщается на странице зоозащитной организации NorthStar Pet Rescue в фейсбуке, пишет РИА Новости.
Волонтеры рассказали, что животное очень тяжело переживает смерть владельца: "Муз терпеливо сидел возле больничной койки хозяина, ожидая его возвращения. Он не знал, что его "папы" больше нет".
Сейчас они активно ищут для пса новых хозяев.
"По своей природе он прелестный и веселый. Ему просто нужны люди, которые помогут исцелить его сердце", — написали волонтеры.
Они уже получили много откликов от людей, которые не смогли остаться равнодушными к его истории.
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РИА Новости
Ключевые слова: США, собаки, преданность
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