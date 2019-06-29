Загрузка... В США пес остался ждать умершего хозяина у его койки в больнице 🔊 Воспроизвести © Фото : страница NorthStar Pet Rescue в Facebook



В штате Нью-Джерси трехлетний пес по кличке Муз остался ждать умершего хозяина у больничной постели, сообщается на странице зоозащитной организации NorthStar Pet Rescue в фейсбуке, пишет



Волонтеры рассказали, что животное очень тяжело переживает смерть владельца: "Муз терпеливо сидел возле больничной койки хозяина, ожидая его возвращения. Он не знал, что его "папы" больше нет".



Сейчас они активно ищут для пса новых хозяев.



"По своей природе он прелестный и веселый. Ему просто нужны люди, которые помогут исцелить его сердце", — написали волонтеры.



Они уже получили много откликов от людей, которые не смогли остаться равнодушными к его истории. В штате Нью-Джерси трехлетний пес по кличке Муз остался ждать умершего хозяина у больничной постели, сообщается на странице зоозащитной организации NorthStar Pet Rescue в фейсбуке, пишет РИА Новости Волонтеры рассказали, что животное очень тяжело переживает смерть владельца: "Муз терпеливо сидел возле больничной койки хозяина, ожидая его возвращения. Он не знал, что его "папы" больше нет".Сейчас они активно ищут для пса новых хозяев."По своей природе он прелестный и веселый. Ему просто нужны люди, которые помогут исцелить его сердце", — написали волонтеры.Они уже получили много откликов от людей, которые не смогли остаться равнодушными к его истории. Загрузка... РИА Новости Категории: в мире, общество Ключевые слова: США, собаки, преданность — статья прочитана 131 раз Комментарии