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Зачем Польша строит крупнейший в Европе аэропорт?



Международный аэропорт Варшавы имени Шопена, по мнению польских властей, исчерпал свои мощности. Сегодня в Польше работают над проектом Центрального коммуникационного порта (ЦКП), который должен прийти ему на смену. Строительство крупнейшего аэропорта в Европе планируется в рамках транспортного узла «Солидарность», который объединит железнодорожную, автомобильную и авиационную инфраструктуры. Утверждается, что новый хаб станет точкой сопряжения между Европой и Азией, пишет РУБАЛТИК.

Сегодня варшавский аэропорт имени Фредерика Шопена является крупнейшим в Польше. В прошлом году через него прошло 15,7 миллиона пассажиров. Однако возможности для расширения его пассажиропотоков практически исчерпаны ограниченными возможностями инфраструктуры.
Значительное увеличение количества пассажиров на воздушном транспорте в Польше наблюдается далеко не первый год, поэтому еще с 2000-х годов обсуждается строительство нового аэропорта, который должен заменить воздушную гавань в Варшаве. В ходе этих обсуждений был сформирован план строительства Центрального коммуникационного порта в гмине (административная единица в Польше — прим. RuBaltic.Ru) Баранув Мазовецкого воеводства, что примерно в 40 километрах от польской столицы.

Начало работ над ЦКП запланировано на 2021 год. В 2027 году должна войти в строй первая очередь аэропорта с двумя взлетно-посадочными полосами, а завершить строительство рассчитывают к 2035 году.

Аэропорт должен стать крупнейшим по затратам проектом, реализованным в Польше с 1989 года: согласно планам правительства, стоимость работ составит порядка 9 миллиардов долларов (или 16 миллиардов — с учетом необходимой инфраструктуры).

Однако его возможности того стоят — новый хаб рассчитан на 45 миллионов пассажиров, а в конечном итоге сможет обслуживать 100 миллионов. Этому будет способствовать выбор места для ЦКП — относительно близко к Варшаве, около автобана А2 (Варшава — Лодзь — Познань) и железнодорожной ветки Варшава — Катовице/Краков.

Фото: forsal.pl


В рамках проекта Центрального коммуникационного порта планируется строительство необходимых автомобильных и железнодорожных мощностей. В районе аэропорта будут созданы новые транспортные развязки и расширена автомагистраль A2.

Железнодорожная часть плана изначально предусматривала строительство высокоскоростной железнодорожной линии, соединяющей хаб с Варшавой и Лодзью для перевозки пассажиров. Однако теперь активно обсуждается предложение о строительстве в рамках проекта грузовой железнодорожной линии.

Руководитель проекта Петр Малепшак считает, что это позволит Польше связать будущий хаб с китайской инициативой «Один пояс — один путь», что позволило бы Польше не только стать важным транспортным узлом, связывающим Европу и Азию, но и привлечь значительные азиатские инвестиции.

Кроме того, такое включение вполне соответствует планам Китая, тем более что объем грузов, следующих из Китая в Европу, все увеличивается.

Однако китайская инициатива «Один пояс — один путь» встречает сдержанное отношение со стороны Европейского Союза. Ранее ЕС называл Китай своим конкурентом и выражал опасения по поводу планов Пекина инвестировать в европейскую инфраструктуру. В последнее время КНР вкладывается в объекты критической инфраструктуры в Европе, в то время как прямые европейские инвестиции в Китай сокращаются.

Фото: tvp.pl


Рост участия КНР в европейских проектах может привести пересмотру технических стандартов и торговых потоков. Это вызывает значительное беспокойство ЕС — можно вспомнить, как ранее президент Франции Эммануэль Макрон называл «Один пояс — один путь» «новой гегемонией».

Помимо этого, польским властям придется задуматься о расхождении приоритетов Китая и Америки.

Безусловно, к восточноевропейскому региону и к польскому проекту в частности активно проявляют интерес в Соединенных Штатах. По мнению Бена Ходжеса, бывшего командующего сухопутными силами США в Европе, новый транспортный узел усилит восточный фланг НАТО и увеличит мобильность войск Альянса в Восточной Европе в случае потенциального конфликта с Россией.

«Это то, что нужно НАТО и Европе, чтобы повысить уровень безопасности», — пояснил он. Однако Польше явно придется согласовывать свое место в стратегии НАТО против России с интересом к китайским инвестициям.

Наконец, в самой Польше далеко не все согласны с проектом ЦКП. Свое недовольство выражали те граждане, на чьих землях запланировано строительство, и те, кому придется жить в непосредственной близости от него.

В 2018 году жители гмины Баранув уже высказались на референдуме против планов возведения нового аэропорта. Голосование не имело обязывающей силы, но чиновники обещали, что мнение общественности будет принято во внимание.

Фото: gazeta.pl


Скептики говорят, что эти деньги можно потратить на автомагистрали, железные дороги, а также на обновление аэропорта имени Шопена и другой воздушной гавани в 40 км к северу от Варшавы. Аэропорт Варшава — Модлин обслуживает авиакомпания Ryanair, а для авиакомпаний-лоукостеров дешевле использовать прежние гавани.

Так, пресс-секретарь Маршальского офиса в Мазовии Марта Милевска прокомментировала, что рациональнее было бы вкладывать средства в расширение уже существующего аэропорта Модлин.

С одной стороны, больше инфраструктуры — больше возможностей оперативно доставлять пассажиров и товары. Очевидно, что ЦКП, будучи потенциальным центром логистики в Центральной и Восточной Европе, улучшит коммуникации между Западом и Востоком. Сочетание низких затрат на рабочую силу в регионе и значительных планов развития мегапроекта помогут новому хабу стать «воротами из ЕС на Восток».

С другой стороны, план строительства ЦКП активно продвигается правящей партией «Право и справедливость» — по мнению консерваторов и националистов из ПиС, аэропорт может продемонстрировать страну как развивающуюся державу.

Не станет ли новый хаб популистским решением, должным продемонстрировать успехи команды Качиньского?

Кроме того, геополитическое соперничество в Восточной Европе будет только расти, Европейский союз, США и Китай продолжат сражение за влияние в регионе. Смогут ли польские власти найти баланс между интересами влиятельных игроков?
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rubaltic.ru
Категории: экономика, в мире
Ключевые слова: строительство, Китай, аэропорт, шёлковый путь
География: Польша
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добавлена сегодня, 29 июня, 10:20

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