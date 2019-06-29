Загрузка... Зачем Польша строит крупнейший в Европе аэропорт? 🔊 Воспроизвести



Международный аэропорт Варшавы имени Шопена, по мнению польских властей, исчерпал свои мощности. Сегодня в Польше работают над проектом Центрального коммуникационного порта (ЦКП), который должен прийти ему на смену. Строительство крупнейшего аэропорта в Европе планируется в рамках транспортного узла «Солидарность», который объединит железнодорожную, автомобильную и авиационную инфраструктуры. Утверждается, что новый хаб станет точкой сопряжения между Европой и Азией, пишет



Сегодня варшавский аэропорт имени Фредерика Шопена является крупнейшим в Польше. В прошлом году через него прошло 15,7 миллиона пассажиров. Однако возможности для расширения его пассажиропотоков практически исчерпаны ограниченными возможностями инфраструктуры. Международный аэропорт Варшавы имени Шопена, по мнению польских властей, исчерпал свои мощности. Сегодня в Польше работают над проектом Центрального коммуникационного порта (ЦКП), который должен прийти ему на смену. Строительство крупнейшего аэропорта в Европе планируется в рамках транспортного узла «Солидарность», который объединит железнодорожную, автомобильную и авиационную инфраструктуры. Утверждается, что новый хаб станет точкой сопряжения между Европой и Азией, пишет РУБАЛТИК Сегодня варшавский аэропорт имени Фредерика Шопена является крупнейшим в Польше. В прошлом году через него прошло 15,7 миллиона пассажиров. Однако возможности для расширения его пассажиропотоков практически исчерпаны ограниченными возможностями инфраструктуры.



Начало работ над ЦКП запланировано на 2021 год. В 2027 году должна войти в строй первая очередь аэропорта с двумя взлетно-посадочными полосами, а завершить строительство рассчитывают к 2035 году.



Аэропорт должен стать крупнейшим по затратам проектом, реализованным в Польше с 1989 года: согласно планам правительства, стоимость работ составит порядка 9 миллиардов долларов (или 16 миллиардов — с учетом необходимой инфраструктуры).



Однако его возможности того стоят — новый хаб рассчитан на 45 миллионов пассажиров, а в конечном итоге сможет обслуживать 100 миллионов. Этому будет способствовать выбор места для ЦКП — относительно близко к Варшаве, около автобана А2 (Варшава — Лодзь — Познань) и железнодорожной ветки Варшава — Катовице/Краков.



Фото: forsal.pl



В рамках проекта Центрального коммуникационного порта планируется строительство необходимых автомобильных и железнодорожных мощностей. В районе аэропорта будут созданы новые транспортные развязки и расширена автомагистраль A2.



Железнодорожная часть плана изначально предусматривала строительство высокоскоростной железнодорожной линии, соединяющей хаб с Варшавой и Лодзью для перевозки пассажиров. Однако теперь активно обсуждается предложение о строительстве в рамках проекта грузовой железнодорожной линии.



Руководитель проекта Петр Малепшак считает, что это позволит Польше связать будущий хаб с китайской инициативой «Один пояс — один путь», что позволило бы Польше не только стать важным транспортным узлом, связывающим Европу и Азию, но и привлечь значительные азиатские инвестиции.



Кроме того, такое включение вполне соответствует планам Китая, тем более что объем грузов, следующих из Китая в Европу, все увеличивается.



Однако китайская инициатива «Один пояс — один путь» встречает сдержанное отношение со стороны Европейского Союза. Ранее ЕС называл Китай своим конкурентом и выражал опасения по поводу планов Пекина инвестировать в европейскую инфраструктуру. В последнее время КНР вкладывается в объекты критической инфраструктуры в Европе, в то время как прямые европейские инвестиции в Китай сокращаются.



Фото: tvp.pl



Рост участия КНР в европейских проектах может привести пересмотру технических стандартов и торговых потоков. Это вызывает значительное беспокойство ЕС — можно вспомнить, как ранее президент Франции Эммануэль Макрон называл «Один пояс — один путь» «новой гегемонией».



Помимо этого, польским властям придется задуматься о расхождении приоритетов Китая и Америки.



Безусловно, к восточноевропейскому региону и к польскому проекту в частности активно проявляют интерес в Соединенных Штатах. По мнению Бена Ходжеса, бывшего командующего сухопутными силами США в Европе, новый транспортный узел усилит восточный фланг НАТО и увеличит мобильность войск Альянса в Восточной Европе в случае потенциального конфликта с Россией.



«Это то, что нужно НАТО и Европе, чтобы повысить уровень безопасности», — пояснил он. Однако Польше явно придется согласовывать свое место в стратегии НАТО против России с интересом к китайским инвестициям.



Наконец, в самой Польше далеко не все согласны с проектом ЦКП. Свое недовольство выражали те граждане, на чьих землях запланировано строительство, и те, кому придется жить в непосредственной близости от него.



В 2018 году жители гмины Баранув уже высказались на референдуме против планов возведения нового аэропорта. Голосование не имело обязывающей силы, но чиновники обещали, что мнение общественности будет принято во внимание.



Фото: gazeta.pl



Скептики говорят, что эти деньги можно потратить на автомагистрали, железные дороги, а также на обновление аэропорта имени Шопена и другой воздушной гавани в 40 км к северу от Варшавы. Аэропорт Варшава — Модлин обслуживает авиакомпания Ryanair, а для авиакомпаний-лоукостеров дешевле использовать прежние гавани.



Так, пресс-секретарь Маршальского офиса в Мазовии Марта Милевска прокомментировала, что рациональнее было бы вкладывать средства в расширение уже существующего аэропорта Модлин.



С одной стороны, больше инфраструктуры — больше возможностей оперативно доставлять пассажиров и товары. Очевидно, что ЦКП, будучи потенциальным центром логистики в Центральной и Восточной Европе, улучшит коммуникации между Западом и Востоком. Сочетание низких затрат на рабочую силу в регионе и значительных планов развития мегапроекта помогут новому хабу стать «воротами из ЕС на Восток».



С другой стороны, план строительства ЦКП активно продвигается правящей партией «Право и справедливость» — по мнению консерваторов и националистов из ПиС, аэропорт может продемонстрировать страну как развивающуюся державу.



Не станет ли новый хаб популистским решением, должным продемонстрировать успехи команды Качиньского?



Кроме того, геополитическое соперничество в Восточной Европе будет только расти, Европейский союз, США и Китай продолжат сражение за влияние в регионе. Смогут ли польские власти найти баланс между интересами влиятельных игроков? Значительное увеличение количества пассажиров на воздушном транспорте в Польше наблюдается далеко не первый год, поэтому еще с 2000-х годов обсуждается строительство нового аэропорта, который должен заменить воздушную гавань в Варшаве. В ходе этих обсуждений был сформирован план строительства Центрального коммуникационного порта в гмине (административная единица в Польше — прим. RuBaltic.Ru) Баранув Мазовецкого воеводства, что примерно в 40 километрах от польской столицы.Начало работ над ЦКП запланировано на 2021 год. В 2027 году должна войти в строй первая очередь аэропорта с двумя взлетно-посадочными полосами, а завершить строительство рассчитывают к 2035 году.Аэропорт должен стать крупнейшим по затратам проектом, реализованным в Польше с 1989 года: согласно планам правительства, стоимость работ составит порядка 9 миллиардов долларов (или 16 миллиардов — с учетом необходимой инфраструктуры).Однако его возможности того стоят — новый хаб рассчитан на 45 миллионов пассажиров, а в конечном итоге сможет обслуживать 100 миллионов. Этому будет способствовать выбор места для ЦКП — относительно близко к Варшаве, около автобана А2 (Варшава — Лодзь — Познань) и железнодорожной ветки Варшава — Катовице/Краков.В рамках проекта Центрального коммуникационного порта планируется строительство необходимых автомобильных и железнодорожных мощностей. В районе аэропорта будут созданы новые транспортные развязки и расширена автомагистраль A2.Железнодорожная часть плана изначально предусматривала строительство высокоскоростной железнодорожной линии, соединяющей хаб с Варшавой и Лодзью для перевозки пассажиров. Однако теперь активно обсуждается предложение о строительстве в рамках проекта грузовой железнодорожной линии.Руководитель проекта Петр Малепшак считает, что это позволит Польше связать будущий хаб с китайской инициативой «Один пояс — один путь», что позволило бы Польше не только стать важным транспортным узлом, связывающим Европу и Азию, но и привлечь значительные азиатские инвестиции.Кроме того, такое включение вполне соответствует планам Китая, тем более что объем грузов, следующих из Китая в Европу, все увеличивается.Однако китайская инициатива «Один пояс — один путь» встречает сдержанное отношение со стороны Европейского Союза. Ранее ЕС называл Китай своим конкурентом и выражал опасения по поводу планов Пекина инвестировать в европейскую инфраструктуру. В последнее время КНР вкладывается в объекты критической инфраструктуры в Европе, в то время как прямые европейские инвестиции в Китай сокращаются.Рост участия КНР в европейских проектах может привести пересмотру технических стандартов и торговых потоков. Это вызывает значительное беспокойство ЕС — можно вспомнить, как ранее президент Франции Эммануэль Макрон называл «Один пояс — один путь» «новой гегемонией».Помимо этого, польским властям придется задуматься о расхождении приоритетов Китая и Америки.Безусловно, к восточноевропейскому региону и к польскому проекту в частности активно проявляют интерес в Соединенных Штатах. По мнению Бена Ходжеса, бывшего командующего сухопутными силами США в Европе, новый транспортный узел усилит восточный фланг НАТО и увеличит мобильность войск Альянса в Восточной Европе в случае потенциального конфликта с Россией.«Это то, что нужно НАТО и Европе, чтобы повысить уровень безопасности», — пояснил он. Однако Польше явно придется согласовывать свое место в стратегии НАТО против России с интересом к китайским инвестициям.Наконец, в самой Польше далеко не все согласны с проектом ЦКП. Свое недовольство выражали те граждане, на чьих землях запланировано строительство, и те, кому придется жить в непосредственной близости от него.В 2018 году жители гмины Баранув уже высказались на референдуме против планов возведения нового аэропорта. Голосование не имело обязывающей силы, но чиновники обещали, что мнение общественности будет принято во внимание.Скептики говорят, что эти деньги можно потратить на автомагистрали, железные дороги, а также на обновление аэропорта имени Шопена и другой воздушной гавани в 40 км к северу от Варшавы. Аэропорт Варшава — Модлин обслуживает авиакомпания Ryanair, а для авиакомпаний-лоукостеров дешевле использовать прежние гавани.Так, пресс-секретарь Маршальского офиса в Мазовии Марта Милевска прокомментировала, что рациональнее было бы вкладывать средства в расширение уже существующего аэропорта Модлин.С одной стороны, больше инфраструктуры — больше возможностей оперативно доставлять пассажиров и товары. Очевидно, что ЦКП, будучи потенциальным центром логистики в Центральной и Восточной Европе, улучшит коммуникации между Западом и Востоком. Сочетание низких затрат на рабочую силу в регионе и значительных планов развития мегапроекта помогут новому хабу стать «воротами из ЕС на Восток».С другой стороны, план строительства ЦКП активно продвигается правящей партией «Право и справедливость» — по мнению консерваторов и националистов из ПиС, аэропорт может продемонстрировать страну как развивающуюся державу.Не станет ли новый хаб популистским решением, должным продемонстрировать успехи команды Качиньского?Кроме того, геополитическое соперничество в Восточной Европе будет только расти, Европейский союз, США и Китай продолжат сражение за влияние в регионе. Смогут ли польские власти найти баланс между интересами влиятельных игроков? Загрузка... rubaltic.ru Категории: экономика, в мире Ключевые слова: строительство, Китай, аэропорт, шёлковый путь География: Польша — статья прочитана 130 раз Комментарии