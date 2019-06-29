Загрузка... Вот вам и карбонад: почему даже в Швеции его не продают 🔊 Воспроизвести



Летом продажи свинины увеличиваются в разы. Прибалты шутят, что шашлык стал национальным блюдом. Как известно, самая излюбленная часть для свиного шашлыка – шейный карбонад. Однако известный латвийский повар, работающий сейчас в Швеции, рассказал, что там его не продают. И вот почему... Выяснял



С этим поваром я познакомился на днях в Риге, когда тот приехал в отпуск из скандинавской страны. Вместе со своими бывшими коллегами он готовил на природе шашлыки. Разговор зашел о соусах, маринадах. И между делом «швед» посоветовал не покупать для шашлыка шейный карбонад. Когда-то он и сам, работая в латвийских ресторанах, предпочитал его. Но в Швеции открылись глаза: Летом продажи свинины увеличиваются в разы. Прибалты шутят, что шашлык стал национальным блюдом. Как известно, самая излюбленная часть для свиного шашлыка – шейный карбонад. Однако известный латвийский повар, работающий сейчас в Швеции, рассказал, что там его не продают. И вот почему... Выяснял PRESS.LV С этим поваром я познакомился на днях в Риге, когда тот приехал в отпуск из скандинавской страны. Вместе со своими бывшими коллегами он готовил на природе шашлыки. Разговор зашел о соусах, маринадах. И между делом «швед» посоветовал не покупать для шашлыка шейный карбонад. Когда-то он и сам, работая в латвийских ресторанах, предпочитал его. Но в Швеции открылись глаза: - Нашему потребителю не рассказывают, но ведь все инъекции свинья получает в область шеи. Поэтому в Швеции свиного шейного карбонада ни в ресторанах, ни в магазинах не увидишь…



Другой его коллега, преподающий сейчас начинающим поварам, посоветовал не покупать слишком дешевое мясо:



- Простой пример. На днях увидел в торговой сети свиной шейный карбонад дешевле 2 евро за килограмм. Таких низких цен прежде не замечал. Решил купить. Но ради эксперимента: чтобы проверить вкусовые качества мяса. А в другой сети купил шейный карбонад по 6 евро за килограмм. Дома разделал, замариновал, приготовил шашлыки. Из дорогого мяса они были готовы минут через 15. Сочные, вкусные. Из дешевого и через 40 минут не дошли…



По всей видимости, мясо было старое, не один раз замороженное и размороженное.



«Не верю!»



Знакомый ветеринар, выпускник Елгавской сельхозакадемии, работающий сейчас по специальности в Дании и Норвегии, разговоры о накачке именно шеи свиньи вакцинами считает ерундой.



- Во-первых, вакцины делают не только в шею, но и, например, в лопатку. Во-вторых, антибиотики свиньи получают в основном вместе с кормами, а не через инъекции…



Но ответить на вопрос, продают ли и в этих двух северных странах свиной шейный карбонад, он не смог.



- Что точно знаю - там другая технология обработки мяса. В магазинах почти все продают нарезанное – карбонад, колбасу… В Латвии - нет. Разница в цене. Нарезанное стоит дороже…



Бесспорно одно: свинина подразделяется на сорта – в зависимости от места расположения мяса. К высшему относится поясничная часть и лопаточная, шейная – сортом ниже. Возможно, в этом тоже один из ответов на вопрос, почему шведы не продают эту часть свинины. (Кстати, и говядина там продается, как правило, мясных пород. А большинство латвийских покупателей даже не подозревает, что есть такая говядина: потому что на местных прилавках – молочная. Дойных коров, которые достигают запредельного «пенсионного» возраста, отправляют на бойню, а потом – потребителям.)



Зачем свиньям антибиотики



Если в вопросе о том, безопасен ли свиной шейный карбонад, мнения разнятся, то с тем, что сегодня на крупных комплексах свиней пичкают антибиотиками, мало кто станет спорить.



Не скрывают это и на профессиональных сайтах свиноводческих ассоциаций. В рекомендациях свиноводам объясняется, для чего необходимы кормовые антибиотики:



«Молодые поросята начинают активнее развиваться, расти, уменьшается их заболеваемость. Сухие антибиотики для роста свиней вводятся в комбикорма на заводе-изготовителе… Антибиотики в жидкой форме – биодобавки - добавляют поросятам к молоку или воде, во влажные мешки с концентрированными кормами. Доза, необходимая для приема в сутки, разделяется в равных пропорциях на все разы приема пищи…»



Тех, кто утверждает, что в советское время подобного не было, сегодня нередко не принимают всерьез. В юности, мол, и травка была зеленее. Но вот мнение человека, выросшего в деревне под Лудзой и в советское время занимавшего высокий пост в Министерстве сельского хозяйства Латвийской ССР, Евгения ЛУКАШЕНКА:



- В Советском Союзе на корм свиньям шла фуражная пшеница, которая выращивалась в стране. А еще фуражный ячмень, отруби, тройная мука, шроты… Все ингредиенты были натуральные, без химии. Добавлялись только витамины, немножко - антибиотики. Но это мелочь по сравнению с тем, что сегодня «загоняют» во все комбикорма, - ускорители роста. Хотя называют это биологически активными добавками или еще как-то красиво...



Голландские «полезные наборы»



Большинство «полезных наборов» прибывает из Голландии. Страны, хорошо известной скандалами в пищевой индустрии. От «биологических кур", выращиваемых на гигантской птицефабрике вместо заявленной небольшой фермы, до умения производить овощи, сплошь напичканные «ешками".



Латвия вовсю перенимает «передовой» опыт.



Какой-нибудь крупный саймниекс обидится: неправда, мы сами выращиваем для свиней зерно. Что ж, крупные фермы действительно выращивают зерно на корм скоту. Но, во-первых, по словам нашего эксперта, это не исключает наличия привозных комбикормов, которые все равно добавляют - для усиления роста. Во-вторых, кто сказал, что латвийское зерно намного чище европейского, привозного?



Результат? По словам собеседника, достаточно посмотреть на поколение 20-летних, выросших после восстановления независимости. Масса молодых, страдающих ожирением, сахарным диабетом.



- Это пока еще первое поколение, вкусившее стимуляторы роста, гамбургеры, чипсы… А взгляните на американцев. Там уже энное поколение таких людей. Все это передается дальше, - говорит г-н Лукашенок.



Как выбирать свинину



Впрочем, сколько бы ни рассказывать о вреде или пользе тех или иных продуктов, ясно и то, что шашлык будет оставаться одним из популярнейших блюд. Во всяком случае – в Латвии. Поэтому несколько практических советов, на что обращать внимание при покупке свинины.



Она не должна быть слишком темная или неестественно светлая. Первое – свидетельство того, что животное было немолодое и его мясо будет безвкусным и жестким. Второе – об очень интенсивном применении при кормлении гормональных средств.



У молодого поросенка мясо должно быть в меру светлое с бледно-розовым оттенком, а жир мягкий и белый. Также свинина пробуется на упругость. Давление пальцем не оставит вмятины, это место сразу должно вернуться в исходное положение. Качественное мясо почти не имеет запаха и пленки, а наличие мелких прожилок, которые похожи на мрамор, – хороший признак... Загрузка... press.lv Категории: общество, здоровье, дом и быт Ключевые слова: продукты, свинина, питание, шашлык — статья прочитана 152 раза Комментарии