|
Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
|
Ваш город: Не выбран
|
Три университета Литвы отобраны для участия в пилотном проекте ЕС
Еврокомиссия (ЕК) в среду объявила, что Вильнюсский университет (ВУ), Каунасский технологический университет (КТУ) и Клайпедский университет (КУ) были отобраны для участия в пилотном проекте, призванном поощрять сотрудничество вузов.
На этот проект в течение трех ближайших лет намечается выделить до 85 млн евро, его цель – создание сетей университетов высокого уровня.
Три литовских университета попали в число 114 вузов, которые объединены в 17 альянсов.
При помощи этого пилотного проекта ЕК хочет создать сети, которые позволили бы активнее обмениваться студентами и преподавателями. Ожидается, что более тесное сотрудничество поможет поощрять конкурентоспособность, чтобы уравновесить растущее влияние США и Китая.
Каждый альянс получит по пять миллионов евро.
Категории: общество, в Европе, образование
Ключевые слова: конкурс, Еврокомиссия, университеты
Комментарии
|
Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
|