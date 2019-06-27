Три университета Литвы отобраны для участия в пилотном проекте ЕС 🔊 Воспроизвести



Еврокомиссия (ЕК) в среду объявила, что Вильнюсский университет (ВУ), Каунасский технологический университет (КТУ) и Клайпедский университет (КУ) были отобраны для участия в пилотном проекте, призванном поощрять сотрудничество вузов.



На этот проект в течение трех ближайших лет намечается выделить до 85 млн евро, его цель – создание сетей университетов высокого уровня.



Три литовских университета попали в число 114 вузов, которые объединены в 17 альянсов.



При помощи этого пилотного проекта ЕК хочет создать сети, которые позволили бы активнее обмениваться студентами и преподавателями. Ожидается, что более тесное сотрудничество поможет поощрять конкурентоспособность, чтобы уравновесить растущее влияние США и Китая.



Каждый альянс получит по пять миллионов евро. Еврокомиссия (ЕК) в среду объявила, что Вильнюсский университет (ВУ), Каунасский технологический университет (КТУ) и Клайпедский университет (КУ) были отобраны для участия в пилотном проекте, призванном поощрять сотрудничество вузов.На этот проект в течение трех ближайших лет намечается выделить до 85 млн евро, его цель – создание сетей университетов высокого уровня.Три литовских университета попали в число 114 вузов, которые объединены в 17 альянсов.При помощи этого пилотного проекта ЕК хочет создать сети, которые позволили бы активнее обмениваться студентами и преподавателями. Ожидается, что более тесное сотрудничество поможет поощрять конкурентоспособность, чтобы уравновесить растущее влияние США и Китая.Каждый альянс получит по пять миллионов евро. Категории: общество, в Европе, образование Ключевые слова: конкурс, Еврокомиссия, университеты — статья прочитана 133 раза Комментарии