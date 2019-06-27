Загрузка... Белорусскую «молочку» назвали лучшей 200 именитых шеф-поваров Европы 🔊 Воспроизвести



Белорусская молочка вошла в число лучших в мире на престижном международном конкурсе Superior Taste Award-2019 в Брюсселе, сообщает



Три золотые звезды — высшую награду конкурса — от мэтров высокой кухни в четвертый раз получил греческий йогурт «Teos».



Также награды присудили творогу и сырам производства «Савушкин продукт»: двумя золотыми звездами был награжден выдержанный сыр «Брест-Литовск», одной золотой звездой наградили 5-процентный творог «Савушкин хуторок» и сырную новинку «Брест-Литовск Пинский».



Лучшие продукты выбирали в Брюсселе методом слепой дегустации свыше 200 известных шеф-поваров, сомелье и профессиональных дегустаторов из более чем 20 стран мира. Всего же на Superior Taste Award подано более 3000 продуктов со всего мира. Белорусская молочка вошла в число лучших в мире на престижном международном конкурсе Superior Taste Award-2019 в Брюсселе, сообщает news.mail.ru Три золотые звезды — высшую награду конкурса — от мэтров высокой кухни в четвертый раз получил греческий йогурт «Teos».Также награды присудили творогу и сырам производства «Савушкин продукт»: двумя золотыми звездами был награжден выдержанный сыр «Брест-Литовск», одной золотой звездой наградили 5-процентный творог «Савушкин хуторок» и сырную новинку «Брест-Литовск Пинский».Лучшие продукты выбирали в Брюсселе методом слепой дегустации свыше 200 известных шеф-поваров, сомелье и профессиональных дегустаторов из более чем 20 стран мира. Всего же на Superior Taste Award подано более 3000 продуктов со всего мира. Загрузка... news.mail.ru Категории: экономика, в Европе, дом и быт Ключевые слова: конкурс, продукты, молоко, призы География: Белоруссия — статья прочитана 141 раз Комментарии