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Белорусскую «молочку» назвали лучшей 200 именитых шеф-поваров Европы
Белорусская молочка вошла в число лучших в мире на престижном международном конкурсе Superior Taste Award-2019 в Брюсселе, сообщает news.mail.ru.
Три золотые звезды — высшую награду конкурса — от мэтров высокой кухни в четвертый раз получил греческий йогурт «Teos».
Также награды присудили творогу и сырам производства «Савушкин продукт»: двумя золотыми звездами был награжден выдержанный сыр «Брест-Литовск», одной золотой звездой наградили 5-процентный творог «Савушкин хуторок» и сырную новинку «Брест-Литовск Пинский».
Лучшие продукты выбирали в Брюсселе методом слепой дегустации свыше 200 известных шеф-поваров, сомелье и профессиональных дегустаторов из более чем 20 стран мира. Всего же на Superior Taste Award подано более 3000 продуктов со всего мира.
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news.mail.ru
География: Белоруссия
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