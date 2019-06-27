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Власти Черногории выдворяют из страны 50 клириков и монахов Сербской Церкви

Духовенство Черногорско-Приморской митрополии


Черногория отказалась продлить священнослужителям Черногорско-Приморской митрополии разрешение на пребывание на территории страны, сообщает Союз православных журналистов.

Власти Черногории приняли решение не продлевать разрешение на дальнейшее пребывание на территории страны 50 монахам и священникам Сербской Православной Церкви, сообщает REGNUM со ссылкой на белградское издание «Политика».

По информации представителя Сербской патриархии протоиерея Велибора Джомича, в данный момент МВД Черногории постановило в месячный срок покинуть страну более чем 30 монахам и священникам Черногорско-Приморской митрополии. Предполагается, что в ближайшее время аналогичное решение будет принято и по остальным.
«Это является продолжением противоправных действий, направленных на гонение священнослужителей и монашества, в частности, из Черногорско-Приморской митрополии Сербской православной церкви», – отметил священник, добавив, что решение властей Черногории является скорее политическим, чем юридическим.

На сайте Черногорско-Приморской митрополии, возглавляемой митрополитом Амфилохием (Радовичем), появилось заявление, в котором отмечается, что «нет юридически обоснованной причины и веских оснований для продолжения преследования священнослужителей и монахов», в связи с чем руководство митрополии обращается к Министерству внутренних дел с просьбой «продолжать, в соответствии с действующим законодательством, как и везде в мире, утверждать временное проживание духовенству и монахам».

Ранее президент Черногории Мило Джуканович заявил, что собирается бороться за независимость непризнанной «Черногорской Православной Церкви».
spzh.news
Категории: общество, культура, в Европе
Ключевые слова: православие, монахи, Черногория
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добавлена сегодня, 27 июня, 13:00

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