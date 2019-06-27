Власти Черногории выдворяют из страны 50 клириков и монахов Сербской Церкви 🔊 Воспроизвести Духовенство Черногорско-Приморской митрополии



Черногория отказалась продлить священнослужителям Черногорско-Приморской митрополии разрешение на пребывание на территории страны, сообщает



Власти Черногории приняли решение не продлевать разрешение на дальнейшее пребывание на территории страны 50 монахам и священникам Сербской Православной Церкви, сообщает REGNUM со ссылкой на белградское издание «Политика».



По информации представителя Сербской патриархии протоиерея Велибора Джомича, в данный момент МВД Черногории постановило в месячный срок покинуть страну более чем 30 монахам и священникам Черногорско-Приморской митрополии. Предполагается, что в ближайшее время аналогичное решение будет принято и по остальным. Черногория отказалась продлить священнослужителям Черногорско-Приморской митрополии разрешение на пребывание на территории страны, сообщает Союз православных журналистов Власти Черногории приняли решение не продлевать разрешение на дальнейшее пребывание на территории страны 50 монахам и священникам Сербской Православной Церкви, сообщает REGNUM со ссылкой на белградское издание «Политика».По информации представителя Сербской патриархии протоиерея Велибора Джомича, в данный момент МВД Черногории постановило в месячный срок покинуть страну более чем 30 монахам и священникам Черногорско-Приморской митрополии. Предполагается, что в ближайшее время аналогичное решение будет принято и по остальным. «Это является продолжением противоправных действий, направленных на гонение священнослужителей и монашества, в частности, из Черногорско-Приморской митрополии Сербской православной церкви», – отметил священник, добавив, что решение властей Черногории является скорее политическим, чем юридическим.



На сайте Черногорско-Приморской митрополии, возглавляемой митрополитом Амфилохием (Радовичем), появилось заявление, в котором отмечается, что «нет юридически обоснованной причины и веских оснований для продолжения преследования священнослужителей и монахов», в связи с чем руководство митрополии обращается к Министерству внутренних дел с просьбой «продолжать, в соответствии с действующим законодательством, как и везде в мире, утверждать временное проживание духовенству и монахам».



Ранее президент Черногории Мило Джуканович заявил, что собирается бороться за независимость непризнанной «Черногорской Православной Церкви». spzh.news Категории: общество, культура, в Европе Ключевые слова: православие, монахи, Черногория — статья прочитана 91 раз Комментарии