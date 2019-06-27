Загрузка... Кандидатами в депутаты Рады Украины зарегистрировались восемь Зеленских 🔊 Воспроизвести фото: president.gov.ua



Восемь человек с фамилией Зеленский стали кандидатами в народные депутаты Верховной рады. О кандидатах, у которых фамилия совпадает с фамилией президента Украины, сообщили в ЦИК страны, передает



"Это не клоны — это реальные люди, это не лица, которые меняли свои фамилии", — отметила глава украинского ЦИК Татьяна Слипачук.



По ее словам, все Зеленские имеют разные имена и отчества.



Напомним, что внеочередные выборы в Верховную раду IX созыва пройдут 21 июля 2019 года. Восемь человек с фамилией Зеленский стали кандидатами в народные депутаты Верховной рады. О кандидатах, у которых фамилия совпадает с фамилией президента Украины, сообщили в ЦИК страны, передает РЕН-ТВ "Это не клоны — это реальные люди, это не лица, которые меняли свои фамилии", — отметила глава украинского ЦИК Татьяна Слипачук.По ее словам, все Зеленские имеют разные имена и отчества.Напомним, что внеочередные выборы в Верховную раду IX созыва пройдут 21 июля 2019 года. Загрузка... ren.tv Категории: политика, общество Ключевые слова: выборы, кандидаты, Рада, фамилии, Зеленский География: Украина — статья прочитана 170 раз Комментарии