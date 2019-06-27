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Кандидатами в депутаты Рады Украины зарегистрировались восемь Зеленских

фото: president.gov.ua


Восемь человек с фамилией Зеленский стали кандидатами в народные депутаты Верховной рады. О кандидатах, у которых фамилия совпадает с фамилией президента Украины, сообщили в ЦИК страны, передает РЕН-ТВ.

"Это не клоны — это реальные люди, это не лица, которые меняли свои фамилии", — отметила глава украинского ЦИК Татьяна Слипачук.

По ее словам, все Зеленские имеют разные имена и отчества.

Напомним, что внеочередные выборы в Верховную раду IX созыва пройдут 21 июля 2019 года.
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ren.tv
Категории: политика, общество
Ключевые слова: выборы, кандидаты, Рада, фамилии, Зеленский
География: Украина
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добавлена сегодня, 27 июня, 09:00

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