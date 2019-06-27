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Кандидатами в депутаты Рады Украины зарегистрировались восемь Зеленских
Восемь человек с фамилией Зеленский стали кандидатами в народные депутаты Верховной рады. О кандидатах, у которых фамилия совпадает с фамилией президента Украины, сообщили в ЦИК страны, передает РЕН-ТВ.
"Это не клоны — это реальные люди, это не лица, которые меняли свои фамилии", — отметила глава украинского ЦИК Татьяна Слипачук.
По ее словам, все Зеленские имеют разные имена и отчества.
Напомним, что внеочередные выборы в Верховную раду IX созыва пройдут 21 июля 2019 года.
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ren.tv
География: Украина
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