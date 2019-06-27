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National Review США : НАТО требует от России уничтожить новую ракетную систему

© РИА Новости, Владимир Астапкович


НАТО продолжает бряцать оружием у границ с Россией и нагнетать обстановку. Несмотря на очевидные факты нарушения Вашингтоном Договора о РСМД, за океаном и в НАТО пытаются все перевернуть с ног на голову, обвиняя Россию в нарушении этого соглашения. При этом генсек альянса даже позволяет себе выступать с угрозами в адрес Москвы.

НАТО заявила во вторник, что Россия должна уничтожить новую ракетную систему, которую США считают нарушением договора о ядерном оружии времен холодной войны. В противном случае Россия рискует столкнуться с последствиями невыполнения этого требования.

США и их союзники по НАТО потребовали от Москвы отказаться от крылатой ракеты 9М729 / SSC-8 к августу, поскольку она нарушает Договор о РСМД, подписанный в 1987 году президентом Рональдом Рейганом и советским лидером Михаилом Горбачевым.
Договор запрещает любой стране иметь наземные ядерные и неядерные ракеты с дальностью действия от 500 до 5000 километров. США официально выйдут из соглашения 2 августа, если переговоры не дадут положительного результата.

«Мы призываем Россию пойти ответственным путем, но пока не видим никаких указаний на то, что Россия намерена это сделать, — сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. — Мы должны будем ответить».

Этот ответ может включать в себя увеличение числа полетов американских военных самолетов, способных нести ракеты с ядерными боеголовками, над Европой и передислокации американских ракет морского базирования. «Все варианты на столе, но мы смотрим на обычные системы вооружений. Это важно знать нашим европейским союзникам», — заявил журналистам посол США в НАТО Кей Бейли Хатчисон (Kay Bailey Hutchison).

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил в марте, что Кремль выступает за то, чтобы американское ядерное оружие и ракетные системы были полностью вывезены из Европы. Это заявление прозвучало на следующий день после того, как Россия заявила, что приостанавливает свои обязательства по ДРСМД. В настоящее время около 150 единиц ядерного оружия США размещены в пяти европейских странах-членах НАТО. В декабре президент России Владимир Путин в тонко завуалированной манере сделал угрожающее заявление западным державам, которые могут рассматривать возможность нападения на Россию. «Наши новые системы, надеюсь, заставят задуматься тех, кто привык к милитаристской и агрессивной риторике», — сказал Путин, добавив, что «НАТО продолжала наращивать свою военную инфраструктуру вблизи наших границ в течение года».

Автор: Мейрид Макардл (Mairead McArdle)для National Review, США, перевод ИноСМИ
inosmi.ru
Категории: политика, в мире, технологии
Ключевые слова: договор, ракеты, выход, критика, РСМД
статья прочитана 70 раз
добавлена сегодня, 27 июня, 08:00

Комментарии

Саня
27 июня, 08:09
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Думают в России до сих пор такие колхозные простаки и предатели как Горби?
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