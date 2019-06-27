Кабмин Литвы утвердил назначение двух советников президента послами 🔊 Воспроизвести



Литовское правительство в среду утвердило назначение послами двух советников завершающей срок полномочий президента Дали Грибаускайте.



Главный советник президента по вопросам внешней политики Нериюс Аляксеюнас должен быть назначен послом во Франции со 2 августа, а главный советник по вопросам социально-экономической политики Лина Антанавичене станет послом в Израиле с 8 августа.



Послов в Литве назначает президент по представлению правительства и с одобрения парламентского Комитета по иностранным делам (КИД).



Н. Аляксеюнас начал работать главным советником президента по вопросам внешней политики в 2016 году, до этого он год курировал вопросы Евросоюза (ЕС) в группе советников по внешней политике.



Ранее дипломат занимал различные посты в МИД, работал советником министр и вторым секретарем в постоянном представительстве Литвы в ЕС, был делегированным национальным экспертом в Еврокомиссии (ЕК). Литовское правительство в среду утвердило назначение послами двух советников завершающей срок полномочий президента Дали Грибаускайте.Главный советник президента по вопросам внешней политики Нериюс Аляксеюнас должен быть назначен послом во Франции со 2 августа, а главный советник по вопросам социально-экономической политики Лина Антанавичене станет послом в Израиле с 8 августа.Послов в Литве назначает президент по представлению правительства и с одобрения парламентского Комитета по иностранным делам (КИД).Н. Аляксеюнас начал работать главным советником президента по вопросам внешней политики в 2016 году, до этого он год курировал вопросы Евросоюза (ЕС) в группе советников по внешней политике.Ранее дипломат занимал различные посты в МИД, работал советником министр и вторым секретарем в постоянном представительстве Литвы в ЕС, был делегированным национальным экспертом в Еврокомиссии (ЕК). Л. Антанавичене стала главным советником президента по вопросам социально-экономической политики в 2015 году. До этого она работала послом в Китае, занимала руководящие должности в разных департаментах и отделах МИД, была советником в посольстве Литвы в Норвегии.



Сейчас послом Литвы в Израиле работает Эдминас Багдонас, а послом во Франции - Далюс Чякуолис.



Э. Багдонас отзывается тз Израиля, он будет назначен послом во вновь учреждаемом представительстве Литвы в Объединенных Арабских Эмиратах с 8 августа, а Д. Чякуолис станет послом по особым поручениям. BNS Категории: общество, политика Ключевые слова: МИД, дипломаты, назначения География: Литва — статья прочитана 151 раз Комментарии