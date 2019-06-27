ЛНР и ВСУ начали синхронный отход от линии соприкосновения у Станицы Луганской 🔊 Воспроизвести Фото © "Луганскинформцентр"



Разведение войск предусмотрено минскими соглашениями и происходит при мониторинге со стороны представителей СММ ОБСЕ, передает



Народная милиция Луганской Народной Республики начала отвод сил от линии соприкосновения в районе Станицы Луганской в Донбассе. Об этом сообщил представитель республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Роман Иванов.



— В 12:00 была подана сигнальная ракета белого цвета о готовности к началу разведения, а в 12:15 Народная милиция подала сигнал зелёной ракетой, что означает начало процесса разведения сил и средств, — цитирует его "Луганскинформцентр".



Разведение войск предусмотрено минскими соглашениями и происходит при мониторинге со стороны представителей СММ ОБСЕ. В ЛНР осуществляют его синхронно и зеркально с ВСУ. Как уточнил Иванов, СММ ОБСЕ подтвердила запуск сигнальной ракеты и начало процесса вывода украинских сил с нулевых позиций. Разведение войск предусмотрено минскими соглашениями и происходит при мониторинге со стороны представителей СММ ОБСЕ, передает ЛАЙФ Народная милиция Луганской Народной Республики начала отвод сил от линии соприкосновения в районе Станицы Луганской в Донбассе. Об этом сообщил представитель республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Роман Иванов.— В 12:00 была подана сигнальная ракета белого цвета о готовности к началу разведения, а в 12:15 Народная милиция подала сигнал зелёной ракетой, что означает начало процесса разведения сил и средств, — цитирует его "Луганскинформцентр".Разведение войск предусмотрено минскими соглашениями и происходит при мониторинге со стороны представителей СММ ОБСЕ. В ЛНР осуществляют его синхронно и зеркально с ВСУ. Как уточнил Иванов, СММ ОБСЕ подтвердила запуск сигнальной ракеты и начало процесса вывода украинских сил с нулевых позиций. life.ru Категории: в Европе, политика Ключевые слова: разведение войск, ВСУ, ЛНР География: Украина — статья прочитана 270 раз Комментарии