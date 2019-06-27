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ЛНР и ВСУ начали синхронный отход от линии соприкосновения у Станицы Луганской
Разведение войск предусмотрено минскими соглашениями и происходит при мониторинге со стороны представителей СММ ОБСЕ, передает ЛАЙФ.
Народная милиция Луганской Народной Республики начала отвод сил от линии соприкосновения в районе Станицы Луганской в Донбассе. Об этом сообщил представитель республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Роман Иванов.
— В 12:00 была подана сигнальная ракета белого цвета о готовности к началу разведения, а в 12:15 Народная милиция подала сигнал зелёной ракетой, что означает начало процесса разведения сил и средств, — цитирует его "Луганскинформцентр".
Разведение войск предусмотрено минскими соглашениями и происходит при мониторинге со стороны представителей СММ ОБСЕ. В ЛНР осуществляют его синхронно и зеркально с ВСУ. Как уточнил Иванов, СММ ОБСЕ подтвердила запуск сигнальной ракеты и начало процесса вывода украинских сил с нулевых позиций.
life.ru
Ключевые слова: разведение войск, ВСУ, ЛНР
География: Украина
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