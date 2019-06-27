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Россия потребовала от Грузии вернуть долги

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости


Причинами запрета на полеты грузинских авиакомпаний в Россию стали необходимость обеспечить достаточный уровень авиационной безопасности и наличие просроченной задолженности за аэронавигационную деятельность, сообщает «Интерфакс» и ЛЕНТА со ссылкой на заявление российского Минтранса.

По данным ведомства, сумма долга перед ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» (занимается организацией воздушного движения в России) составляет почти 800 тысяч долларов и около 600 тысяч рублей без учета накопившихся пени. В Минтрансе сообщили, что Грузия признала задолженность еще в 2008 году, но с тех пор так и не погасила ее.
Приостановка полетов продлится до того, как российская сторона получит программы авиационной безопасности авиакомпаний Georgian Airways и MyWay Airlines, результаты их аудита, а также до полного погашения долга. В министерстве добавили, что грузинскую сторону об этом уже уведомили.

Россия с 8 июля временно запретила отечественным авиакомпаниям выполнять рейсы в Грузию. Власти рекомендовали туроператорам и турагентам воздерживаться от продаж путевок в республику. Из России туда летают «Аэрофлот», «Уральские авиалинии», S7, Red Wings, «ЮТэйр» и «Победа». В Россию из Грузии летают грузинские перевозчики Georgian Airways и MyWay Airlines.
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lenta.ru
Категории: экономика, политика
Ключевые слова: Россия, Грузия, туристы, авиасообщение
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добавлена вчера, 26 июня, 20:00

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