Россия откажется освободить украинских моряков по требованию ПАСЕ 🔊 Воспроизвести Петр Толстой



Россия откажется соблюсти требования комитета ПАСЕ по мониторингу и освободить украинских моряков. Об этом Русской службе



«Вопрос с украинскими моряками, которые нарушили государственную границу, будет решать суд. А мы не имеем к этому никакого отношения, это не дело парламента. А я работаю в парламенте», — отметил Петр Толстой. Он добавил, что Россия не собирается соблюдать резолюции, которые были приняты без ее участия.



По словам Толстого, Россия может продолжить свою работу в ПАСЕ даже в том случае, если Ассамблея поддержит доклад комиссии по мониторингу и потребует от Москвы соблюсти ряд резолюций . «Условие — полное подтверждение наших полномочий. Если оно будет соблюдено, мы вернемся», — сказал вице-спикер Госдумы.



Напомним, что ранее комитет ПАСЕ по мониторингу выдвинул условия возвращения России в Ассамблею. Депутаты настаивают на том, чтобы Москва выполнила ряд резолюций ПАСЕ и освободила украинских моряков, обвиненных в незаконном пересечении границы. Голосование по этому вопросу состоится в ПАСЕ в среду днем. Россия откажется соблюсти требования комитета ПАСЕ по мониторингу и освободить украинских моряков. Об этом Русской службе RFI заявил вице-спикер Госдумы и глава российской делегации в Парламентской ассамблее Петр Толстой.«Вопрос с украинскими моряками, которые нарушили государственную границу, будет решать суд. А мы не имеем к этому никакого отношения, это не дело парламента. А я работаю в парламенте», — отметил Петр Толстой. Он добавил, что Россия не собирается соблюдать резолюции, которые были приняты без ее участия.По словам Толстого, Россия может продолжить свою работу в ПАСЕ даже в том случае, если Ассамблея поддержит доклад комиссии по мониторингу и потребует от Москвы соблюсти ряд резолюций . «Условие — полное подтверждение наших полномочий. Если оно будет соблюдено, мы вернемся», — сказал вице-спикер Госдумы.Напомним, что ранее комитет ПАСЕ по мониторингу выдвинул условия возвращения России в Ассамблею. Депутаты настаивают на том, чтобы Москва выполнила ряд резолюций ПАСЕ и освободила украинских моряков, обвиненных в незаконном пересечении границы. Голосование по этому вопросу состоится в ПАСЕ в среду днем. ru.rfi.fr Категории: политика, чп и криминал, в Европе Ключевые слова: суд, санкции, ФСБ, бойкот, Крым, захват, корабли, моряки, военное положение — статья прочитана 190 раз Комментарии