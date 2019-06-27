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Россия откажется освободить украинских моряков по требованию ПАСЕ
Россия откажется соблюсти требования комитета ПАСЕ по мониторингу и освободить украинских моряков. Об этом Русской службе RFI заявил вице-спикер Госдумы и глава российской делегации в Парламентской ассамблее Петр Толстой.
«Вопрос с украинскими моряками, которые нарушили государственную границу, будет решать суд. А мы не имеем к этому никакого отношения, это не дело парламента. А я работаю в парламенте», — отметил Петр Толстой. Он добавил, что Россия не собирается соблюдать резолюции, которые были приняты без ее участия.
По словам Толстого, Россия может продолжить свою работу в ПАСЕ даже в том случае, если Ассамблея поддержит доклад комиссии по мониторингу и потребует от Москвы соблюсти ряд резолюций . «Условие — полное подтверждение наших полномочий. Если оно будет соблюдено, мы вернемся», — сказал вице-спикер Госдумы.
Напомним, что ранее комитет ПАСЕ по мониторингу выдвинул условия возвращения России в Ассамблею. Депутаты настаивают на том, чтобы Москва выполнила ряд резолюций ПАСЕ и освободила украинских моряков, обвиненных в незаконном пересечении границы. Голосование по этому вопросу состоится в ПАСЕ в среду днем.
ru.rfi.fr
Категории: политика, чп и криминал, в Европе
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