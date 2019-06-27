Д. Грибаускайте: пробуксовка переговоров о постах в ЕС может осложнить принятие решений 🔊 Воспроизвести



Завершающая срок полномочий президент Литвы Даля Грибаускайте предупреждает, что затянувшийся процесс назначения глав различных структур в Евросоюзе (ЕС) может осложнить принятие решений в Сообществе.



Она сказала это в среду на встрече с аккредитованными для Литвы послами стран-членов ЕС.



"Затянувшийся процесс назначения руководителей структур ЕС может осложнить принятие важных решений ЕС и работу Еврокомиссии (ЕК)", – приведены слова президента в сообщении президентской пресс-службы.



"Это особенно ощутимо, когда предстоят длительные и сложные переговоры о новом бюджете 2021 - 2027 годов, при решении вопросов Brexit, климатических изменений и других вопросов", – добавила она.



Лидеры ЕС в предстоящие выходные снова соберутся на переговоры о распределении руководящих должностей в важнейших структурах Сообщества. Д. Грибаускайте упоминается среди кандидатов на пост председателя Европейского совета, но она воздерживается от комментариев по этому вопросу. Завершающая срок полномочий президент Литвы Даля Грибаускайте предупреждает, что затянувшийся процесс назначения глав различных структур в Евросоюзе (ЕС) может осложнить принятие решений в Сообществе.Она сказала это в среду на встрече с аккредитованными для Литвы послами стран-членов ЕС."Затянувшийся процесс назначения руководителей структур ЕС может осложнить принятие важных решений ЕС и работу Еврокомиссии (ЕК)", – приведены слова президента в сообщении президентской пресс-службы."Это особенно ощутимо, когда предстоят длительные и сложные переговоры о новом бюджете 2021 - 2027 годов, при решении вопросов Brexit, климатических изменений и других вопросов", – добавила она.Лидеры ЕС в предстоящие выходные снова соберутся на переговоры о распределении руководящих должностей в важнейших структурах Сообщества. Д. Грибаускайте упоминается среди кандидатов на пост председателя Европейского совета, но она воздерживается от комментариев по этому вопросу. BNS Категории: политика, в Европе Ключевые слова: Россия, выборы, Европарламент, влияние География: Литва — статья прочитана 176 раз Комментарии