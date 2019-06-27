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Д. Грибаускайте: пробуксовка переговоров о постах в ЕС может осложнить принятие решений
Завершающая срок полномочий президент Литвы Даля Грибаускайте предупреждает, что затянувшийся процесс назначения глав различных структур в Евросоюзе (ЕС) может осложнить принятие решений в Сообществе.
Она сказала это в среду на встрече с аккредитованными для Литвы послами стран-членов ЕС.
"Затянувшийся процесс назначения руководителей структур ЕС может осложнить принятие важных решений ЕС и работу Еврокомиссии (ЕК)", – приведены слова президента в сообщении президентской пресс-службы.
"Это особенно ощутимо, когда предстоят длительные и сложные переговоры о новом бюджете 2021 - 2027 годов, при решении вопросов Brexit, климатических изменений и других вопросов", – добавила она.
Лидеры ЕС в предстоящие выходные снова соберутся на переговоры о распределении руководящих должностей в важнейших структурах Сообщества. Д. Грибаускайте упоминается среди кандидатов на пост председателя Европейского совета, но она воздерживается от комментариев по этому вопросу.
Ключевые слова: Россия, выборы, Европарламент, влияние
География: Литва
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