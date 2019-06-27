Министр финансов: при раздаче обещаний на 2020 й год нам следует быть консервативнее - ИНТЕРВЬЮ BNS 🔊 Воспроизвести министр финансов Литвы В.Шапока



Чтобы можно было повышать доходы населения, Литве следует ускорить реформы в сферах образования, здравоохранения и инновационной политики, утверждает министр финансов. По словам Вилюса Шапоки, в условиях замедления экономического роста необходимо строго придерживаться фискальной дисциплины и обуздывать расходы госсектора, не забывая при этом о мерах по снижению уровня бедности.



"При подготовке к следующему году нам следует быть намного осторожнее. Вероятность глобальных рисков и их проявления в настоящее время реально намного выше, чем она была в прошлом году, при подготовке проекта бюджета этого года. Время для подготовки к замедлению роста экономики есть, однако и при планировании, и при раздаче обещания нам следует быть консервативнее", – сказал BNS В. Шапока. Чтобы можно было повышать доходы населения, Литве следует ускорить реформы в сферах образования, здравоохранения и инновационной политики, утверждает министр финансов. По словам Вилюса Шапоки, в условиях замедления экономического роста необходимо строго придерживаться фискальной дисциплины и обуздывать расходы госсектора, не забывая при этом о мерах по снижению уровня бедности."При подготовке к следующему году нам следует быть намного осторожнее. Вероятность глобальных рисков и их проявления в настоящее время реально намного выше, чем она была в прошлом году, при подготовке проекта бюджета этого года. Время для подготовки к замедлению роста экономики есть, однако и при планировании, и при раздаче обещания нам следует быть консервативнее", – сказал BNS В. Шапока. По его словам, сейчас идут интенсивные переговоры о проекте бюджета 2020 года со всеми министерствами, а главное требование к ним – привести в порядок дела в той области, где имеются внутренние резервы и деятельность недостаточно эффективна.



"Необходимо ускорить проведение в жизнь реформ в сферах образования, здравоохранения и инновационной политики, так как в противном случае порядка в нашей экономической ситуации не будет. (...) Это необходимые шаги, и если их не сделать, то ожидать в будущем, что Литва вырвется из ловушки средних доходов, будет просто наивно", – сказал министр.



Он скептически отнесся к вынашиваемым в сейме планам ввести третий тариф подоходного налога – 32%, а также отказаться от дальнейшего повышения не облагаемого налогами уровня доходов или делать это медленнее.



"Я расцениваю такое предложение просто как политический месседж и не более. Заметных доходов введение такого тарифа не даст, бухгалтерский подсчет показывает наличие всего 4 млн евро, а в экономическом смысле даже их собрать, по всей видимости, не удастся. Между тем будет причинен урон сектору высоких технологий, который государство всеми средствами обещает поддерживать", – сказал В. Шапока.



Он подчеркнул, что повышение не облагаемого налогами уровня доходов является одной из наиболее эффективных мер в реальной борьбе с бедностью.



"На мой взгляд, необходимо сохранить преемственность реформ, включая и налоговую. Налоговая политика должна быть стабильной и предсказуемой, так как меняя каждый год налоги, мы просто повысим политический риск в глазах инвесторов. Литва находится в уязвимой геополитической зоне, поэтому нам и там приходится прилагать куда больше усилий, чтобы привлечь инвесторов", – сказал министр.



По его словам, представленные в Программе стабильности новые прогнозы о том, что в 2020-2022 годах доходы бюджета должны ежегодно увеличиваться на 6%, а только поступления налога на добавленную стоимость (НДС) и налога на прибыль – на 8% и на 10% соответственно, являются обоснованными.



"Несколько последних лет показали нам, что разрыв НДС стремительно сокращается. Я думаю, что здесь точно еще есть потенциал, так как этот разрыв был действительно большим и возможности здесь еще не исчерпаны. Если говорить о налоге на прибыль, то мы видим, что поощрение инвестиций реально действует, предприятия стали инвестировать, поэтому естественно, что после определенного цикла налог на прибыль должен будет восстановиться. Все это взвешено и рассчитано. Я считаю, что мы можем обоснованно этого ожидать", – сказал В. Шапока.



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Литва на намерена следовать примеру Эстонии с Латвией и снижать акцизы на все или на часть алкогольных напитков, говорит литовский министр финансов Вилюс Шапока.



"Сейчас мы не рассматриваем какие-то заметные изменения в политике акцизов. Мы точно не станем ввязываться в перебранку Латвии и Эстонии по поводу акцизов. Я не видел, чтобы акцизные войны принесли кому-то долгосрочную выгоду", – сказал В. Шапока в интервью BNS.



Он подчеркнул, что в политике акцизов, особенно если говорить о товарах, влияющих на здоровье общества, краткосрочные планы должны быть уравновешены долгосрочными целями.



"Увеличение доступности алкоголя и его употребления в долгосрочный период обходится налогоплательщикам намного дороже", – сказал В. Шапока.



В Эстонии акцизы на алкоголь, включая пиво, с июля снижаются на 25% – с целью обуздания сильно оживившейся торговли алкоголем на границе с Латвией, а также с целью привлечения туристов из Скандинавии. В ответ на это парламент Латвии на прошлой неделе постановил снизить акциз на крепкий алкоголь на 15%.



Глава латвийского правительства Кришьянис Кариньш в среду заявил, что Балтийским странам следует согласовывать акцизы на алкоголь. По его словам, в таком случае Латвия, Эстония и Литва не стали бы вести между собой "ненужную войну", а могли бы использовать акцизы как одно из средств борьбы за здоровье общества.



В Литве акцизы на весь алкоголь были заметно повышены с марта 2017 года, а с марта этого года они были еще раз повышены на крепкие напитки. BNS Категории: экономика, общество Ключевые слова: правительство, налоги, минфин, алкоголь, сбор География: Литва — статья прочитана 219 раз Комментарии