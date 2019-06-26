Загрузка... Как будет жить-поживать с 12 июля экс-президент Даля Грибаускайте 🔊 Воспроизвести



В среду правительство Литвы назначило ренту завершающей работу на посту президента Дале Грибаускайте.



После инаугурации нового избранного главы государства Гитанаса Науседы, которая состоится 12 июля, Д. Грибаускайте начнут платить ренту в размере почти 3,7 тыс. евро.



Эта выплата будет не единственным источником доходов 63-летней Д. Грибаускайте.



В возрасте 66 лет Д. Грибаускайте начнет получать европейскую пенсию за работу в Еврокомиссии. По неофициальным подсчетам, эта пенсия будет превышать 3600 евро до уплаты налогов.



В июле прошлого года ей также была назначена пенсия Фонда социального страхования в размере 685 евро. Администрация президента сообщает, что Д. Грибаускайте не делала самостоятельных пенсионных накоплений.



Кабмин также пожизненно назначил экс-президенту охрану, четырех работников обслуживающего персонала и транспортное средство.



Транспорт и обслуживающий персонала для экс-президентов предусмотрены в Литве законом, а конкретные должности обслуживающего персонала и количество транспортных средств устанавливает правительство.



После завершения срока полномочий экс-президенту также платится государственная рента, предоставляется охрана и жилье, однако Д. Грибаускайте отказалась от резиденции в Турнишкес и планирует жить в своем доме в Вильнюсском районе. В среду правительство Литвы назначило ренту завершающей работу на посту президента Дале Грибаускайте.После инаугурации нового избранного главы государства Гитанаса Науседы, которая состоится 12 июля, Д. Грибаускайте начнут платить ренту в размере почти 3,7 тыс. евро.Эта выплата будет не единственным источником доходов 63-летней Д. Грибаускайте.В возрасте 66 лет Д. Грибаускайте начнет получать европейскую пенсию за работу в Еврокомиссии. По неофициальным подсчетам, эта пенсия будет превышать 3600 евро до уплаты налогов.В июле прошлого года ей также была назначена пенсия Фонда социального страхования в размере 685 евро. Администрация президента сообщает, что Д. Грибаускайте не делала самостоятельных пенсионных накоплений.Кабмин также пожизненно назначил экс-президенту охрану, четырех работников обслуживающего персонала и транспортное средство.Транспорт и обслуживающий персонала для экс-президентов предусмотрены в Литве законом, а конкретные должности обслуживающего персонала и количество транспортных средств устанавливает правительство.После завершения срока полномочий экс-президенту также платится государственная рента, предоставляется охрана и жилье, однако Д. Грибаускайте отказалась от резиденции в Турнишкес и планирует жить в своем доме в Вильнюсском районе. Загрузка... инф.Обзор bns.lt Категории: экономика, общество Ключевые слова: президент, рента, привилегии География: Литва — статья прочитана 139 раз Комментарии