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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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Как будет жить-поживать с 12 июля экс-президент Даля Грибаускайте
В среду правительство Литвы назначило ренту завершающей работу на посту президента Дале Грибаускайте.
После инаугурации нового избранного главы государства Гитанаса Науседы, которая состоится 12 июля, Д. Грибаускайте начнут платить ренту в размере почти 3,7 тыс. евро.
Эта выплата будет не единственным источником доходов 63-летней Д. Грибаускайте.
В возрасте 66 лет Д. Грибаускайте начнет получать европейскую пенсию за работу в Еврокомиссии. По неофициальным подсчетам, эта пенсия будет превышать 3600 евро до уплаты налогов.
В июле прошлого года ей также была назначена пенсия Фонда социального страхования в размере 685 евро. Администрация президента сообщает, что Д. Грибаускайте не делала самостоятельных пенсионных накоплений.
Кабмин также пожизненно назначил экс-президенту охрану, четырех работников обслуживающего персонала и транспортное средство.
Транспорт и обслуживающий персонала для экс-президентов предусмотрены в Литве законом, а конкретные должности обслуживающего персонала и количество транспортных средств устанавливает правительство.
После завершения срока полномочий экс-президенту также платится государственная рента, предоставляется охрана и жилье, однако Д. Грибаускайте отказалась от резиденции в Турнишкес и планирует жить в своем доме в Вильнюсском районе.
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инф.Обзор bns.lt
Ключевые слова: президент, рента, привилегии
География: Литва
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