Закулисье «Кавказской пленницы», или Как Трус победил Гамлета 🔊 Воспроизвести Как же хорошо, что снова - лето! Пусть иногда и чересчур жаркое, но всегда радостное, солнечное, студенческое и задорное, такое, каким оно показано в одной из самых популярных комедий всех времён «Кавказская пленница, или Другие приключения Шурика»(1967).



Тогда же фильм стал лидером кинопроката: за год его посмотрели 76,54 млн зрителей, обеспечив картине четвёртое место за всю историю отечественного кинопроката.



Плодотворная идея будущего киношедевра возникла у Леонида Гайдая после газетной истории о влюблённом джигите с Кавказа, похитившего девушку из дома родителей.



После непродолжительной работы со своими сценаристами Яковом Костюковским и Морисом Слободским заявка на фильм под названием «Шурик в горах» была подана на «Мосфильм». Любопытно, но Гайдай в заявке даже не упомянул Вицина-Никулина-Моргунова, считая, что в его прежних фильмах троица себя уже окончательно исчерпала. Тогда же фильм стал лидером кинопроката: за год его посмотрели 76,54 млн зрителей, обеспечив картине четвёртое место за всю историю отечественного кинопроката.Плодотворная идея будущего киношедевра возникла у Леонида Гайдая после газетной истории о влюблённом джигите с Кавказа, похитившего девушку из дома родителей.После непродолжительной работы со своими сценаристами Яковом Костюковским и Морисом Слободским заявка на фильм под названием «Шурик в горах» была подана на «Мосфильм». Любопытно, но Гайдай в заявке даже не упомянул Вицина-Никулина-Моргунова, считая, что в его прежних фильмах троица себя уже окончательно исчерпала.







Но и тут не обошлось без исправлений «сверху». Так оперативное превращение сценарного Охохова в Саахова произошло не просто так. В те годы председателем Совмина Кабардино-Балкарской АССР служил некто Асланби Ахохов. Смешно? А вот Гайдаю уже так не казалось. Вот и пришлось фамилию в срочном порядке менять - «как бы чего не вышло!» Но и это не помогло, а вызвало впоследствии другую подобную проблему.



С основными актёрами всё вроде было ясно. Александру Демьяненко потом ещё долгие годы пришлось «сражаться» с плотно приклеившимся к нему образом Шурика.



С троицей, вроде, тоже разобрались, хотя Никулин вообще не хотел сниматься, и даже усилия киноначальства его убедить не могли, у него было своё – цирковое - начальство. И лишь Гайдаю удалось его уговорить: «Ты же знаешь, как мы снимаем. Нельзя сразу вписать в сценарий всё, что будет. Как раньше придумывали, так и дальше будем придумывать».



Никулину было сложно вырваться на съёмки ещё и из-за плотного графика зарубежных гастролей его цирка. Лишь после продолжительной и бурной переписки с цирковым начальством ему всё же позволили сниматься у Гайдая, хотя для этого Госкино пришлось выплатить Госцирку серьёзную компенсацию.







На роль Саахова пробовались Борис Сичкин, Михаил Пуговкин и Михаил Глузский (в итоге сыгравший администратора-винолюба). Остановились на блестящем Владимире Этуше.



Но главной проблемой было то, что Гайдай никак не мог найти актрису на главную роль. Снимать свою жену - актрису Нину Гребешкову - в этой роли он не мог (она в итоге сыграла медсестру в больнице), ей было уже за тридцать, но он взял для героини её имя - Нина.



А пока сценарий неоднократно переделывался не только редколлегией и цензорами, но и самими сценаристами. Даже актёры Никулин, Моргунов и Этуш считали свои образы слишком нелепыми, а сценарий «притянутым за уши».



NOTA BENE. Наталья Варлей тогда работала в Московском цирке на Цветном бульваре. Ей довелось выступать вместе с прославленным клоуном Леонидом Енгибаровым, который дружил с одесским режиссёром Георгием Юнгвальд-Хилькевичем (вспомнили его «Д`Артаньяна и трёх мушкетёров»?). На гастролях цирка в Одессе Георгий пришёл на представление, там увидел юную красавицу Варлей и предложил ей сняться в своём фильме «Формула радуги». Фильм, впрочем, на экраны так и не вышел, но в «Кавказскую пленницу» Наталья Варлей попала именно благодаря этой встрече. Вот только свидетели тех событий сильно путаются в показаниях – кто же всё-таки посоветовал Гайдаю актрису. По одной версии, «крёстным отцом» стал именно Юнгвальд-Хилькевич. Когда поэт Леонид Дербенёв (автор стихов к песне про медведей) посетовал, что Гайдай никак не может найти главную героиню для своего фильма, режиссёр заявил, что поможет, но... за бутылку коньяка. Так Наталья и попала на пробы «спортсменки, комсомолки и просто красавицы».







Кустинская была нарасхват после триумфального шествия фильма «Три плюс два». Позже она утверждала, что в роли Нины Гайдай видел только её. Но Кустинская тогда отдала предпочтение режиссёру Владимиру Мотылю и его фильму «Женя, Женечка и «катюша» (в который она, кстати, так и не попала).



Но, по словам Кустинской, именно она посоветовала Гайдаю перед уходом снять в роли Нины Варлей. И по третьей версии, в пользу Варлей были её смелость и раскованность цирковой актрисы.



Гайдай спросил девушку, сможет ли она выйти на съёмочную площадку в купальнике? «А что такое для меня купальник? Я же гимнастка, и купальник - моя рабочая форма. Пошла, переоделась и вышла. Это и сыграло решающую роль. Проба была яркой, я была совершенно раскрепощена», - вспоминала Варлей.



Вероятно, и это полуправда, поскольку в альбоме фотопроб есть фотографии в купальнике Селезнёвой, Кустинской и Вертинской. Скорее, всё же решающим стали сумма всех факторов - красота и обаяние, смелость и раскованность, хорошая цирковая и спортивная подготовка. Последнее было не менее важно, ведь в картине много трюковых сцен - героине необходимо было спускаться со скалы на тросе, нырять в горную реку, пролетать из окна на верёвке, а ещё и водить автомобиль.



Весь Кавказ на самом деле снимали в Крыму. Натурные съёмки в основном проходили с 1 июня по 31 августа 1966 года в Крыму – в Алуште, а также в окрестностях сёл Лучистое и Куйбышево.



На многих кадрах можно видеть знаменитые крымские рельефы - горы Демерджи, Чатыр-Даг и Ай-Петри. Психбольницу снимали в Симферополе. А вот сцена у горной реки снималась уже близ Сочи – на реке Мзымта.



Сегодня, вероятно, любой житель села Лучистое, или города Алушта (конечно, из тех, кто постарше) с удовольствием покажет вам десятки мест, где ступала нога героев Никулина, Вицина, Моргунова, Варлей и других.



Самое узнаваемое место – дерево старого грецкого ореха под Демерджи, на котором сидел герой Никулина и кидал орехи. У этого дерева возраст около 600 лет (окружность ствола - 296 см). Туристы любят фотографироваться возле него, как и возле камня, на котором танцевала Нина.







Владимир Этуш: «Гайдай хотел, чтобы Саахов был гротескным, пародийным. Я понимал его… Но не мог с этим согласиться. В фильме играла знаменитая тройка - Никулин, Вицин, Моргунов. Всё пародийное, гротесковое, условное, конечно, по праву принадлежало им. Соревноваться с ними, пытаться «урвать своё» было бы с моей стороны, мягко говоря, неумно. Всю эксцентрику необходимо отдать тройке. А мне – серьёзность, иначе я как актёр просто погибну… Важен в этом смысле был наш спор с Гайдаем по поводу сцены, когда Саахова, неудачливого жениха, обливают водой (ту самую со ставшей крылатой импровизацией Этуша «Шляпу сними!»). Гайдай предлагал в этом эпизоде максимум эксцентрики. Я же предложил серьёзность. Ведь мой Саахов серьёзен, он не понимает, как можно отвергать его ухаживания. Сцену отсняли, и единственной уступкой Гайдаю остался цветок за ухом, который, однако, лишь подчёркивал мою серьёзность, и это – я был счастлив убедиться – дало нужный комический эффект».



Этуш потом рассказывал, как ставшую столь знаменитой шляпу Саахова на аукционе продали за 3500 долларов.



Наталья Варлей вспоминает другой эпизод: «Зрителям нравились сцены с фруктами: Балбес вносит на голове блюдо с персиками, виноградом, грушами и ставит перед Ниной. Пленница, хитро сверкнув глазами, потирает руки и начинает пробовать всё подряд. Мне говорили зрители, что смотрели эти кадры – и слюнки текли. Но у меня было совсем не так. Половина фруктов на блюде, мне подносимом, были искусственными восковыми муляжами. Дачу Саахова и этот эпизод мы снимали в апрельской Москве, в павильонах. А в те годы, даже в летний сезон, не было такого изобилия всего, как сейчас. Поэтому сливы и персики были... консервированными, из компота, а среди воскового винограда лежала одна веточка настоящего, от которого я и отщипывала ягоду за ягодой. Была ещё лепёшка – как глянцевая, поджаристая, купленная накануне в магазине «Армения». К моменту съёмок она настолько зачерствела, что даже моим молодым зубам поддавалась с большим трудом. А по замыслу режиссёра я должна была там непрестанно что-то жевать... Да не через силу, а давая понять, какая мне досталась вкуснота. Гайдай просто рычал на меня: «Ешь с аппетитом! Ешь с аппетитом!» А я давилась этими консервированными фруктами и засохшей лепёшкой...»



И озвучить свою героиню у Натальи Варлей не получилось, Нина говорит голосом более опытной тогда Надежды Румянцевой, хотя позже Варлей и сама стала настоящим мастером озвучания и дубляжа. И песню её про медведей исполняет Аида Ведищева, которая, записав её, даже не знала, что она появится в фильме.







А вот ещё один эпизод от Варлей: «Когда снимали мою сцену с Александром Демьяненко и спальным мешком, мне надо было расхохотаться, увидев, как он упаковывается в спальник: «А спать вы стоя будете?» Вроде ничего тут трудного не было - смейся себе. И я смеялась от души, когда мне рассказывали анекдоты, готовя камеру. А вот в кадре, хоть убей, весёлого заразительного смеха не получалось. Чем больше делали дублей - тем хуже. И тут Гайдай придумал. Он потихоньку отозвал в сторону Моргунова. Никто и внимания не обратил. Потом они вернулись и стали рядом с оператором. Меня «подогрели» новой порцией анекдотов (увы, с прежним успехом). Потом раздалась команда «Мотор!», и одновременно с ней Гайдай и Моргунов, задрав майки, почесали свои животы! Это было так уморительно, что дублей больше не понадобилось».



Несколько слов о знаменитом появлении троицы у бочки с пивом и ставших крылатыми фраз «Жить хорошо!» - «А хорошо жить ещё лучше!». Цепочку лучезарного счастья продолжил похмельный старичок, успевший только порадоваться возможности посмаковать живительный напиток, как Трус отобрал у него по ошибке переданную кружку. И все трое с наслаждением выпили пиво!



На самом же деле Никулин с Моргуновым честно употребляли хмельной напиток, а Вицин даже ради профессиональных жертв алкоголь не пил. Дубль за дублем он выпил пять кружек разведённого в воде шиповникового сиропа. Пока кто-то не обратил внимание на отсутствие пивной пены. Никулин предложил: «А может быть, в шиповник ваты положить?».



В конце концов, Вицина всё же убедили смирить гордыню и изменить принципам воинствующего йога. И процесс поглощения столь неблагородного пойла (по мнению Вицина) по степени достоверности удовольствия затмил предыдущие дубли с шиповником. Вот она волшебная сила искусства!



NOTA BENE. «Главный алкоголик советского кино» Георгий Вицин принципиально в рот не брал спиртного, первый и последний раз курил в семилетнем возрасте, занимался йогой, следил за своим здоровьем, правильно питался и необыкновенно хорошо выглядел. Так, например, для фильма «Запасной игрок» (1954) никак не могли подобрать молодого футболиста. Когда брали начинающего - плохо играл, пробовали постарше - возраст мешал. Сыгравший эту роль подстриженный под полубокс Вицин (ему было уже 36 лет) вначале даже возмутил режиссёра фильма Семёна Тимошенко: «Что вы мне десятиклассника подсовываете!» В другой своей с блеском исполненной роли Миши Бальзаминова герою двадцать лет, а Вицину было уже... 47! Вицин некогда считался серьёзным драматическим актёром. Прославленный режиссёр Григорий Козинцев даже планировал снять Вицина в роли Гамлета и потому был в шоке от короткометражек Гайдая. Он даже и представить не мог, что у драматического актёра проявится столь яркий комедийный талант в роли Труса. Вот так и не пришлось Вицину сыграть принца датского. Так Трус победил Гамлета.



О «Кавказской пленнице» Вицин потом вспоминал: «Образ Труса по актёрскому амплуа мне очень близок, я про него всё знаю. Он нежный, по-своему поэт. Он не вяжется в этой шайке с другими. Я как-то сразу его прочувствовал и часто во время съёмок импровизировал. Например, помните, в фильме, когда мною вышибают дверь и я улетаю в окно? Я добавил один штрих. Трус летит и кричит: «Поберегись!». И ещё одна импровизация, когда я бегу за Наташей Варлей и пугаюсь упавшего с неё платка. А когда Моргунову делали укол, я предложил, чтобы шприц остался в его ягодице и размеренно покачивался. Но самой любимой моей находкой стал эпизод, когда Трус, Балбес и Бывалый решили стоять насмерть перед автомобилем «пленницы», и Трус, зажатый товарищами, бьётся в конвульсиях».







Никулин вспоминал: «В отличие от Моргунова, который в общении несколько развязен и шумлив, Вицин - тихий и задумчивый человек. У него есть две страсти: сочинение частушек (каждый день на съёмку он приносил новую) и учение йогов. Георгий агитировал нас с Моргуновым делать гимнастику дыхания йогов, заниматься «самосозерцанием». Мы с Моргуновым отнеслись к этому скептически. А сам Гоша (так мы называли Георгия Вицина) регулярно делал вдохи и выдохи, глубокие, задержанные, дышал одной ноздрёй и даже стоял на голове. Вицин старше меня и значительно старше Моргунова, но выглядит моложе нас, всегда свежий, улыбающийся, подтянутый».



Автору этих строк и самому лично приходилось встречать Вицина на киностудии им. Довженко на съёмках фильма «Несколько любовных историй», когда ему было уже под 80 лет, но он был всё также бодр и позитивен. Вицин часто импровизировал не только в кадре, но и в жизни. Так, на съёмках «Кавказской пленницы» в Алуште на всю группу актёров выдали только четыре билета на платный пляж. А в компании было пять человек. Моргунову билета почему-то не хватило. На входе строгая женщина-контролёр потребовала ещё один билет. На что Вицин, указывая на Моргунова, сказал: «А он не купается. Мы на нём плаваем».



Всем запомнилась сцена, когда Балбес лёжа диктует Трусу меню обеда и, не вставая, рукой чешет пятку. И когда Никулина уже достали вопросами, как же это сняли, он ответил, что под одеялом прятался лилипут. Эта версия многие годы кочевала и в СМИ. И только многие десятилетия спустя Нина Гребешкова (жена Гайдая) раскрыла тайну этого эпизода, признавшись, что пятку чесал …сам Леонид Гайдай, спрятавшись за спиной Георгия Вицина.



NOTA BENE. Официально датой рождения прославленной кинотроицы считается 27 декабря 1960 года, 17 часов 30 минут. В это время худсовет «Мосфильма» утвердил состав исполнителей короткометражки «Пёс Барбос». Вицина Гайдай уже знал и ценил по своему первому фильму «Жених с того света». На роль Балбеса пробовался Борис Новиков, но всех затмил Юрий Никулин. Когда он впервые пришёл к Гайдаю, тот, только взглянув на него, тихо сказал ассистенту: «Балбеса больше искать не надо. Этот будет!» Гайдаю понравились грустные глаза Никулина и способность подлинного комика смешить с совершенно серьёзным лицом. Роль Бывалого примеряли на Игоря Ильинского, Ивана Любезнова и даже Михаила Жарова. Но всех обошёл Евгений Моргунов.



С Моргуновым к концу съёмок «Кавказской пленницы» Леонид Гайдай окончательно и на долгие годы «побил горшки». На просмотр отснятого материала Моргунов как-то явился со своими молодыми поклонницами и, чтобы произвести на них впечатление, стал «подкалывать» Гайдая. Эта ссора привела к тому, что Гайдай вычеркнул из сценария все сцены с Бывалым, сократил его крупные планы и даже доснимал со спины его дублёра.



Когда фильм был окончательно смонтирован, к нему вновь возникла претензия. Секретарь парторганизации «Мосфильма» по фамилии Сааков уловил в герое Саахове сходство с собой и категорически потребовал переозвучить весь фильм. Для этого нужны были дополнительные финансовые затраты, и изменения сроков сдачи картины. Но Никулин пожаловался министру культуры Фурцевой на прихоть чиновника, и она ультимативно решила вопрос с киностудией: оставить всё как есть.



Но оставалась ещё последняя инстанция - приёмка Госкино. Фильм в пятницу принимал тогдашний председатель Госкино Алексей Романов. Он пришёл один, смотрел комедию в пустом зале, был, видимо, в плохом настроении и в конце сказал: «Эта антисоветчина выйдет только через мой труп». На что один из авторов сценария Костюковский тихо сказал своему соавтору Слободскому: «Тоже вариант», но Романов услышал эту реплику и сказал: «А вот это уже политическое хулиганство!» Он ведь понимал, что Шурика по сюжету посадили в психушку, а это тогда было реальным рецептом борьбы с диссидентами. Но случилось очередное брежневское киночудо!



На выходные помощник Брежнева потребовал прислать для просмотра какой-то новый фильм. Ему и прислали забракованную Романовым «Кавказскую пленницу». Фильм настолько понравился Леониду Ильичу, что он тут же повёз его показать партийной элите в санаторий в Барвихе. Во время показа он уже считал себя экспертом по фильму и с восторгом громогласно комментировал все удачные моменты комедии.



Несмотря на восторги генсека, киночиновники брали реванш, кромсая фильм своими придирками. Так, например, они убрали из песни Никулина про султана один куплет:



«Если все три жены



мне нальют по 100,



Итого 300 грамм -



это хорошо,



Но когда на бровях



прихожу домой,



Мне скандал предстоит



с каждою женой...»



А у «Песенки о медведях» вначале слова были такие: «Где-то на белой льдине, там, где всегда мороз, чешут медведи спины о земную ось». Однако по настоянию худсовета («у них что, блохи?») слова заменили на «Где-то на белом свете,… Трутся спиной медведи…».



Пришлось видоизменить и фразу Труса «Да здравствует советский суд, самый гуманный суд в мире!» на «Да здравствует наш суд, самый гуманный суд в мире!», так как первый вариант посчитали издевательством над советским судом.



Фраза в устах Джабраила (Фрунзик Мкртчян) «А в соседнем районе жених украл члена партии» на просмотре студийного начальства вызвала требование немедленно её убрать. Выход нашёл Никулин: «Всё дело в акценте... в армянском акценте Мкртчяна. Давай, я за Фрунзика это скажу. У меня акцента нет». И сказал, сплевывая на землю арбузные семечки.



В устах Балбеса фраза прозвучала настолько по-дурацки, что никакой тени на партию вроде как бы уже и не бросала. Ведь всем ясно, что Балбес – врун, и всё это неправда, а на самом же деле все члены партии создают первичные ячейки общества исключительно из любви, по любви и во имя любви...



Изначально «Кавказская пленница» должна была начинаться так. Длинный дощатый забор, к которому подходит Трус и выводит на заборе букву «Х». Следом появляется уверенно-наглый Балбес и дописывает букву «У». Но вдруг откуда-то долетает звонкая трель милицейского свистка, и Балбес быстро дописывает «...дожественный фильм».



Киноначальство посчитало это форменным хулиганством и приказало немедленно вырезать! Чтобы фильм всё же вышел, пришлось подчиниться и внести изменения.



Могли изменить и сцену, когда после реплики Труса «Вы даёте нереальные планы!» Балбес подхватывает: «Это, как его… волюнтаризм!», на что вскинувшийся Джабраил отрезает: «В моём доме прошу не выражаться!». Ведь одной из причин недавнего снятия Хрущёва было как раз обвинение в волюнтаризме, и это слово стало одним из главных политических ругательств того времени. Но реплику после просмотра Брежневым не убрали, а значит, она ему понравилась и пришлась тогда ко двору.



Так или иначе, но фильму дали высшую категорию, он вышел в прокат и шагнул... в вечность. Его всенародную популярность, обилие крылатых фраз, ушедших в народ, невозможно измерить никакими цифрами и рейтингами. Просто хочется в очередной раз пересмотреть нестареющую комедию и создать себе хорошее настроение надолго! Тогда, находясь под обстрелом беспощадной критики своих фильмов, Леонид Гайдай решил «убить» эту троицу неповторимых образов. Уж слишком они ярко воплощали пороки «развитого социализма». Причём столь обаятельно и заразительно, с такой порцией подлинной достоверности, что народная любовь к ним (не к порокам, а прежде всего к гениальным актёрам) грозила затмить положительных киногероев соцреализма. Но руководство киностудии и зрители буквально ультимативно потребовали ввести троицу и в новый сценарий.Изначально там по замыслу Гайдая должно было быть две истории. В первой части под названием «Кавказская пленница» как раз и рассказывалось о похищении студентки Нины влюблённым местным начальником Охоховым. Вторая же часть - «Снежный человек» - повествовала о поисках загадочного йети на Кавказе, и маскировавшейся в горах троицы Трус-Балбес-Бывалый, надеясь таким образом сбить со следа разы­скивающую их милицию. Однако редколлегию киностудии заинтересовала лишь первая часть.Но и тут не обошлось без исправлений «сверху». Так оперативное превращение сценарного Охохова в Саахова произошло не просто так. В те годы председателем Совмина Кабардино-Балкарской АССР служил некто Асланби Ахохов. Смешно? А вот Гайдаю уже так не казалось. Вот и пришлось фамилию в срочном порядке менять - «как бы чего не вышло!» Но и это не помогло, а вызвало впоследствии другую подобную проблему.С основными актёрами всё вроде было ясно. Александру Демьяненко потом ещё долгие годы пришлось «сражаться» с плотно приклеившимся к нему образом Шурика.С троицей, вроде, тоже разобрались, хотя Никулин вообще не хотел сниматься, и даже усилия киноначальства его убедить не могли, у него было своё – цирковое - начальство. И лишь Гайдаю удалось его уговорить: «Ты же знаешь, как мы снимаем. Нельзя сразу вписать в сценарий всё, что будет. Как раньше придумывали, так и дальше будем придумывать».Никулину было сложно вырваться на съёмки ещё и из-за плотного графика зарубежных гастролей его цирка. Лишь после продолжительной и бурной переписки с цирковым начальством ему всё же позволили сниматься у Гайдая, хотя для этого Госкино пришлось выплатить Госцирку серьёзную компенсацию.Среди актёрского состава появились роскошный Фрунзик Мкртчян в роли Джабраила, Пётр Репнин в роли главврача (тот самый незабвенный Муля, партнёр Фаины Раневской из «Подкидыша»), мастера эпизода Георгий Милляр, Эммануил Геллер и даже сам сценарист Морис Слободской.На роль Саахова пробовались Борис Сичкин, Михаил Пуговкин и Михаил Глузский (в итоге сыгравший администратора-винолюба). Остановились на блестящем Владимире Этуше.Но главной проблемой было то, что Гайдай никак не мог найти актрису на главную роль. Снимать свою жену - актрису Нину Гребешкову - в этой роли он не мог (она в итоге сыграла медсестру в больнице), ей было уже за тридцать, но он взял для героини её имя - Нина.А пока сценарий неоднократно переделывался не только редколлегией и цензорами, но и самими сценаристами. Даже актёры Никулин, Моргунов и Этуш считали свои образы слишком нелепыми, а сценарий «притянутым за уши».Наталья Варлей тогда работала в Московском цирке на Цветном бульваре. Ей довелось выступать вместе с прославленным клоуном Леонидом Енгибаровым, который дружил с одесским режиссёром Георгием Юнгвальд-Хилькевичем (вспомнили его «Д`Артаньяна и трёх мушкетёров»?). На гастролях цирка в Одессе Георгий пришёл на представление, там увидел юную красавицу Варлей и предложил ей сняться в своём фильме «Формула радуги». Фильм, впрочем, на экраны так и не вышел, но в «Кавказскую пленницу» Наталья Варлей попала именно благодаря этой встрече. Вот только свидетели тех событий сильно путаются в показаниях – кто же всё-таки посоветовал Гайдаю актрису. По одной версии, «крёстным отцом» стал именно Юнгвальд-Хилькевич. Когда поэт Леонид Дербенёв (автор стихов к песне про медведей) посетовал, что Гайдай никак не может найти главную героиню для своего фильма, режиссёр заявил, что поможет, но... за бутылку коньяка. Так Наталья и попала на пробы «спортсменки, комсомолки и просто красавицы».По другой версии, юную Наталью на тех съёмках разглядела ассистентка Гайдая - Татьяна Семёнова. Но перед этим в поисках подходящей актрисы на эту роль было сделано почти пятьсот фотопроб. Среди известных имён там были Лариса Голубкина, Наталья Селезнёва, Марианна Вертинская, Наталья Кустинская.Кустинская была нарасхват после триумфального шествия фильма «Три плюс два». Позже она утверждала, что в роли Нины Гайдай видел только её. Но Кустинская тогда отдала предпочтение режиссёру Владимиру Мотылю и его фильму «Женя, Женечка и «катюша» (в который она, кстати, так и не попала).Но, по словам Кустинской, именно она посоветовала Гайдаю перед уходом снять в роли Нины Варлей. И по третьей версии, в пользу Варлей были её смелость и раскованность цирковой актрисы.Гайдай спросил девушку, сможет ли она выйти на съёмочную площадку в купальнике? «А что такое для меня купальник? Я же гимнастка, и купальник - моя рабочая форма. Пошла, переоделась и вышла. Это и сыграло решающую роль. Проба была яркой, я была совершенно раскрепощена», - вспоминала Варлей.Вероятно, и это полуправда, поскольку в альбоме фотопроб есть фотографии в купальнике Селезнёвой, Кустинской и Вертинской. Скорее, всё же решающим стали сумма всех факторов - красота и обаяние, смелость и раскованность, хорошая цирковая и спортивная подготовка. Последнее было не менее важно, ведь в картине много трюковых сцен - героине необходимо было спускаться со скалы на тросе, нырять в горную реку, пролетать из окна на верёвке, а ещё и водить автомобиль.Весь Кавказ на самом деле снимали в Крыму. Натурные съёмки в основном проходили с 1 июня по 31 августа 1966 года в Крыму – в Алуште, а также в окрестностях сёл Лучистое и Куйбышево.На многих кадрах можно видеть знаменитые крымские рельефы - горы Демерджи, Чатыр-Даг и Ай-Петри. Психбольницу снимали в Симферополе. А вот сцена у горной реки снималась уже близ Сочи – на реке Мзымта.Сегодня, вероятно, любой житель села Лучистое, или города Алушта (конечно, из тех, кто постарше) с удовольствием покажет вам десятки мест, где ступала нога героев Никулина, Вицина, Моргунова, Варлей и других.Самое узнаваемое место – дерево старого грецкого ореха под Демерджи, на котором сидел герой Никулина и кидал орехи. У этого дерева возраст около 600 лет (окружность ствола - 296 см). Туристы любят фотографироваться возле него, как и возле камня, на котором танцевала Нина.А теперь несколько воспоминаний главных действующих лиц.Владимир Этуш: «Гайдай хотел, чтобы Саахов был гротескным, пародийным. Я понимал его… Но не мог с этим согласиться. В фильме играла знаменитая тройка - Никулин, Вицин, Моргунов. Всё пародийное, гротесковое, условное, конечно, по праву принадлежало им. Соревноваться с ними, пытаться «урвать своё» было бы с моей стороны, мягко говоря, неумно. Всю эксцентрику необходимо отдать тройке. А мне – серьёзность, иначе я как актёр просто погибну… Важен в этом смысле был наш спор с Гайдаем по поводу сцены, когда Саахова, неудачливого жениха, обливают водой (ту самую со ставшей крылатой импровизацией Этуша «Шляпу сними!»). Гайдай предлагал в этом эпизоде максимум эксцентрики. Я же предложил серьёзность. Ведь мой Саахов серьёзен, он не понимает, как можно отвергать его ухаживания. Сцену отсняли, и единственной уступкой Гайдаю остался цветок за ухом, который, однако, лишь подчёркивал мою серьёзность, и это – я был счастлив убедиться – дало нужный комический эффект».Этуш потом рассказывал, как ставшую столь знаменитой шляпу Саахова на аукционе продали за 3500 долларов.Наталья Варлей вспоминает другой эпизод: «Зрителям нравились сцены с фруктами: Балбес вносит на голове блюдо с персиками, виноградом, грушами и ставит перед Ниной. Пленница, хитро сверкнув глазами, потирает руки и начинает пробовать всё подряд. Мне говорили зрители, что смотрели эти кадры – и слюнки текли. Но у меня было совсем не так. Половина фруктов на блюде, мне подносимом, были искусственными восковыми муляжами. Дачу Саахова и этот эпизод мы снимали в апрельской Москве, в павильонах. А в те годы, даже в летний сезон, не было такого изобилия всего, как сейчас. Поэтому сливы и персики были... консервированными, из компота, а среди воскового винограда лежала одна веточка настоящего, от которого я и отщипывала ягоду за ягодой. Была ещё лепёшка – как глянцевая, поджаристая, купленная накануне в магазине «Армения». К моменту съёмок она настолько зачерствела, что даже моим молодым зубам поддавалась с большим трудом. А по замыслу режиссёра я должна была там непрестанно что-то жевать... Да не через силу, а давая понять, какая мне досталась вкуснота. Гайдай просто рычал на меня: «Ешь с аппетитом! Ешь с аппетитом!» А я давилась этими консервированными фруктами и засохшей лепёшкой...»И озвучить свою героиню у Натальи Варлей не получилось, Нина говорит голосом более опытной тогда Надежды Румянцевой, хотя позже Варлей и сама стала настоящим мастером озвучания и дубляжа. И песню её про медведей исполняет Аида Ведищева, которая, записав её, даже не знала, что она появится в фильме.Предполагалось, что Наталья Варлей будет сниматься в трюках без дублёра. В основном, так оно и вышло. Но вот когда ей пришлось прыгать в воду со скалы, Гайдай решил пригласить дублёршу-пловчиху. Взяли девушку, которая назвалась мастером спорта по плаванию, но она чуть не утонула. Оказалось, что про спорт она все придумала, а плавать и вовсе не умела, но уж очень хотелось ей сняться в кино... А в момент, когда Нина и Шурик, выбравшись на берег, трясутся от холода, не был постановочным – вода в горной реке действительно была почти ледяной. А чтобы артисты не заболели, после команды «Стоп!» парочку напоили чистым спиртом.А вот ещё один эпизод от Варлей: «Когда снимали мою сцену с Александром Демьяненко и спальным мешком, мне надо было расхохотаться, увидев, как он упаковывается в спальник: «А спать вы стоя будете?» Вроде ничего тут трудного не было - смейся себе. И я смеялась от души, когда мне рассказывали анекдоты, готовя камеру. А вот в кадре, хоть убей, весёлого заразительного смеха не получалось. Чем больше делали дублей - тем хуже. И тут Гайдай придумал. Он потихоньку отозвал в сторону Моргунова. Никто и внимания не обратил. Потом они вернулись и стали рядом с оператором. Меня «подогрели» новой порцией анекдотов (увы, с прежним успехом). Потом раздалась команда «Мотор!», и одновременно с ней Гайдай и Моргунов, задрав майки, почесали свои животы! Это было так уморительно, что дублей больше не понадобилось».Несколько слов о знаменитом появлении троицы у бочки с пивом и ставших крылатыми фраз «Жить хорошо!» - «А хорошо жить ещё лучше!». Цепочку лучезарного счастья продолжил похмельный старичок, успевший только порадоваться возможности посмаковать живительный напиток, как Трус отобрал у него по ошибке переданную кружку. И все трое с наслаждением выпили пиво!На самом же деле Никулин с Моргуновым честно употребляли хмельной напиток, а Вицин даже ради профессиональных жертв алкоголь не пил. Дубль за дублем он выпил пять кружек разведённого в воде шиповникового сиропа. Пока кто-то не обратил внимание на отсутствие пивной пены. Никулин предложил: «А может быть, в шиповник ваты положить?».В конце концов, Вицина всё же убедили смирить гордыню и изменить принципам воинствующего йога. И процесс поглощения столь неблагородного пойла (по мнению Вицина) по степени достоверности удовольствия затмил предыдущие дубли с шиповником. Вот она волшебная сила искусства!«Главный алкоголик советского кино» Георгий Вицин принципиально в рот не брал спиртного, первый и последний раз курил в семилетнем возрасте, занимался йогой, следил за своим здоровьем, правильно питался и необыкновенно хорошо выглядел. Так, например, для фильма «Запасной игрок» (1954) никак не могли подобрать молодого футболиста. Когда брали начинающего - плохо играл, пробовали постарше - возраст мешал. Сыгравший эту роль подстриженный под полубокс Вицин (ему было уже 36 лет) вначале даже возмутил режиссёра фильма Семёна Тимошенко: «Что вы мне десятиклассника подсовываете!» В другой своей с блеском исполненной роли Миши Бальзаминова герою двадцать лет, а Вицину было уже... 47! Вицин некогда считался серьёзным драматическим актёром. Прославленный режиссёр Григорий Козинцев даже планировал снять Вицина в роли Гамлета и потому был в шоке от короткометражек Гайдая. Он даже и представить не мог, что у драматического актёра проявится столь яркий комедийный талант в роли Труса. Вот так и не пришлось Вицину сыграть принца датского. Так Трус победил Гамлета.О «Кавказской пленнице» Вицин потом вспоминал: «Образ Труса по актёрскому амплуа мне очень близок, я про него всё знаю. Он нежный, по-своему поэт. Он не вяжется в этой шайке с другими. Я как-то сразу его прочувствовал и часто во время съёмок импровизировал. Например, помните, в фильме, когда мною вышибают дверь и я улетаю в окно? Я добавил один штрих. Трус летит и кричит: «Поберегись!». И ещё одна импровизация, когда я бегу за Наташей Варлей и пугаюсь упавшего с неё платка. А когда Моргунову делали укол, я предложил, чтобы шприц остался в его ягодице и размеренно покачивался. Но самой любимой моей находкой стал эпизод, когда Трус, Балбес и Бывалый решили стоять насмерть перед автомобилем «пленницы», и Трус, зажатый товарищами, бьётся в конвульсиях».Чтобы как-то креативно стимулировать фантазию своих «соавторов», Гайдай за каждую новую идею обещал выставить каждому придумщику бутылку шампанского. Согласно кинолегендам, Никулин на этом «заработал» 24 бутылки, Моргунов - 18, а Вицин только одну, хотя по вышесказанному его придумок было куда больше. Да и ту не взял. А ведь ещё к бесспорным удачам фильма относят и придуманную им стрельбу из рогатки в Шурика, когда Трус радуется меткому попаданию и вдруг замечает увесистый огурец у себя в руке, и фокус с поворотом головы на 180 градусов.Никулин вспоминал: «В отличие от Моргунова, который в общении несколько развязен и шумлив, Вицин - тихий и задумчивый человек. У него есть две страсти: сочинение частушек (каждый день на съёмку он приносил новую) и учение йогов. Георгий агитировал нас с Моргуновым делать гимнастику дыхания йогов, заниматься «самосозерцанием». Мы с Моргуновым отнеслись к этому скептически. А сам Гоша (так мы называли Георгия Вицина) регулярно делал вдохи и выдохи, глубокие, задержанные, дышал одной ноздрёй и даже стоял на голове. Вицин старше меня и значительно старше Моргунова, но выглядит моложе нас, всегда свежий, улыбающийся, подтянутый».Автору этих строк и самому лично приходилось встречать Вицина на киностудии им. Довженко на съёмках фильма «Несколько любовных историй», когда ему было уже под 80 лет, но он был всё также бодр и позитивен. Вицин часто импровизировал не только в кадре, но и в жизни. Так, на съёмках «Кавказской пленницы» в Алуште на всю группу актёров выдали только четыре билета на платный пляж. А в компании было пять человек. Моргунову билета почему-то не хватило. На входе строгая женщина-контролёр потребовала ещё один билет. На что Вицин, указывая на Моргунова, сказал: «А он не купается. Мы на нём плаваем».Всем запомнилась сцена, когда Балбес лёжа диктует Трусу меню обеда и, не вставая, рукой чешет пятку. И когда Никулина уже достали вопросами, как же это сняли, он ответил, что под одеялом прятался лилипут. Эта версия многие годы кочевала и в СМИ. И только многие десятилетия спустя Нина Гребешкова (жена Гайдая) раскрыла тайну этого эпизода, признавшись, что пятку чесал …сам Леонид Гайдай, спрятавшись за спиной Георгия Вицина.NOTA BENE. Официально датой рождения прославленной кинотроицы считается 27 декабря 1960 года, 17 часов 30 минут. В это время худсовет «Мосфильма» утвердил состав исполнителей короткометражки «Пёс Барбос». Вицина Гайдай уже знал и ценил по своему первому фильму «Жених с того света». На роль Балбеса пробовался Борис Новиков, но всех затмил Юрий Никулин. Когда он впервые пришёл к Гайдаю, тот, только взглянув на него, тихо сказал ассистенту: «Балбеса больше искать не надо. Этот будет!» Гайдаю понравились грустные глаза Никулина и способность подлинного комика смешить с совершенно серьёзным лицом. Роль Бывалого примеряли на Игоря Ильинского, Ивана Любезнова и даже Михаила Жарова. Но всех обошёл Евгений Моргунов.С Моргуновым к концу съёмок «Кавказской пленницы» Леонид Гайдай окончательно и на долгие годы «побил горшки». На просмотр отснятого материала Моргунов как-то явился со своими молодыми поклонницами и, чтобы произвести на них впечатление, стал «подкалывать» Гайдая. Эта ссора привела к тому, что Гайдай вычеркнул из сценария все сцены с Бывалым, сократил его крупные планы и даже доснимал со спины его дублёра.Когда фильм был окончательно смонтирован, к нему вновь возникла претензия. Секретарь парторганизации «Мосфильма» по фамилии Сааков уловил в герое Саахове сходство с собой и категорически потребовал переозвучить весь фильм. Для этого нужны были дополнительные финансовые затраты, и изменения сроков сдачи картины. Но Никулин пожаловался министру культуры Фурцевой на прихоть чиновника, и она ультимативно решила вопрос с киностудией: оставить всё как есть.Но оставалась ещё последняя инстанция - приёмка Госкино. Фильм в пятницу принимал тогдашний председатель Госкино Алексей Романов. Он пришёл один, смотрел комедию в пустом зале, был, видимо, в плохом настроении и в конце сказал: «Эта антисоветчина выйдет только через мой труп». На что один из авторов сценария Костюковский тихо сказал своему соавтору Слободскому: «Тоже вариант», но Романов услышал эту реплику и сказал: «А вот это уже политическое хулиганство!» Он ведь понимал, что Шурика по сюжету посадили в психушку, а это тогда было реальным рецептом борьбы с диссидентами. Но случилось очередное брежневское киночудо!На выходные помощник Брежнева потребовал прислать для просмотра какой-то новый фильм. Ему и прислали забракованную Романовым «Кавказскую пленницу». Фильм настолько понравился Леониду Ильичу, что он тут же повёз его показать партийной элите в санаторий в Барвихе. Во время показа он уже считал себя экспертом по фильму и с восторгом громогласно комментировал все удачные моменты комедии.Несмотря на восторги генсека, киночиновники брали реванш, кромсая фильм своими придирками. Так, например, они убрали из песни Никулина про султана один куплет:А у «Песенки о медведях» вначале слова были такие: «Где-то на белой льдине, там, где всегда мороз, чешут медведи спины о земную ось». Однако по настоянию худсовета («у них что, блохи?») слова заменили на «Где-то на белом свете,… Трутся спиной медведи…».Пришлось видоизменить и фразу Труса «Да здравствует советский суд, самый гуманный суд в мире!» на «Да здравствует наш суд, самый гуманный суд в мире!», так как первый вариант посчитали издевательством над советским судом.Фраза в устах Джабраила (Фрунзик Мкртчян) «А в соседнем районе жених украл члена партии» на просмотре студийного начальства вызвала требование немедленно её убрать. Выход нашёл Никулин: «Всё дело в акценте... в армянском акценте Мкртчяна. Давай, я за Фрунзика это скажу. У меня акцента нет». И сказал, сплевывая на землю арбузные семечки.В устах Балбеса фраза прозвучала настолько по-дурацки, что никакой тени на партию вроде как бы уже и не бросала. Ведь всем ясно, что Балбес – врун, и всё это неправда, а на самом же деле все члены партии создают первичные ячейки общества исключительно из любви, по любви и во имя любви...Изначально «Кавказская пленница» должна была начинаться так. Длинный дощатый забор, к которому подходит Трус и выводит на заборе букву «Х». Следом появляется уверенно-наглый Балбес и дописывает букву «У». Но вдруг откуда-то долетает звонкая трель милицейского свистка, и Балбес быстро дописывает «...дожественный фильм».Киноначальство посчитало это форменным хулиганством и приказало немедленно вырезать! Чтобы фильм всё же вышел, пришлось подчиниться и внести изменения.Могли изменить и сцену, когда после реплики Труса «Вы даёте нереальные планы!» Балбес подхватывает: «Это, как его… волюнтаризм!», на что вскинувшийся Джабраил отрезает: «В моём доме прошу не выражаться!». Ведь одной из причин недавнего снятия Хрущёва было как раз обвинение в волюнтаризме, и это слово стало одним из главных политических ругательств того времени. Но реплику после просмотра Брежневым не убрали, а значит, она ему понравилась и пришлась тогда ко двору.Так или иначе, но фильму дали высшую категорию, он вышел в прокат и шагнул... в вечность. Его всенародную популярность, обилие крылатых фраз, ушедших в народ, невозможно измерить никакими цифрами и рейтингами. Просто хочется в очередной раз пересмотреть нестареющую комедию и создать себе хорошее настроение надолго! Фёдор ТЕРПИЛОВСКИЙ , "Обзор" Категории: культура Ключевые слова: Кавказская пленница Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1172 — статья прочитана 143 раза Комментарии