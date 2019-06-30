Репортаж из палаты реанимации, или Шоу Бари Алибасова? 🔊 Воспроизвести Недавно коллеги молились за здоровье Бари Алибасова, желая продюсеру скорейшего выздоровления. А тем временем его сын собирал дома у отца пресс-конференции и размещал в интернете фото Алибасова из реанимации…



Британская королевская семья – отличный пример того, как должна выглядеть жизнь публичных людей. Принц Гарри и Меган показали своего сына журналистам через два дня после его рождения, и это по королевским меркам очень долго. Герцогине Кэтрин приходилось уже на следующий день после родов выходить к прессе, чтобы показать подданным нового наследника британского престола. Вот такое уважительное отношение к публике и определённая жертвенность. А теперь переместимся в Россию, где в НИИ имени Склифосовского «боролся» за жизнь после отравления жидкостью для прочистки труб известный продюсер Бари Алибасов. За самочувствием Бари Каримовича следила вся страна, а из его палаты Алибасов-младший (сын продюсера; на снимке) вёл едва ли не прямую трансляцию: очнулся, переписал завещание, отключился, снова очнулся и ничего не помнит и так далее. Завершает всю эту картину кот Алибасова, сбежавший во время пресс-конференции в квартире пострадавшего, и за информацию о коте было назначено огромное вознаграждение. Британская королевская семья – отличный пример того, как должна выглядеть жизнь публичных людей. Принц Гарри и Меган показали своего сына журналистам через два дня после его рождения, и это по королевским меркам очень долго. Герцогине Кэтрин приходилось уже на следующий день после родов выходить к прессе, чтобы показать подданным нового наследника британского престола. Вот такое уважительное отношение к публике и определённая жертвенность. А теперь переместимся в Россию, где в НИИ имени Склифосовского «боролся» за жизнь после отравления жидкостью для прочистки труб известный продюсер Бари Алибасов. За самочувствием Бари Каримовича следила вся страна, а из его палаты Алибасов-младший () вёл едва ли не прямую трансляцию: очнулся, переписал завещание, отключился, снова очнулся и ничего не помнит и так далее. Завершает всю эту картину кот Алибасова, сбежавший во время пресс-конференции в квартире пострадавшего, и за информацию о коте было назначено огромное вознаграждение. Конечно, мы не в первый раз видим фото знаменитостей в реанимации. Но раньше таким «бизнесом» занималась жёлтая пресса, платившая медсёстрам, охранникам и другим сотрудникам больниц за скандальные фото. Родственники в таких случаях подавали в суд, наказывая СМИ за вмешательство в личную жизнь их близких. Может быть, поэтому публикация подобных фото стала достоянием истории. Но Бари Каримович, спец по разного вида пиару, воспитал достойного продолжателя своего дела. Сын продюсера сделал достоянием общественности каждый миг жизни папы, каждую строчку в анамнезе.



Правильно ли это? Сможем ли мы найти такие примеры из жизни западных звёзд? Что-то не припоминаем. Родственники Михаэля Шумахера, тяжело пострадавшего на горнолыжном спуске, до сих пор не выдают практически никакой информации о его состоянии, не говоря уже о фото.



Это мы к тому, что не все одобряют тактику Алибасовых, считая, что не стоит в такой сложный жизненный период работать на публику. Конечно, люди имеют право знать, если в жизни их кумира произошло какое-то значимое событие: как радостное, так и печальное. И среди знаменитых людей есть те, кто с этим категорически не согласен, и те, кто этим злоупотребляет. В числе последних добрая половина оте­чественного шоу-бизнеса, и Бари Каримович не исключение. И немудрено, что с таким талантливым пиарщиком, коим он сам является, окружение продюсера решило по максимуму использовать инфоповод, хоть и такой печальный.



Больше всего понравилось вознаграждение за пропавшего домашнего любимца Алибасова – 800 тысяч рублей или выступление группы «На-На». Неизвестный мошенник уже выдал подходящего «мурзика» за любимого кота Бари Каримовича и получил наличными эту фантастическую сумму, нажившись на горе семьи. Слава богу, позже Чуча всё-таки нашёлся. Но это не единственное интересное развитие трагической истории с отравлением. Нам рассказали о завещании Бари Каримовича, о судебном иске к производителю жидкости для прочистки труб и о том, как переживает за мужа Лидия Федосеева-Шукшина.



Алибасовы за последнее время спровоцировали десятки инфоповодов. Началась серия ток-шоу с участием скандального продюсера, а его ждут хорошие гонорары за участие. Но если без шуток, то мы желаем Бари Каримовичу скорейшего выздоровления, и если бы мы нашли его кота, выбрали бы не деньги, а персональный концерт. С удовольствием бы послушали живьём «Фаину» в исполнении группы «На-На». Бари Каримович ещё покажет всем шоу... 7days.ru Категории: культура Ключевые слова: Алибасов Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1172 — статья прочитана 119 раз Комментарии