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25-й день рождения Летнего фестиваля Христофора - на воде
В этот вечер, сменив обычные концертные залы на палубу корабля «Ryga», оркестр Литовской армии вместе с дирижёром Эгидиюсом Алишаускасом порадовал публику весёлым репертуаром и музыкальными сюрпризами.
Концерт начался торжественной «Музыкой королевских фейерверков» Г.Ф.Генделя, а закончился латиноамериканскими ритмами. Добавим, что в составе основанного в 1991 году оркестра ныне 60 профессиональных музыкантов. Оркестр принимает участие в торжественных церемониях встречи высоких гостей, играет на важных государственных мероприятиях, выступает на фестивалях военной музыки в разных странах Европы, он выпустил 7 компакт-дисков.
Инф. «Обзора»
Категории: культура
Ключевые слова: фестиваль Христофора
Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1172
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