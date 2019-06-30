25-й день рождения Летнего фестиваля Христофора - на воде 🔊 Воспроизвести Этот знаменательный день фестиваль отметил громко – 27 июня он пригласил всех встретиться на концерте открытия «Muzika ant vandens» («Музыка на воде»). Очаровавшее вильнюсцев в прошлом году, это мероприятие на набережной Нярис проводилось второй раз, и есть надежда, что оно станет прекрасной традицией, которой будет отмечаться начало фестиваля.



В этот вечер, сменив обычные концертные залы на палубу кораб­ля «Ryga», оркестр Литовской армии вместе с дирижёром Эгидиюсом Алишаускасом порадовал публику весёлым репертуаром и музыкальными сюрпризами.



Концерт начался торжественной «Музыкой королевских фейерверков» Г.Ф.Генделя, а закончился латиноамериканскими ритмами. Добавим, что в составе основанного в 1991 году оркестра ныне 60 профессиональных музыкантов. Оркестр принимает участие в торжественных церемониях встречи высоких гостей, играет на важных государственных мероприятиях, выступает на фестивалях военной музыки в разных странах Европы, он выпустил 7 компакт-дисков. В этот вечер, сменив обычные концертные залы на палубу кораб­ля «Ryga», оркестр Литовской армии вместе с дирижёром Эгидиюсом Алишаускасом порадовал публику весёлым репертуаром и музыкальными сюрпризами.Концерт начался торжественной «Музыкой королевских фейерверков» Г.Ф.Генделя, а закончился латиноамериканскими ритмами. Добавим, что в составе основанного в 1991 году оркестра ныне 60 профессиональных музыкантов. Оркестр принимает участие в торжественных церемониях встречи высоких гостей, играет на важных государственных мероприятиях, выступает на фестивалях военной музыки в разных странах Европы, он выпустил 7 компакт-дисков. Инф. «Обзора» Категории: культура Ключевые слова: фестиваль Христофора Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1172 — статья прочитана 145 раз Комментарии