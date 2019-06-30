Курьёзный «улов»

В Клайпеде рыбачившим в неслужебное время троим молодым сотрудникам мобильного отряда патрульной сборной Клайпедского главного полицейского комиссариата пятнадцатилетний молодой человек предложил приобрести наркотические вещества.
За полчаса до полуночи юноша сам подошёл и заговорил с сотрудниками полиции, спросив, не хотят ли они приобрести «травы», сообщает полиция Клайпеды.
Должностные лица, будучи не в форме, поинтересовались ценой, узнали, что парень просит 10 евро за 1 грамм, и, предложив «продавцу» принести столько, сколько у него есть, остались ждать. Они, правда, не очень надеялись, что несовершеннолетний молодой человек вернётся.
Однако через несколько минут «продавец» подошёл вновь, сообщив, что нашёл 7-8 граммов. Патрульные о курьёзном случае проинформировали коллег, которые и задержали молодого человека, доставив его в комиссариат полиции.
Во время частичного досмотра в карманах несовершеннолетнего были обнаружены четыре пакета с предположительно наркотическим веществом растительного происхождения. Один пакет он подал своим «покупателям».
Проводится анализ, не был ли сам молодой человек под воздействием наркотических средств. Результатов анализа ожидают.
Досудебное расследование из-за тяжкого преступления не начато, поскольку «продавец» слишком юн. После разговора с сотрудниками полиции его передали родителям.
Сотрудники Клайпедского полицейского комиссариата пытаются выяснить, где несовершеннолетний мог достать, как подозревают, наркотики.
Проводится анализ, не был ли сам молодой человек под воздействием наркотических средств. Результатов анализа ожидают.
Досудебное расследование из-за тяжкого преступления не начато, поскольку «продавец» слишком юн. После разговора с сотрудниками полиции его передали родителям.
Сотрудники Клайпедского полицейского комиссариата пытаются выяснить, где несовершеннолетний мог достать, как подозревают, наркотики.