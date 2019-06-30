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Курьёзный «улов»



В Клайпеде рыбачившим в неслужебное время троим молодым сотрудникам мобильного отряда патрульной сборной Клайпедского главного полицейского комиссариата пятнадцатилетний молодой человек предложил приобрести наркотические вещества.

За полчаса до полуночи юноша сам подошёл и заговорил с сотрудниками полиции, спросив, не хотят ли они приобрести «травы», сообщает полиция Клайпеды.

Должностные лица, будучи не в форме, поинтересовались ценой, узнали, что парень просит 10 евро за 1 грамм, и, предложив «продавцу» принести столько, сколько у него есть, остались ждать. Они, правда, не очень надеялись, что несовершеннолетний молодой человек вернётся.

Однако через несколько минут «продавец» подошёл вновь, сообщив, что нашёл 7-8 граммов. Патрульные о курьёзном случае проинформировали коллег, которые и задержали молодого человека, доставив его в комиссариат полиции.
Во время частичного досмотра в карманах несовершеннолетнего были обнаружены четыре пакета с предположительно наркотическим веществом растительного происхождения. Один пакет он подал своим «покупателям».

Проводится анализ, не был ли сам молодой человек под воздействием наркотических средств. Результатов анализа ожидают.

Досудебное расследование из-за тяжкого преступления не начато, поскольку «продавец» слишком юн. После разговора с сотрудниками полиции его передали родителям.

Сотрудники Клайпедского полицейского комиссариата пытаются выяснить, где несовершеннолетний мог достать, как подозревают, наркотики.
По материалам литовских СМИ
Категории: чп и криминал
Ключевые слова: криминал
Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1172
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добавлена сегодня, 30 июня, 14:20

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